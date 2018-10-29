Ивановы-Ивановы – 3 сезон

Проект повествует о новых увлекательных приключениях главных героев – семей-однофамильцев Ивановых. Перепутанные когда-то в роддоме Ванечка и Даня становятся выпускникам, поэтому их родители идут на праздник. Однако Антон и Лида вступают в конфликт с директором. Новые серии увлекают интересным сюжетом – Иван и Данила будто меняются местами и удивляют своим новым поведением, а Лида примеряет тюремную робу и тату.
В ситкоме Лида становится активным посетителем социальных сетей интернета. Ее поддерживает дедушка, в роли которого занят Юрий Ицков. Каждая серия фильма наполнена фантазиями, реальными делами и мечтами главных героев.
Тем временем, у Антона зреет коварный план в отношении первенства семейного клана. А сами герои даже попадут в прошлое и окажутся в далеком 1917 году.
Начало истории сразу закладывает интригу в сюжет. В молодости две женщины с одинаковой фамилией родили сынишек, которых персонал роддома случайно перепутал. Дети стали воспитываться в других семьях.
Спустя 16 лет оба рода Ивановых узнают о подмене, однако решают не искать виновных, а познакомиться друг с другом. Дети принимают отдельное решение – вернуться к своим биологическим родителям. При банкротстве богачам пришлось переехать на скромную дачу. Зрителю понравится 3 сезон, сериал буквально насыщен интригами.
Кино снимали не в декорационных павильонах. Особняк олигарха нашли в Измайлово, а здание школы находится в Ватутинках. Отдельные сцены были сняты в Воронеже. Фильм снимался в июне-сентябре 2018 года.
Актерам в процессе съемок ситкома пришлось нелегко – Трухин активно учился кататься на сигвее, а Семенович разгуливала по площадке в пеньюаре. Именно в таком виде Анна снилась Леше. Также Трухину пришлось изрядно поиграть в футбол и пострелять из лука.
Продолжение комедии Ивановы стартовало на телеканале в конце октября 2018 года и приковало к голубым экранам целую армию своих поклонников. Показ серий длился месяц.
Михаил Трухин считает себя почти идентичным с главным героем комедии Ивановы. "Я нашел много общего с Лешей – мне приходилось стрелять из лука, а сигвей купил в прошлом году. Но вот в футболе я полный профан".
Анна Уколова, наоборот, не собирается заводить страничку в соцсетях и равнодушна к всемирной паутине. "Я не представляю, что именно должно случиться, чтобы я стала зависать в интернете. В моем доме не принято проводить свободное время, уткнувшись в телефон".
Сериал "Ивановы-Ивановы" 3 сезон транслирует телеканал СТС. Также его можно посмотреть на официальном сайте канала.
Вторая часть продолжения, а, именно, 15-21 серии, выйдет на экраны в 2020 году. Продюсеры не разглашают даты показа.
|Список серий
|1 серия
|29 октября 2018
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|2 серия
|29 октября 2018
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|3 серия
|30 октября 2018
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|4 серия
|31 октября 2018
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|5 серия
|1 ноября 2018
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|6 серия
|6 ноября 2018
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|7 серия
|6 ноября 2018
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|8 серия
|7 ноября 2018
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|9 серия
|8 ноября 2018
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|10 серия
|12 ноября 2018
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|11 серия
|13 ноября 2018
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|12 серия
|14 ноября 2018
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|13 серия
|15 ноября 2018
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|14 серия
|19 ноября 2018
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|15 серия
|20 ноября 2018
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|16 серия
|21 ноября 2018
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|17 серия
|22 ноября 2018
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|18 серия
|26 ноября 2018
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|19 серия
|27 ноября 2018
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|20 серия
|28 ноября 2018
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