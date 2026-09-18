Опасная зараза заставила Эвелину Бледанс запереться дома: Не поняла, как подхватила

Внезапная вирусная атака в разгар отпуска обернулась для популярной артистки настоящей борьбой за здоровье.



Актриса, телеведущая и одна из самых ярких звезд отечественного экрана Эвелина Бледанс всегда восхищала публику цветущим видом и неиссякаемой энергией. Звезда легендарных "Маски-шоу" привыкла внимательно следить за здоровьем и физической формой, не позволяя недомоганиям вмешиваться в насыщенный график. Однако очередная поездка на отдых обернулась для знаменитости неожиданным диагнозом.

Во время недавнего отпуска артистка заметила пугающие высыпания на теле. На коже появились зудящие пятна и водянистые волдыри. Поначалу знаменитость заподозрила укусы насекомых или острую аллергическую реакцию, однако вердикт врачей оказался неожиданным: у взрослой артистки диагностировали ветряную оспу.

Для взрослых пациентов ветрянка представляет серьезную проблему. В зрелом возрасте вирус варицелла-зостер протекает значительно тяжелее, чем у детей, и сопровождается выраженной интоксикацией, высокой температурой и риском серьезных осложнений — от вирусной пневмонии до поражений нервной системы. Кроме того, глубокие кожные элементы могут оставлять после себя заметные следы, что особенно неприятно для публичного человека.

"Как оказалось, это ветрянка. Сейчас лечусь, но я так и не поняла, как подхватила ее", — призналась знаменитость, отметив, что источник заражения остался для нее загадкой.

Эвелина уточнила, что болезнь проходит в амбулаторном режиме без госпитализации в стационар, хотя зуд и дискомфорт доставляют немало неудобств.

Интересно, что с вирусом артистка встретилась во время поездки в привычных широтах. В последнее время Бледанс сознательно отказалась от далеких заграничных перелетов, отдавая предпочтение внутреннему туризму по России и отдыху в санаториях Беларуси. Однако даже спокойный санаторный режим не уберег ее от сезонной инфекции.

Сейчас Эвелина находится на домашнем карантине, принимает назначенные врачами противовирусные препараты и ждет полного выздоровления, чтобы поскорее вернуться к съемкам и спектаклям.