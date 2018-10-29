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Ивановы-Ивановы – 3 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 29 октября 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Андрей Элинсон
  • Сценарист: Алексей Татаренко, Иван Грицкевич, Андрей Канойко, Алексей Михнович, Александр Трофимов, Андрей Дерьков, Сергей Сазонов, Вадим Голомако
  • Продюсер: Антон Федотов, Вячеслав Муругов, Алексей Татаренко, Никита Герфанов, Евгений Юранов
  • Оператор: Артем Полосатый
  • Количество серий: 20
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Yellow, Black and White, СТС
  • Актёры: Сергей Александрович Бурунов, Михаил Трухин, Анна Уколова, Семен Трескунов, Александра Евгеньевна Флоринская, Алексей Владиславович Лукин, Юрий Ицков
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  • Ивановы-Ивановы – 3 сезон Ивановы-Ивановы – 3 сезон 7.6
    Рейтинг Дни.ру: 7.6
  • Рейтинг IMDb: 7.2

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет "Ивановы Ивановы", 3 сезон

Проект повествует о новых увлекательных приключениях главных героев – семей-однофамильцев Ивановых. Перепутанные когда-то в роддоме Ванечка и Даня становятся выпускникам, поэтому их родители идут на праздник. Однако Антон и Лида вступают в конфликт с директором. Новые серии увлекают интересным сюжетом – Иван и Данила будто меняются местами и удивляют своим новым поведением, а Лида примеряет тюремную робу и тату.

В ситкоме Лида становится активным посетителем социальных сетей интернета. Ее поддерживает дедушка, в роли которого занят Юрий Ицков. Каждая серия фильма наполнена фантазиями, реальными делами и мечтами главных героев.

Тем временем, у Антона зреет коварный план в отношении первенства семейного клана. А сами герои даже попадут в прошлое и окажутся в далеком 1917 году.

Что было в прошлых сезонах

Начало истории сразу закладывает интригу в сюжет. В молодости две женщины с одинаковой фамилией родили сынишек, которых персонал роддома случайно перепутал. Дети стали воспитываться в других семьях.

Спустя 16 лет оба рода Ивановых узнают о подмене, однако решают не искать виновных, а познакомиться друг с другом. Дети принимают отдельное решение – вернуться к своим биологическим родителям. При банкротстве богачам пришлось переехать на скромную дачу. Зрителю понравится 3 сезон, сериал буквально насыщен интригами.

Процесс съемки

Кино снимали не в декорационных павильонах. Особняк олигарха нашли в Измайлово, а здание школы находится в Ватутинках. Отдельные сцены были сняты в Воронеже. Фильм снимался в июне-сентябре 2018 года.

Актерам в процессе съемок ситкома пришлось нелегко – Трухин активно учился кататься на сигвее, а Семенович разгуливала по площадке в пеньюаре. Именно в таком виде Анна снилась Леше. Также Трухину пришлось изрядно поиграть в футбол и пострелять из лука.

Продолжение комедии Ивановы стартовало на телеканале в конце октября 2018 года и приковало к голубым экранам целую армию своих поклонников. Показ серий длился месяц.

Актеры о сериале

Михаил Трухин считает себя почти идентичным с главным героем комедии Ивановы. "Я нашел много общего с Лешей – мне приходилось стрелять из лука, а сигвей купил в прошлом году. Но вот в футболе я полный профан".

Анна Уколова, наоборот, не собирается заводить страничку в соцсетях и равнодушна к всемирной паутине. "Я не представляю, что именно должно случиться, чтобы я стала зависать в интернете. В моем доме не принято проводить свободное время, уткнувшись в телефон".

Интересные факты о сериале "Ивановы Ивановы"

  • Семенович пришлось менять несколько нарядов. По сценарию вечернее платье было сшито Лидой и Полиной.
  • Сюжет кино похож на роман Марка Твена "Принц и Нищий", а также почти идентичен с американским вариантом "Их перепутали в роддоме".
  • В самом начале название фильма планировалось с ударением на первом слоге фамилии.
  • Герб рода богачей очень похож на эмблему ФК "Манчестер Юнайтед".
  • Анна Уколова за роль Лиды получила премию Тэфи в 2018 году за лучшую актрису телевизионного фильма.

Где смотреть

Сериал "Ивановы-Ивановы" 3 сезон транслирует телеканал СТС. Также его можно посмотреть на официальном сайте канала.

Когда новые серии "Ивановы Ивановы"

Вторая часть продолжения, а, именно, 15-21 серии, выйдет на экраны в 2020 году. Продюсеры не разглашают даты показа.

Смотреть сериал Ивановы-Ивановы – 3 сезон онлайн

Список серий
1 серия29 октября 2018Смотреть онлайн
2 серия29 октября 2018Смотреть онлайн
3 серия30 октября 2018Смотреть онлайн
4 серия31 октября 2018Смотреть онлайн
5 серия1 ноября 2018Смотреть онлайн
6 серия6 ноября 2018Смотреть онлайн
7 серия6 ноября 2018Смотреть онлайн
8 серия7 ноября 2018Смотреть онлайн
9 серия8 ноября 2018Смотреть онлайн
10 серия12 ноября 2018Смотреть онлайн
11 серия13 ноября 2018Смотреть онлайн
12 серия14 ноября 2018Смотреть онлайн
13 серия15 ноября 2018Смотреть онлайн
14 серия19 ноября 2018Смотреть онлайн
15 серия20 ноября 2018Смотреть онлайн
16 серия21 ноября 2018Смотреть онлайн
17 серия22 ноября 2018Смотреть онлайн
18 серия26 ноября 2018Смотреть онлайн
19 серия27 ноября 2018Смотреть онлайн
20 серия28 ноября 2018Смотреть онлайн

В главных ролях

Сергей Александрович Бурунов
Сергей Александрович Бурунов Антон
Александра Евгеньевна Флоринская
Александра Евгеньевна Флоринская Полина
Алексей Владиславович Лукин
Алексей Владиславович Лукин Иван

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