"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину

Невинный творческий подарок от близкого друга обернулся для известной певицы настоящей бурей негодования.

Многолетняя дружба двух признанных мэтров отечественной сцены — Надежды Бабкиной и легендарного барда Александра Розенбаума — всегда казалась публике образцом безупречного взаимопонимания. Однако за кулисами этого яркого союза кипели нешуточные страсти, а один из самых пронзительных романсов артистки едва не стал поводом для взаимной обиды.

Неожиданными подробностями давней истории 76-летняя народная артистка России поделилась в своем официальном телеграм-канале. Поводом для откровений стал юбилей ее прославленного коллеги. Как выяснилось, много лет назад Розенбаум написал и преподнес певице подарок — романс под названием "Я когда-то была молодая". Но вместо благодарности музыкант неожиданно натолкнулся на бурную женскую реакцию.

"Помню, когда он первый раз пропел мне его по телефону, я страшно обиделась. Что это значит — "когда-то была молодая"? Я и сейчас молода! Цифры для меня никакого значения не имели — ни тогда, ни теперь. А тут какие-то страдания по ушедшей молодости", — эмоционально вспомнила свои первые чувства артистка. Энергичная певица восприняла намек на возраст как личное оскорбление.

Однако прямолинейный петербургский мэтр не стал церемониться с подругой и ответил одной хлесткой фразой: "Дура ты, Надька. Пройдет время, а романс этот из твоего репертуара никуда не денется". Пророчество барда сбылось с абсолютной точностью: со временем певица оценила глубину произведения. "Эту песню "Я когда-то была молодая"я до сих пор исполняю на концертах", — призналась артистка.

Эту трогательную историю Бабкина приурочила к 75-летнему юбилею прославленного музыканта. В творческом багаже Александра Яковлевича накопилось огромное наследие: более восьмисот авторских песен, тридцать шесть студийных альбомов, роли в кино и множество государственных наград.

Сам юбиляр относится к признанию с присущей ему мудрой сдержанностью. "Я никогда не гонюсь за званиями. Я просто стараюсь делать свое дело. А если так вышло — спасибо большое!" — подчеркивает артист. Несмотря на солидный возраст, певец не планирует делать творческих пауз и продолжает собирать полные залы по всей стране.

История создания романса доказала: за прямотой настоящих друзей всегда скрывается искренняя забота и творческая интуиция. А Надежда Георгиевна сегодня с улыбкой благодарит судьбу за тот давний телефонный разговор, подаривший ее репертуару песню на долгие годы.