Ивановы-Ивановы – 3 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2018
- Дата выхода: 29 октября 2018
- Страна: Россия
- Режиссер: Андрей Элинсон
- Сценарист: Алексей Татаренко, Иван Грицкевич, Андрей Канойко, Алексей Михнович, Александр Трофимов, Андрей Дерьков, Сергей Сазонов, Вадим Голомако
- Продюсер: Антон Федотов, Вячеслав Муругов, Алексей Татаренко, Никита Герфанов, Евгений Юранов
- Оператор: Артем Полосатый
- Количество серий: 20
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: Yellow, Black and White, СТС
- Актёры: Сергей Александрович Бурунов, Михаил Трухин, Анна Уколова, Семен Трескунов, Александра Евгеньевна Флоринская, Алексей Владиславович Лукин, Юрий Ицков
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- Рейтинг Дни.ру: 7.6
- Рейтинг IMDb: 7.2
О сериале
Сюжет "Ивановы Ивановы", 3 сезон
Проект повествует о новых увлекательных приключениях главных героев – семей-однофамильцев Ивановых. Перепутанные когда-то в роддоме Ванечка и Даня становятся выпускникам, поэтому их родители идут на праздник. Однако Антон и Лида вступают в конфликт с директором. Новые серии увлекают интересным сюжетом – Иван и Данила будто меняются местами и удивляют своим новым поведением, а Лида примеряет тюремную робу и тату.
В ситкоме Лида становится активным посетителем социальных сетей интернета. Ее поддерживает дедушка, в роли которого занят Юрий Ицков. Каждая серия фильма наполнена фантазиями, реальными делами и мечтами главных героев.
Тем временем, у Антона зреет коварный план в отношении первенства семейного клана. А сами герои даже попадут в прошлое и окажутся в далеком 1917 году.
Что было в прошлых сезонах
Начало истории сразу закладывает интригу в сюжет. В молодости две женщины с одинаковой фамилией родили сынишек, которых персонал роддома случайно перепутал. Дети стали воспитываться в других семьях.
Спустя 16 лет оба рода Ивановых узнают о подмене, однако решают не искать виновных, а познакомиться друг с другом. Дети принимают отдельное решение – вернуться к своим биологическим родителям. При банкротстве богачам пришлось переехать на скромную дачу. Зрителю понравится 3 сезон, сериал буквально насыщен интригами.
Процесс съемки
Кино снимали не в декорационных павильонах. Особняк олигарха нашли в Измайлово, а здание школы находится в Ватутинках. Отдельные сцены были сняты в Воронеже. Фильм снимался в июне-сентябре 2018 года.
Актерам в процессе съемок ситкома пришлось нелегко – Трухин активно учился кататься на сигвее, а Семенович разгуливала по площадке в пеньюаре. Именно в таком виде Анна снилась Леше. Также Трухину пришлось изрядно поиграть в футбол и пострелять из лука.
Продолжение комедии Ивановы стартовало на телеканале в конце октября 2018 года и приковало к голубым экранам целую армию своих поклонников. Показ серий длился месяц.
Актеры о сериале
Михаил Трухин считает себя почти идентичным с главным героем комедии Ивановы. "Я нашел много общего с Лешей – мне приходилось стрелять из лука, а сигвей купил в прошлом году. Но вот в футболе я полный профан".
Анна Уколова, наоборот, не собирается заводить страничку в соцсетях и равнодушна к всемирной паутине. "Я не представляю, что именно должно случиться, чтобы я стала зависать в интернете. В моем доме не принято проводить свободное время, уткнувшись в телефон".
Интересные факты о сериале "Ивановы Ивановы"
- Семенович пришлось менять несколько нарядов. По сценарию вечернее платье было сшито Лидой и Полиной.
- Сюжет кино похож на роман Марка Твена "Принц и Нищий", а также почти идентичен с американским вариантом "Их перепутали в роддоме".
- В самом начале название фильма планировалось с ударением на первом слоге фамилии.
- Герб рода богачей очень похож на эмблему ФК "Манчестер Юнайтед".
- Анна Уколова за роль Лиды получила премию Тэфи в 2018 году за лучшую актрису телевизионного фильма.
Где смотреть
Сериал "Ивановы-Ивановы" 3 сезон транслирует телеканал СТС. Также его можно посмотреть на официальном сайте канала.
Когда новые серии "Ивановы Ивановы"
Вторая часть продолжения, а, именно, 15-21 серии, выйдет на экраны в 2020 году. Продюсеры не разглашают даты показа.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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