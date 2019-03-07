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Сериалы
Содержанки – 1 сезон

Содержанки – 1 сезон

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О сериале

Сюжет

Сериал "Содержанки" 1 сезон показывает телезрителям роскошную столичную жизнь. Светская львица Алиса помогает неуверенным в себе молодым девушкам обрести богатых покровителей и "выкачивать" из них деньги. Например, провинциалка Марина нашла себе состоятельного любовника, изменяющего жене с ней. Предприимчивая особа имеет все, что душа пожелает: роскошные наряды, крутые автомобили и дорогие ювелирные украшения.

В эту гламурную атмосферу окунается подруга Марины Дарья. Она приезжает в столицу из Саратова и знакомится с пафосной Алисой. Молодая героиня предвкушает сладкую жизнь, которой живут все остальные местные девицы. Сюжет 1 сезона резко меняет направление, когда обнаруживают труп в дамской комнате респектабельного ресторана. Это событие оказывает влияние на судьбу Даши.

Съемочный процесс

Сериал "Содержанки" – стартовый проект для режиссера Константина Богомолова в многосерийном кино. Съемки 1 сезона начались 16 сентября 2018 года, закончились в середине декабря. Все сцены снимались в столице. Премьерный показ состоялся на видеосервисе START 7 марта 2019 года. Новые серии выходили с интервалом в одну неделю каждый четверг.

Актеры о сериале "Содержанки" 1 сезон

Сергей Бурунов, известный комедийный актер, поделился впечатлениями, отметив, что сериал "Содержанки" стал одним из наиболее знаковых кинопроектов в его карьере: "В 1 сезоне я представлен в совершенно новом для себя качестве. Рад, что мне досталась сложная драматическая роль".

Другой актер Александр Збруев рассказал журналистам: "Я давний противник многосерийных фильмов. Когда мне предлагают в них сниматься, всегда отказываю. Но для сериала "Содержанки" сделал исключение из-за режиссера: с Богомоловым мы успешно реализовали несколько театральных постановок. Съемочный процесс доставил удовольствие, все актеры и создатели кинопроекта настолько погружались в дело, что я практически не замечал их".

Дарья Мороз, сыгравшая следователя Лену в 1 сезоне, поделилась мнением насчет пафосной жизни в Москве: "В гламурные места никогда не ходила. Да, с другими актерами приходилось появляться в качестве медийных персон на различных вечеринках, посвященных сериалу "Содержанки". Внимательно разглядывала богему, изделия из бриллиантов. Конечно, все объекты производили колоссальное впечатление".

Интересные факты

  • Александр Збруев долгое время не снимался в кино. Сериал "Содержанки" – первый масштабный проект с 2014 года.
  • Режиссер Константин Богомолов и актриса Дарья Мороз развелись до начала съемок. Несмотря на расставание, они отнеслись к делу профессионально.
  • Многосерийный проект получил в основном положительные отзывы от экспертов в области кино и зрителей.
  • Американский видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на 1 сезон в декабре 2019 года.

Где смотреть сериал "Содержанки" 1 сезон?

Эротический триллер Богомолова можно посмотреть на видеосервисе START.

Когда выйдут новые серии?

Премьера второго сезона состоится 30 января 2020 года. В качестве режиссера заявлена Дарья Жук. Телезрителей продолжат знакомить с богемной жизнью москвичей. Ожидается, что герои вновь попадут в трудные жизненные ситуации, из которых непросто выбраться.

Отзывы зрителей и экспертов

Денис Катаев, представляющий "Дождь", похвалил сериал "Содержанки": "Для российских зрителей это принципиально новый кинематографический продукт. Здесь рассказывается реальная жизнь тех, кто проводит вечера в дорогих ресторанах, элитных фитнес-клубах, благотворительных акциях. Нас знакомят с дамами, желающими жить в роскоши за счет богатых мужчин, многие из которых являются чиновниками и представителями федеральных агентств".

Пользователь "Кинопоиска" под ником Инженю оставила большую "зеленую" рецензию. Вот небольшой отрывок ее отзыва: "Мне нравится, что режиссер задействовал профессиональных театральных актеров. Сериал "Содержанки" 1 сезон рассказывает о реальности, о том, как живет Москва. При этом создатели проекта не критикуют персонажей за отсутствие морали и нравственности. Они как бы говорят: "Герои такие, и с этим ничего нельзя поделать".

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