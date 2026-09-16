Отар Кушанашвили назвал истинную причину конфликтов в браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова

За глянцевым фасадом внешне идеального звездного союза годами скрывалась унизительная финансовая правда, которая в моменты ссор выворачивала отношения супругов наизнанку.



Семейная жизнь 55-летней теледивы Леры Кудрявцевой и 38-летнего бывшего хоккеиста Игоря Макарова давно напоминает драматический сериал. Публика с замиранием сердца следила за событиями в звездном доме: телеведущая объявляла об уходе от молодого избранника, жаловалась на проблемы супруга с алкоголем и отправляла его на лечение в реабилитационный центр. Однако зависимости оказались лишь частью айсберга. Причину накопившегося напряжения объяснил близкий друг ведущей, журналист Отар Кушанашвили.

В беседе с журналистами шоумен откровенно рассказал о закулисной жизни пары. По словам критика, корень проблем кроется не только во вредных привычках, но и в изменившейся финансовой роли супругов, которая бьет по самолюбию спортсмена и истощает саму телеведущую.

Когда роман Кудрявцевой и подающего надежды хоккеиста только начинался, расстановка сил была иной. Макаров успешно выступал на льду и зарабатывал солидные суммы, позволявшие ему закрывать все основные семейные траты.

"В пору, когда его карьера была в самом разгаре, он был очень богатый. Ну, любой футболист или хоккеист — совершенно незаслуженно богатый человек. Совершенно! Ни цента не заслуживают они из того, что получают. Но когда у него была карьера актуальной, он был зарабатывающим. Потом они поменялись местами. Лера теперь кормилица", — высказался Кушанашвили.

Еще в 2014 году телеведущая рассказывала в интервью, что семейным бюджетом заведует муж. Однако к 2020 году спортивная карьера Макарова подошла к концу, а найти новое стабильное дело вне профессионального спорта мужчине оказалось непросто.

"Я спросил у Леры, так как знаю ее неприличное количество лет: не смущает ли ее, что статус кормильца перешел к ней. Она говорит: "Временами, когда мы ссоримся, очень злит", — процитировал подругу Отар.

Кудрявцева вынуждена непрерывно работать на съемках, вести ток-шоу, частные мероприятия и фестивали, обеспечивая семью, загородный дом и воспитание дочери. Накопленная усталость и груз ответственности время от времени дают о себе знать эмоциональными срывами.

В начале 2024 года союз едва не распался, когда звезда публично заговорила о разрыве. Но до официального развода дело не дошло: Лера нашла в себе силы сохранить брак. В социальных сетях супруги вновь демонстрируют теплые отношения, а летом отметили 13-летие официальной семейной жизни.

Тем не менее в окружении пары отмечают: вопрос финансового баланса и профессиональной самореализации мужа по-прежнему остается чувствительной темой в звездном союзе.