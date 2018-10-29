О сериале

Сюжет "Ивановы Ивановы", 3 сезон

Проект повествует о новых увлекательных приключениях главных героев – семей-однофамильцев Ивановых. Перепутанные когда-то в роддоме Ванечка и Даня становятся выпускникам, поэтому их родители идут на праздник. Однако Антон и Лида вступают в конфликт с директором. Новые серии увлекают интересным сюжетом – Иван и Данила будто меняются местами и удивляют своим новым поведением, а Лида примеряет тюремную робу и тату.

В ситкоме Лида становится активным посетителем социальных сетей интернета. Ее поддерживает дедушка, в роли которого занят Юрий Ицков. Каждая серия фильма наполнена фантазиями, реальными делами и мечтами главных героев.

Тем временем, у Антона зреет коварный план в отношении первенства семейного клана. А сами герои даже попадут в прошлое и окажутся в далеком 1917 году.

Что было в прошлых сезонах

Начало истории сразу закладывает интригу в сюжет. В молодости две женщины с одинаковой фамилией родили сынишек, которых персонал роддома случайно перепутал. Дети стали воспитываться в других семьях.

Спустя 16 лет оба рода Ивановых узнают о подмене, однако решают не искать виновных, а познакомиться друг с другом. Дети принимают отдельное решение – вернуться к своим биологическим родителям. При банкротстве богачам пришлось переехать на скромную дачу. Зрителю понравится 3 сезон, сериал буквально насыщен интригами.

Процесс съемки

Кино снимали не в декорационных павильонах. Особняк олигарха нашли в Измайлово, а здание школы находится в Ватутинках. Отдельные сцены были сняты в Воронеже. Фильм снимался в июне-сентябре 2018 года.

Актерам в процессе съемок ситкома пришлось нелегко – Трухин активно учился кататься на сигвее, а Семенович разгуливала по площадке в пеньюаре. Именно в таком виде Анна снилась Леше. Также Трухину пришлось изрядно поиграть в футбол и пострелять из лука.

Продолжение комедии Ивановы стартовало на телеканале в конце октября 2018 года и приковало к голубым экранам целую армию своих поклонников. Показ серий длился месяц.

Актеры о сериале

Михаил Трухин считает себя почти идентичным с главным героем комедии Ивановы. "Я нашел много общего с Лешей – мне приходилось стрелять из лука, а сигвей купил в прошлом году. Но вот в футболе я полный профан".

Анна Уколова, наоборот, не собирается заводить страничку в соцсетях и равнодушна к всемирной паутине. "Я не представляю, что именно должно случиться, чтобы я стала зависать в интернете. В моем доме не принято проводить свободное время, уткнувшись в телефон".

Интересные факты о сериале "Ивановы Ивановы"

Семенович пришлось менять несколько нарядов. По сценарию вечернее платье было сшито Лидой и Полиной.

Сюжет кино похож на роман Марка Твена "Принц и Нищий", а также почти идентичен с американским вариантом "Их перепутали в роддоме".

В самом начале название фильма планировалось с ударением на первом слоге фамилии.

Герб рода богачей очень похож на эмблему ФК "Манчестер Юнайтед".

Анна Уколова за роль Лиды получила премию Тэфи в 2018 году за лучшую актрису телевизионного фильма.

Где смотреть

Сериал "Ивановы-Ивановы" 3 сезон транслирует телеканал СТС. Также его можно посмотреть на официальном сайте канала.

Когда новые серии "Ивановы Ивановы"

Вторая часть продолжения, а, именно, 15-21 серии, выйдет на экраны в 2020 году. Продюсеры не разглашают даты показа.