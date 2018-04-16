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Полицейский с Рублевки – 3 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 16 апреля 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Илья Куликов
  • Сценарист: Илья Куликов
  • Продюсер: Валерий Федорович, Игорь Мишин, Евгений Никишов
  • Оператор: Алексей Перевалов
  • Художник: Денис Быков
  • Количество серий: 8
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: ТНТ, PREMIER
  • Актёры: Александр Андреевич Петров, Сергей Александрович Бурунов, Татьяна Бабенкова, Софья Каштанова, Светлана Суханова, Александра Бортич, Рина Гришина, Роман Попов
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  • Полицейский с Рублевки – 3 сезон Полицейский с Рублевки – 3 сезон 8.0
    Рейтинг Дни.ру: 8.0
  • Рейтинг IMDb: 7.5

Трейлеры и видео

О сериале

Телесериал "Полицейский с Рублевки" 3-й сезон – это продолжение истории об отделении полиции по расследованию преступлений на Рублевке. В основе картины выступают два ключевых персонажа, на которых строится весь юмор, это Григорий Измайлов и Яковлев. Первый подчиненный, второй – его начальник. Хороший подбор актеров, сюжет с большим количеством шуток и качественная съемка – это те факторы, которые привели к сумасшедшим по российским меркам рейтингам.

Сюжет сериала "Полицейский с Рублевки"

История начинается в отделении по расследованию преступлений в Барвихе. Сюжет закручивается вокруг главного персонажа Гриша Измайлова (мажора) и Владимира (главного героя). Их ежедневная задача – это борьба с преступностью. Каждая новая серия – это отдельная история с очередным преступлением, которое ложится на плечи доблестной полиции.

Большая часть забавных ситуаций связана с отношениями Яковлева и Измайлова. Начальник крайне недолюбливает своего подчиненного и, только слыша его имя и фамилию, приходит в истерику. Тот не перестает шутить, что приводит к еще большему количеству смешных ситуаций.

Что подготовлено для зрителя в 3 сезоне  "Полицейского с Рублевки"?!

Продолжение истории сериала начинается с того момента, когда Григорий и другие оперативники получают возможность вернуться в Барвиху. Напомним, что во 2 сезоне они были отправлены на службу в маленький городок Бескудниково. Яковлеву выставляют лишь одно условие, при котором они могут вернуться обратно в Барвиху – должность главного в отделении получает другой человек.

Сюжет разворачивается таким образом, что временным исполняющим обязанности начальника становится тот самый Измайлов. Он не останавливается и продолжает трепать нервы своему экс-начальнику. Гриша испытывает огромное удовольствие, не давая спокойно жить своему начальнику. Получив еще и должность начальника, этот процесс становится еще гораздо веселее.

В один момент Яковлев понимает, что теперь он у него есть свобода действий, ведь все последствия будет расхлебывать Измайлов. Погромы, тусовки и полный беспредел, из-за которого Грише приходится получить от вышестоящего начальства.

Еще один ключевой персонаж картины – Мухич – вступает в схватку в попытке стать начальником среди следаков. Побороться за должность ему предстоит с Гудковой – личность весьма неординарная и противостояние намечается что надо. Интересные сюжетные линии плетутся вокруг Алены (подруги Гриши) и Кристины. Их бизнес продолжает развиваться, Кристина в это время пробует себя еще и в сфере психологии.

Краткая сюжетная линия предыдущих частей "Полицейского с Рублевки"

В стартовой части сериала зрители знакомились с основными персонажами. Каждый новый эпизод преподносил следственной группе очередные преступления, которые им предстояло расследовать. Противостояние между Измайловым и начальником только набирало оборотов. Совместно с работой в оперативном отделе, Гриша пытается разобраться со своей сестрой. После потери родителей она стала неуправляемой и постоянно пропадает с непонятными пацанами, катаясь на мотоциклах и употребляя алкоголь. Григорию предстоит решить много задач, не забывая о своем "любимом" начальнике Яковлеве.

Во 2 сезоне история продолжилась уже не в Барвихе а в небольшом отдаленном от Москвы городке Бескудниково. Весь отдел вынужден мириться с местными правилами. Первое испытание – это менты, которые начинают пакостить. Все доходит до того, что в новую машину Яковлева один из местных обитателей "скинул мину". Измайлов, Мухич, Яковлев и вся остальная компания должна освоиться на новом месте и сделать все для того, чтобы вернуться обратно в Барвиху.

Съемочная группа и актерский состав телесериала "Полицейский с Рублевки"

Весь съемочный процесс происходил на территории Москвы. Группа тщательно относилась к поиску идеальных локаций. Это первый серьезный проект для режиссера и сценариста Ильи Куликова. Сами актеры неоднократно отзывались о теплой атмосфере, большом количестве шуток и невероятном позитиве во время съемок.

Актер Ростислав Гулбис дал комментарий о процессе съемок 3 сезона телекартины:

 "Мы хорошо общаемся и дружим вне съемочной площадки. Всегда есть люди, которые могут быстро развеселить. Идеальный пример – это Сергей Бурунов либо Александра Бортич. Это те люди, которые дают о себе узнать и когда они вместе на съемочной площадке, спокойствия точно не ждать".

Интересные факты о "Полицейском с Рублевки"

В процессе воплощения идеи в жизнь стало известно о нескольких интересных моментах:

  • Одним из вариантов названия было "Честь имею";
  • Илья Куликов приветствует импровизацию на съемочной площадке. В финальную версию сериала вошло несколько таких эпизодов;
  • Сергей Бурунов, сыгравший ключевую роль, ранее занимался дубляжом. Сегодня его голосом голосом говорит Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо и перечень других популярных звезд.

 Где смотреть?            

3 сезон сериала доступен для просмотра на таких интернет-сервисах, как: Filmix, Kinopoisk, Rutube, Film.ru. Так же ознакомиться с комедией можно на телеканале ТНТ. Продолжение истории уже вышло в свободный прокат. Зритель имеет доступ к 4 и 5 сезонам телесериала. Известно, что уже ведутся работы над созданием продолжения истории.

Сериал "Полицейский с Рублевки" 3 сезон – это логичное продолжение истории группы следователей, которым довелось работать в местности, где крутятся огромные деньги. Важным фактором оказалась идеально сыгранная роль от целого ряда актеров. 

В главных ролях

Александр Андреевич Петров
Александр Андреевич Петров Гриша Измайлов
Сергей Александрович Бурунов
Сергей Александрович Бурунов Владимир Яковлев

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