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Среда 19 августа

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Содержанки – 1 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет

Сериал "Содержанки" 1 сезон показывает телезрителям роскошную столичную жизнь. Светская львица Алиса помогает неуверенным в себе молодым девушкам обрести богатых покровителей и "выкачивать" из них деньги. Например, провинциалка Марина нашла себе состоятельного любовника, изменяющего жене с ней. Предприимчивая особа имеет все, что душа пожелает: роскошные наряды, крутые автомобили и дорогие ювелирные украшения.

В эту гламурную атмосферу окунается подруга Марины Дарья. Она приезжает в столицу из Саратова и знакомится с пафосной Алисой. Молодая героиня предвкушает сладкую жизнь, которой живут все остальные местные девицы. Сюжет 1 сезона резко меняет направление, когда обнаруживают труп в дамской комнате респектабельного ресторана. Это событие оказывает влияние на судьбу Даши.

Съемочный процесс

Сериал "Содержанки" – стартовый проект для режиссера Константина Богомолова в многосерийном кино. Съемки 1 сезона начались 16 сентября 2018 года, закончились в середине декабря. Все сцены снимались в столице. Премьерный показ состоялся на видеосервисе START 7 марта 2019 года. Новые серии выходили с интервалом в одну неделю каждый четверг.

Актеры о сериале "Содержанки" 1 сезон

Сергей Бурунов, известный комедийный актер, поделился впечатлениями, отметив, что сериал "Содержанки" стал одним из наиболее знаковых кинопроектов в его карьере: "В 1 сезоне я представлен в совершенно новом для себя качестве. Рад, что мне досталась сложная драматическая роль".

Другой актер Александр Збруев рассказал журналистам: "Я давний противник многосерийных фильмов. Когда мне предлагают в них сниматься, всегда отказываю. Но для сериала "Содержанки" сделал исключение из-за режиссера: с Богомоловым мы успешно реализовали несколько театральных постановок. Съемочный процесс доставил удовольствие, все актеры и создатели кинопроекта настолько погружались в дело, что я практически не замечал их".

Дарья Мороз, сыгравшая следователя Лену в 1 сезоне, поделилась мнением насчет пафосной жизни в Москве: "В гламурные места никогда не ходила. Да, с другими актерами приходилось появляться в качестве медийных персон на различных вечеринках, посвященных сериалу "Содержанки". Внимательно разглядывала богему, изделия из бриллиантов. Конечно, все объекты производили колоссальное впечатление".

Интересные факты

  • Александр Збруев долгое время не снимался в кино. Сериал "Содержанки" – первый масштабный проект с 2014 года.
  • Режиссер Константин Богомолов и актриса Дарья Мороз развелись до начала съемок. Несмотря на расставание, они отнеслись к делу профессионально.
  • Многосерийный проект получил в основном положительные отзывы от экспертов в области кино и зрителей.
  • Американский видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на 1 сезон в декабре 2019 года.

Где смотреть сериал "Содержанки" 1 сезон?

Эротический триллер Богомолова можно посмотреть на видеосервисе START.

Когда выйдут новые серии?

Премьера второго сезона состоится 30 января 2020 года. В качестве режиссера заявлена Дарья Жук. Телезрителей продолжат знакомить с богемной жизнью москвичей. Ожидается, что герои вновь попадут в трудные жизненные ситуации, из которых непросто выбраться.

Отзывы зрителей и экспертов

Денис Катаев, представляющий "Дождь", похвалил сериал "Содержанки": "Для российских зрителей это принципиально новый кинематографический продукт. Здесь рассказывается реальная жизнь тех, кто проводит вечера в дорогих ресторанах, элитных фитнес-клубах, благотворительных акциях. Нас знакомят с дамами, желающими жить в роскоши за счет богатых мужчин, многие из которых являются чиновниками и представителями федеральных агентств".

Пользователь "Кинопоиска" под ником Инженю оставила большую "зеленую" рецензию. Вот небольшой отрывок ее отзыва: "Мне нравится, что режиссер задействовал профессиональных театральных актеров. Сериал "Содержанки" 1 сезон рассказывает о реальности, о том, как живет Москва. При этом создатели проекта не критикуют персонажей за отсутствие морали и нравственности. Они как бы говорят: "Герои такие, и с этим ничего нельзя поделать".

В главных ролях

Дарья Юрьевна Мороз
Дарья Юрьевна Мороз Елена Широкова
Софья Павловна Эрнст
Софья Павловна Эрнст Дарья Смирнова
Сергей Александрович Бурунов
Сергей Александрович Бурунов Игорь Долгачев
Марина Вячеславовна Зудина
Марина Вячеславовна Зудина Людмила Долгачева

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