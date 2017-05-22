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Сериалы
Полицейский с Рублевки – 2 сезон

Полицейский с Рублевки – 2 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Полицейский с Рублевки" – сериал о приключениях Гриши Измайлова, который работает в самом богатом районе с самыми влиятельными людьми. Он расследует дела, в которых участвуют невероятно богатые жители Рублевки, правда, ему приходится нередко превышать свои полномочия. Красивый тридцатилетний Гриша одинок, богат и нравится женщинам, но его сладкой жизни мешает сестра-хулиганка, вечно влипающая в неприятности и начальник Яковлев.

Что увидим во втором сезоне

Во втором сезоне герои получают повышение по службе. Гриша руководит операми, а Мухич – следственной группой. Подполковник Яковлев все так же возглавляет ОВД. Правда, радуются повышению герои недолго – их переводят в Бескудниково, и они теряют все привилегии и оказываются в совершенно другом, непривычном контингенте. Они знакомятся с коллегами, которые живут на достаточно низкую зарплату и ездят на старых служебных машинах. Новых личностей в своем коллективе "простые менты" поначалу не особенно хотят принимать. Однако когда Мухич берется за "слишком мелкую кражу" и возвращает деньги хозяйке, отношение к ним меняется.

Актеры о сериале

Александр Петров отказался от съемок в новых эпизодах сериала. Он заявил, что это был очень интересный опыт, но пора двигаться дальше.

Сергей Бурунов сказал: "Мы над полицейскими совершенно не смеемся, там история-то про другое, никак не связанная с каким-то высмеиванием профессии".

Малоизвестные факты о сериале "Полицейский с Рублевки"

  • Изначально сериал хотели назвать "Честь имею".
  • В итоговый монтаж "Полицейского" часто попадают импровизированные дубли.
  • Консультантами авторского состава были настоящие полицейские.

Где смотреть онлайн

3 сезон сериала доступен для просмотра на таких интернет-сервисах, как: Filmix, Kinopoisk, Rutube, Film.ru. Так же ознакомиться с комедией можно на телеканале ТНТ. 

Когда выйдет новый сезон

Очередную часть любимого сериала зрители увидят в ноябре 2020 года.

Сериал "Полицейский с Рублевки" 2 сезон заслуженно признан одним из лучших российских сериалов и собирает достаточно высокие рейтинги и лестные отзывы. Зрителям нравится не только красивая картинка и музыка, но и то, что сериал не линейный – даже если пропустишь одну серию, можно смотреть дальше.

Отзывы

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Сериал о том, что полицейские тоже люди, иногда им тоже бывает непросто
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