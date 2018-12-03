О сериале

Сериал “Полицейский с Рублевки” 4 сезон завоевал миллионы зрительских сердец. Подобное неудивительно – отличный юмор, великолепная игра актеров, комичные и интригующие ситуации, в которые постоянно попадают главные герои. В новом ситкоме полицейский Григорий Измайлов вновь расследует сложные преступления, которые совершаются на Рублевском шоссе.

Сюжет сериала "Полицейский с Рублевки"

Оперативные сотрудники отдела занимаются раскрытием преступлений, которые происходят в элитном поселке. Полицейский Измайлов расследует дело пироманьяка – человека, который поджигает местные заведения и склады. Никто не может предположить, что творится в мозгах преступника, и чего можно ожидать от маньяка в следующий раз.

При каждом поджоге преступник оставляет свой след – букву "М". Преступника собираются ловить сразу две следственных группы. Во второй группе работают Измайлов и Алиса Рыбкина.

4 сезон сериала "Полицейский с Рублевки"

В новых сериях за колючей проволокой оказывается Владимир Яковлев, начальник полицейской академии в Барвихе, – его подозревают в мошенничестве. Володю требуется срочно вытащить из-за решетки, поскольку всем ясно, что под подозрением Яковлев оказался неспроста.

Гриша и Алиса продолжают свои любовные отношения. В новых сериях парочка неоднократно выясняет отношения, ведь у Рыбкиной есть соперницы – прекрасная Кристина и изысканная Алена. В конце-концов, Гриша остается с Аленой, вопреки козням Рыбкиной.

Что было в прошлых сезонах

Григорий Измайлов постепенно идет на повышение и становится начальником оперативного отдела. Главный герой по-прежнему охраняет покой жителей элитного поселка. Харизматичному полицейскому очень нравится распутывать дела, в которые то и дело попадают богачи. В первом фильме Гриша постоянно сталкивается с кознями своих коллег-соперников и пытается разрешить создавшуюся проблему.

В следующих сериях Измайлов проходит через ужасы депрессии и пытается разобраться в своих личных отношениях с девушками. Григорий находит спокойствие в объятиях новой пассии – Алисы Рыбкиной. Алиса рассказывает Грише о своем отце – заключенном, который сидит за убийство.

Кинофильм Полицейский с Рублевки насыщен увлекательными сценами, юмором и сложностями сюжета. Все серии зрители наблюдают за ходом расследования различных криминальных случаев, в которых преступники придумывают новые ходы.

Процесс съемки

Съемки многосерийного фильма длились с августа по ноябрь 2018 года. Премьера кино прошла в марте 2019 года на телеканале ТНТ – каждый мог посмотреть 4 сезон, сериал увлекает с первых же минут.

Актером пришлось изрядно потрудиться на съемочной площадке. Каждый актер максимально вживался в свою роль и выкладывался по полной. В итоге 4 сезон, сериал получился захватывающим, интересным и задорным.

Актеры о сериале

Исполнитель главной роли Александр Петров отмечает, что хочет идти дальше, поэтому не будет сниматься в продолжении проекта.

"Так сложилась жизнь, что меня не будет в следующих сериях. Однако на всех этапах, при каждой съемке я получал большое удовольствие от работы на площадке. Я с большой любовью отношусь ко всем коллегам, но моя эпоха в проекте закончилась".

Интересные факты о сериале "Полицейский с Рублевки"

В 2018 году снят полнометражный фильм по сюжету проекта "Новогодний беспредел". В 2019 году появился "Новогодний беспредел 2".

Сценарист Илья Куликов в 2017 году получил премию "Слово" за лучший сценарий телевизионного фильма.

В 2018 году сериал получил премию ТЭФИ.

Где смотреть "Полицейский с Рублевки"

Новые истории можно посмотреть на официальном сайте телеканала ТНТ, а также на видеоплатформе PREMIER.

Когда новые серии?

Ранее руководство телеканала ТНТ объявляло, что пятый сезон "Полицейского с Рублевки" увидит свет в октябре 2019-го, однако долгожданной премьеры так и не произошло. Будет ли продолжение полюбившейся многим многосерийной комедии, пока не известно. Между тем в декабре 2019 в кинотеатрах стартовал сиквел – "Новогодний беспредел 2".