Полицейский с Рублевки – 4 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2018
- Дата выхода: 3 декабря 2018
- Страна: Россия
- Режиссер: Илья Куликов
- Сценарист: Илья Куликов
- Продюсер: Валерий Федорович, Игорь Мишин, Евгений Никишов
- Оператор: Алексей Перевалов
- Художник: Денис Быков
- Количество серий: 8
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: PREMIER, ТНТ
- Актёры: Александр Андреевич Петров, Сергей Александрович Бурунов, Татьяна Бабенкова, Софья Каштанова, Светлана Суханова, Александра Бортич, Рина Гришина, Роман Попов
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- Рейтинг Дни.ру: 8.0
- Рейтинг IMDb: 7.5
О сериале
Сериал “Полицейский с Рублевки” 4 сезон завоевал миллионы зрительских сердец. Подобное неудивительно – отличный юмор, великолепная игра актеров, комичные и интригующие ситуации, в которые постоянно попадают главные герои. В новом ситкоме полицейский Григорий Измайлов вновь расследует сложные преступления, которые совершаются на Рублевском шоссе.
Сюжет сериала "Полицейский с Рублевки"
Оперативные сотрудники отдела занимаются раскрытием преступлений, которые происходят в элитном поселке. Полицейский Измайлов расследует дело пироманьяка – человека, который поджигает местные заведения и склады. Никто не может предположить, что творится в мозгах преступника, и чего можно ожидать от маньяка в следующий раз.
При каждом поджоге преступник оставляет свой след – букву "М". Преступника собираются ловить сразу две следственных группы. Во второй группе работают Измайлов и Алиса Рыбкина.
4 сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
В новых сериях за колючей проволокой оказывается Владимир Яковлев, начальник полицейской академии в Барвихе, – его подозревают в мошенничестве. Володю требуется срочно вытащить из-за решетки, поскольку всем ясно, что под подозрением Яковлев оказался неспроста.
Гриша и Алиса продолжают свои любовные отношения. В новых сериях парочка неоднократно выясняет отношения, ведь у Рыбкиной есть соперницы – прекрасная Кристина и изысканная Алена. В конце-концов, Гриша остается с Аленой, вопреки козням Рыбкиной.
Что было в прошлых сезонах
Григорий Измайлов постепенно идет на повышение и становится начальником оперативного отдела. Главный герой по-прежнему охраняет покой жителей элитного поселка. Харизматичному полицейскому очень нравится распутывать дела, в которые то и дело попадают богачи. В первом фильме Гриша постоянно сталкивается с кознями своих коллег-соперников и пытается разрешить создавшуюся проблему.
В следующих сериях Измайлов проходит через ужасы депрессии и пытается разобраться в своих личных отношениях с девушками. Григорий находит спокойствие в объятиях новой пассии – Алисы Рыбкиной. Алиса рассказывает Грише о своем отце – заключенном, который сидит за убийство.
Кинофильм Полицейский с Рублевки насыщен увлекательными сценами, юмором и сложностями сюжета. Все серии зрители наблюдают за ходом расследования различных криминальных случаев, в которых преступники придумывают новые ходы.
Процесс съемки
Съемки многосерийного фильма длились с августа по ноябрь 2018 года. Премьера кино прошла в марте 2019 года на телеканале ТНТ – каждый мог посмотреть 4 сезон, сериал увлекает с первых же минут.
Актером пришлось изрядно потрудиться на съемочной площадке. Каждый актер максимально вживался в свою роль и выкладывался по полной. В итоге 4 сезон, сериал получился захватывающим, интересным и задорным.
Актеры о сериале
Исполнитель главной роли Александр Петров отмечает, что хочет идти дальше, поэтому не будет сниматься в продолжении проекта.
"Так сложилась жизнь, что меня не будет в следующих сериях. Однако на всех этапах, при каждой съемке я получал большое удовольствие от работы на площадке. Я с большой любовью отношусь ко всем коллегам, но моя эпоха в проекте закончилась".
Интересные факты о сериале "Полицейский с Рублевки"
В 2018 году снят полнометражный фильм по сюжету проекта "Новогодний беспредел". В 2019 году появился "Новогодний беспредел 2".
Сценарист Илья Куликов в 2017 году получил премию "Слово" за лучший сценарий телевизионного фильма.
В 2018 году сериал получил премию ТЭФИ.
Где смотреть "Полицейский с Рублевки"
Новые истории можно посмотреть на официальном сайте телеканала ТНТ, а также на видеоплатформе PREMIER.
Когда новые серии?
Ранее руководство телеканала ТНТ объявляло, что пятый сезон "Полицейского с Рублевки" увидит свет в октябре 2019-го, однако долгожданной премьеры так и не произошло. Будет ли продолжение полюбившейся многим многосерийной комедии, пока не известно. Между тем в декабре 2019 в кинотеатрах стартовал сиквел – "Новогодний беспредел 2".
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