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Сергей Александрович Бурунов

Сергей Александрович Бурунов актер

Сергей Бурунов - биография

Талантливый российский артист Сергей Бурунов начал деятельность в сфере кино, как пародист и мастер по дубляжу. Он брал участие в известной передаче “Большая разница”, успешно пародируя известных российских личностей. Популярность настигла актера после роли в сериале “Полицейский с Рублевки”. Потрясающие актерские данные привлекли продюсеров и режиссеров к талантливой персоне. Голосом бывшего пародиста разговаривают известные мировые звезды на голубых экранах. Адам Сэндлер и Леонардо ДиКаприо – это плод работы Бурунова. 

Семья

Мать на момент рождения и воспитания сына работала в местной больнице медсестрой. Отец был электротехником и получая среднюю российскую зарплату. Старший брат Олег пошел в направлении иностранных языков и работает переводчкиком.

Мать умерла в 2010-м году от онкологического заболевания. Бурунов в интервью упоминал о теплых отношениях с мамой, которая была авторитетом и помогала в принятии правильных решений.

Детство и юность

Родился в среднестатистической семье, есть старший брат Олег. Росли они в обычной семье и с детства были самостоятельными. В детстве мечтал стать летчиком – это желание осталось у него и по окончанию школы. Будущий артист подался в авиационное училище, но после 3-го курса одумался и забрал документы.

После возвращения домой не сумел поступить в театральный вуз, оказавшись в Государственном эстрадно-цирковом училище. Семья Бурунова была не в восторге от решения сына стать театралом. Далее, после появления в “Большой Разнице” и удачного дубляжа мировых персонажей, началась и личная карьера Сергея. 

Карьера Сергея Бурунова

Первые шаги молодое дарование сделало в 2002-м году, после получения диплома об окончании Щукинского училища. Оказавшись в театре сатиры, он пробыл там четыре сезона, после чего принял решение закончить свои выступления на театральной сцене. Интересных ролей не было, а принимать участие в детских постановках он не хотел.

Дебют в кино

Первая роль– это второстепенный персонаж в сериале “Москва. Центральный округ”. В фильме “Водитель для Веры” он появился в нескольких отдельных эпизодах. В 2007-м году он смог пройти кастинг и продемонстрировать умение моментально переключаться между персонажами. Сергей удачно спародировал нескольких персон из тогдашнего шоу-бизнеса и оказался в передаче “Большая разница”.

Работа с дубляжем

Хорошая дикция и умение отражать эмоции голосом позволили ему озвучивать таких личностей, как Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо, Мэтта Деймона и многих других. На момент 2020-го года он озвучил свыше 260 произведений, это не только фильмы, но и мультфильмы.

Личная жизнь Сергея Бурунова

Отсутствие серьезных отношений и детей говорит о серьезном отношении к выбору своей второй половинки. По словам Сергея, настоящей любви он не испытывал, а быть в отношениях без чувств он не желает.

Отношения на площадке

Артист неоднократно высказывался о том, что роман на съемках считается для него табу. У него есть понимание, что у партнерш по съемочной группе может быть семья и влезать в чужие отношения – это неправильно.

Интересные факты о Сергее Бурунове

  • В истории становления талантливого артиста есть интересные моменты, о которых ценители творчества артиста могут не знать:
  • До выполнения роли Яковлева в сериале “Полицейский с Рублевки” он долго находился без работы;
  • В школе увлекался восточными единоборствами;
  • В детстве родители обещали ему приобрести мопед, но передумали и купили цветной телевизор. (Актер запомнил этот момент и спустя 30 лет воплотил мечту в жизнь);
  • Фанат ФК ЦСКА и любимым футболистом для него есть Акинфеев;
  • Любимая кинокартина актера – “Типа крутые легавые”.

Роли актера Бурунова

Он поучаствовал в съемках десятков фильмов. Фильмография Бурунова состоит из большого количества ролей. Ценители творчества Сергея помнят его по ролям в фильмах и сериалах, которые находятся на слуху и пользуются интересом у аудитории зрителей.

Фильмы

Фильмография и персонажи, которых он сыгран выглядят следующим образом:

  • Пятница – Игорь Стрижевский;
  • Содержанки – Игорь Долгачев;
  • Ну, здравствуй, Оксана Соколова – Врач-Лор;
  • Затмение – Григорьев;
  • Таинственная страсть – Вова;
  • Призрак – психолог;
  • Озабоченные, или Любовь зла – Роман Еремкин.
  • Сейчас в процессе находится еще несколько работ, которые выйдут в прокат в 2020-м году.

Сериалы

Артист более известен по ролям в комедийных сериалах, где он играет картинных персонажей;

  • Полицейский с Рублевки – Яковлев (1-4 сезоны);
  • Мылодрама – Владислав Викторович Поляков;
  • Ивановы – Антон Иванов (1-4 сезоны);

Это картины, которые принесли популярность и влюбили миллионы зрителей в актерские данные талантливой личности.

Актер сегодня – над чем работает Бурунов?!

Востребованность артиста не позволяет ему отдыхать. Сейчас в разработке находится 5 кинокартин, это: "Содержанки (2)", "Копы мечты", "Дорога на Джомолунгму", "Последний богатырь-2" и "Глубже".

Сергей Бурунов на съемочной площадке в режиме 24/7, и времени на яркую личную жизнь и активный отдых у него не хватает.

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