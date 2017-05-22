Полицейский с Рублевки – 2 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2017
- Дата выхода: 22 мая 2017
- Страна: Россия
- Режиссер: Илья Куликов
- Сценарист: Илья Куликов
- Продюсер: Валерий Федорович, Игорь Мишин, Евгений Никишов
- Оператор: Алексей Перевалов
- Художник: Денис Быков
- Количество серий: 8
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: ТНТ, PREMIER
- Актёры: Александр Андреевич Петров, Сергей Александрович Бурунов, Татьяна Бабенкова, Софья Каштанова, Светлана Суханова, Александра Николаевна Бортич, Рина Гришина, Роман Попов
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- Рейтинг Дни.ру: 8.0
- Рейтинг IMDb: 7.5
О сериале
Сериал "Полицейский с Рублевки" – сериал о приключениях Гриши Измайлова, который работает в самом богатом районе с самыми влиятельными людьми. Он расследует дела, в которых участвуют невероятно богатые жители Рублевки, правда, ему приходится нередко превышать свои полномочия. Красивый тридцатилетний Гриша одинок, богат и нравится женщинам, но его сладкой жизни мешает сестра-хулиганка, вечно влипающая в неприятности и начальник Яковлев.
Что увидим во втором сезоне
Во втором сезоне герои получают повышение по службе. Гриша руководит операми, а Мухич – следственной группой. Подполковник Яковлев все так же возглавляет ОВД. Правда, радуются повышению герои недолго – их переводят в Бескудниково, и они теряют все привилегии и оказываются в совершенно другом, непривычном контингенте. Они знакомятся с коллегами, которые живут на достаточно низкую зарплату и ездят на старых служебных машинах. Новых личностей в своем коллективе "простые менты" поначалу не особенно хотят принимать. Однако когда Мухич берется за "слишком мелкую кражу" и возвращает деньги хозяйке, отношение к ним меняется.
Актеры о сериале
Александр Петров отказался от съемок в новых эпизодах сериала. Он заявил, что это был очень интересный опыт, но пора двигаться дальше.
Сергей Бурунов сказал: "Мы над полицейскими совершенно не смеемся, там история-то про другое, никак не связанная с каким-то высмеиванием профессии".
Малоизвестные факты о сериале "Полицейский с Рублевки"
- Изначально сериал хотели назвать "Честь имею".
- В итоговый монтаж "Полицейского" часто попадают импровизированные дубли.
- Консультантами авторского состава были настоящие полицейские.
Где смотреть онлайн
3 сезон сериала доступен для просмотра на таких интернет-сервисах, как: Filmix, Kinopoisk, Rutube, Film.ru. Так же ознакомиться с комедией можно на телеканале ТНТ.
Когда выйдет новый сезон
Очередную часть любимого сериала зрители увидят в ноябре 2020 года.
Сериал "Полицейский с Рублевки" 2 сезон заслуженно признан
одним из лучших российских сериалов и собирает достаточно высокие рейтинги и
лестные отзывы. Зрителям нравится не только красивая картинка и музыка, но и
то, что сериал не линейный – даже если пропустишь одну серию, можно смотреть
дальше.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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