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Сериалы
Ивановы-Ивановы – 1 сезон

Ивановы-Ивановы – 1 сезон

О сериале

Сюжет сериала "Ивановы-Ивановы" 1 сезон

Сериал "Ивановы-Ивановы" 1 сезон повествует о судьбе двух российских семей с одинаковыми фамилиями. Антон и Полина Ивановы – состоятельные люди, привыкшие жить в светском обществе. Они воспитывают сына Ивана, который растет скорее типичным мажором из-за того, что слишком разбалован. А вот Алексей и Лидия Ивановы, напротив, живут бедно, несмотря на все усилия жены главы семейства найти хорошую работу. Они воспитывают сына Даниила, который являетесь отличником, он постоянно совершенствуется как личность.

Размеренная жизнь двух семейств полностью меняется, когда и те, и другие Ивановы узнают, что шестнадцать лет назад в роддоме… перепутали их детей. Родители решают, что нужно восстановить справедливость. Поэтому разбалованный Ваня отправляется к "бедным" маме и папе, а вот Даниилу приходится осваивать все тонкости светской жизни, живя под одной крышей с богачами. Приключения начинаются с первых же дней, ведь детишкам так трудно освоиться в новой для себя обстановке!

Процесс съемки

Большая часть съемок проходила в 2017 году (с апреля и июль) в Москве и Подмосковье. Для них выбирали в основном реально существующие объекты, а не специально созданные декорации. Продюсер 1 сезона Виталий Шляппо рассказал, как пришла идея создать проект: "Мысль о создании ситуационной комедии "Ивановы-Ивановы" посетила нас при просмотре известного телевизионного шоу Андрея Малахова. Тогда в студию пришли две семьи, воспитывающие девочек. Маленьких детишек умудрились перепутать в родильном доме после появления на свет, и непосредственно в эфире герои решали, как жить дальше".

Актеры о сериале

Михаил Трухин, исполнивший роль "бедного" Иванова, поделился мнением о сериале в эфире программы "Вечерний Ургант":

"Состав актеров "Ивановы-Ивановы" подобрался замечательный. Все любят импровизировать, все очень веселые. Мы рады, что зрители так хорошо реагируют на наших персонажей и просят продолжения сериала".

Анна Уколова, сыгравшая жену героя Михаила Трухина, отметила: "Мне очень нравится персонаж, которого исполняю в сериале. Вот смотрю на себя со стороны и иногда думаю: "Не жена, а настоящее золото!". Наверное, была бы мужчиной, обязательно женилась бы на такой женщине".

Юрий Ицков, который особенно полюбился зрителям, исполнил роль отца Алексея Иванова в 1 сезоне: "Сначала я скептически отнесся к проекту. Ведь до этого мне прислали схожий сценарий, который совершенно не понравился. Но этот на меня произвел колоссальное впечатление. Я просто не мог остановиться – читал сценарий с огромным удовольствием, с головой погрузился в него".

Интересные факты

  • За свою роль актриса Анна Уколова получила престижную премию "Тэффи".
  • Согласно данным авторитетного источника "Медиаскоп", доля российских телезрителей 1 сезона составила более 16 процентов. По данному показателю проект смог обогнать "Физрука".
  • С главными героями проекта было снято несколько роликов "МастерКард".
  • Ситком получил признание не только в России. В Украине кинодеятели решили создать схожий проект. Адаптация получила название "Сидоренко-Сидоренко".

Где смотреть сериал "Ивановы-Ивановы"?

Официальный сайт СТС.

Когда выйдут новые серии "Ивановы-Ивановы"?

Съемки 2 сезона прошли сразу после выхода в свет серий 1 сезона. Стартовали они в конце осени 2017 года. На текущий момент зрители увидели уже 4 сезона. Правда, в 2019 году была показана только его 1 часть. Оставшиеся серии (с 15 по 21) телезрители увидят в 2020 году.

Отзывы зрителей и экспертов

Ситком "Ивановы-Ивановы" получил положительные рецензии и отзывы как от экспертов в области кино, так и от обычных телезрителей. Евгений Ухов, являющийся обозревателем портала Фильм.ру, отметил: "Ситком – типичный для СТС. Он задорный, веселый и перспективный. Считаю, что первостепенный фактор успех – сбалансированный актерский состав".

Пользователь сайта "Кинопоиск" под ником Великий_критик оставила рецензию зеленого цвета: "Для российского сериала отличная игра актеров. Особенно я отмечу яркую роль Александры Флоринской. Мне нравится легкость ситкома: здесь нет какой-то сложной сюжетной линии, романтической составляющей, чтобы поплакать. Сериал "Ивановы-Ивановы" 1 сезон явно превзошел многие другие киноработы российского производства".

Смотреть сериал Ивановы-Ивановы – 1 сезон онлайн

Список серий
1 серия12 декабря 2018Смотреть онлайн

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Аглая
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Идея, конечно, не новая, но и исполнено хорошо. Бурунов красавчик, люблю его с "Полицейского с Рублевки". Ивановы - отличная вещь)
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