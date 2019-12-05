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Полицейский с Рублевки – 5 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 5 декабря 2019
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Илья Куликов
  • Сценарист: Илья Куликов
  • Продюсер: Евгений Никишов, Валерий Федорович, Илья Куликов
  • Оператор: Евгений Млюков
  • Количество серий: 8
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: ТНТ, PREMIER
  • Актёры: Сергей Александрович Бурунов, Роман Алексеевич Попов, София Каштанова, Рина Гришина, Александр Дерепко, Сергей Штатнов, Ростислав Гулбис, Алексей Ушаков
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  • Полицейский с Рублевки – 5 сезон Полицейский с Рублевки – 5 сезон 7.4
    Рейтинг Дни.ру: 7.4
  • Рейтинг IMDb: 7.3

О сериале

Сюжет сериал "Полицейский с Рублевки" 5 сезон

Сериал "Полицейский с Рублевки" 5 сезон – новая история о жизни сотрудников правоохранительных органов элитного района столицы. Здесь открывают академию, где будут обучать молодых полисменов. Главным резонно назначают Владимира Яковлева – опытнейшего борца с преступностью. Полковнику поручена сложная задача, ведь в элитном районе Москвы много хитрых преступников. Молодых полицейских необходимо обучить так, чтобы они в будущем смогли достойно продолжить дело главного героя.

В 5 сезоне сериала Яковлеву предстоит раскрыть запутанное преступление. По Рублевке ходят слухи, что за это Владимиру светит повышение до генерала. Вот только расследовать сложное дело получится не сразу, ведь злоумышленники очень хитрые и способны просчитать каждый шаг своих противников. Но нашему герою будут помогать Игорь, Алиса, Елисеев и другие сотрудники правоохранительных органов.

Что было в прошлых сезонах?

С 1 по 4 часть основным персонажем сериала "Полицейский с Рублевки" был Григорий Измайлов, который сделал себе хорошую карьеру. Ему нередко приходилось превышать полномочия, чтобы вывести злоумышленников на чистую воду. А еще он часто спасал свою сестру-хулиганку от неприятностей и любил поиздеваться над начальством. Однако в дальнейшем он решил посвятить себя личным отношениям: женился на красавице Алене и уволился из полиции.

Съемочный процесс

Съемки проходили в 2019 году. О том, что сериал покинет Александр Петров, стало известно заранее. Многие зрители скептически отнеслись к этому событию, о чем свидетельствуют низкие рейтинги пятой части. Фанаты уверены, что 5 сезон "Полицейского с Рублевки" из-за ухода Петрова стал значительно хуже.

Актеры о сериале

Известный российский актер Сергей Бурунов поделился своим мнением о 5 сезоне. В частности, он затронул тему ухода Александра Петрова.

"Наконец-то этот демон Измайлов свалил в ад, и оттуда изредка шлет свои весточки (Бурунов иронизирует). А мой герой тем временем станет большим начальником, как и мечтал ранее. Правда, в новых сериях ему придется заниматься необычной работой".

Александр Петров, покинувший кинопроект: "Полицейский с Рублевки" перед пятой частью, рассказал, что решение далось нелегко: "Конечно, покидал телесериал с тяжелым сердцем. Сейчас я хочу сосредоточиться на серьезных проектах, попробовать что-то новое. Могу развеять слухи по поводу конфликта – мое расставание с создателями получилось мирным".

Интересные факты сериал "Полицейский с Рублевки" 5 сезон

  • Создатели отметили, что контракт с Петровым изначально был рассчитан на 4 телесезона, поэтому уход знаменитого актера не является какой-то сенсацией.
  • Данный телесериал является приквелом второго полнометражного фильма, посвященного Новому году.

Где смотреть сериал "Полицейский с Рублевки" 5 сезон

Пятая часть ожидалась с большим нетерпением. Он собрал много телезрителей, которые с удовольствием пересматривают все эпизоды в интернете. Вот ссылки:

Когда новые серии

Создатели уже отметили, что снимается шестой телесезон. Только даты пока неизвестны. Дело в том, что производство на данный момент приостановлено. Есть вероятность, что в декабре 2020 года телезрители увидят свежие эпизоды.

Смотреть сериал Полицейский с Рублевки – 5 сезон онлайн

Список серий
1 серия5 декабря 2019Смотреть онлайн
2 серия6 декабря 2019Смотреть онлайн
3 серия7 декабря 2019Смотреть онлайн
4 серия8 декабря 2019Смотреть онлайн
5 серия9 декабря 2019Смотреть онлайн
6 серия10 декабря 2019Смотреть онлайн
7 серия11 декабря 2019Смотреть онлайн
8 серия12 декабря 2019Смотреть онлайн

В главных ролях

Сергей Александрович Бурунов
Сергей Александрович Бурунов Владимир Яковлев
Роман Алексеевич Попов
Роман Алексеевич Попов Игорь Мухич

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