Ивановы-Ивановы – 4 сезон

Трейлеры О сериале Смотреть онлайн Фотографии Отзывы

Топ новостей

Почему Пересильд отказалась дать детям фамилию Учителя
Бикович из сериала "Магомаев" рассказал о предпочтениях в девушках и интиме в общественном месте
"Приятно вспоминать": 25-летняя актриса пряталась в домике с Буруновым на съемках "Полицейского с Рублевки"
Слишком молода: звезду "Полицейского с Рублевки" выпроводили с шоу Пугачевой
"На съемках я женщина": Артемьева высказалась о работе над "Сватами"
Наживаются во время карантина: звезда российских сериалов о попытке уехать за город
партнеры
Четверг
2 апреля
Лента новостей
18:07
Жидкие перчатки: в России создали уникальное средство против коронавируса
17:52
"Промокали насквозь": артистке сериала "Адвокат Ардашев" пришлось померзнуть
17:42
Путин дал регионам дополнительные полномочия из-за коронавируса
17:33
Жительница Подмосковья в пьяном угаре пырнула ножом своего сожителя
17:10
Путин обратился с просьбой к россиянам
17:08
"Полинаркоман": жуткие подробности о состоянии Джигана
17:03
Сидите дома: Путин объявил о продлении нерабочих дней
16:57
"Я была в первом классе": Лолита шокировала подробностями сексуальных домогательств
16:45
"Проект завершен, а Луи все не уходит": звезда сериала "Кухня" о главной проблеме
16:39
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:39
Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя
15:56
"На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса
15:56
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
15:46
Стартовало голосование российской профессиональной премии "Внедорожник года 2020"
15:45
"С головой что-то стало": что произошло с Алибасовым после отравления "Кротом"
15:39
Барановская раскрыла подробности первой встречи с Гордоном
15:31
Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская рассказала о главном событии
15:13
"Вдохновляешь": экс-солистка SEREBRO умилила россиян
15:08
Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса
15:05
Доктор Комаровский раскрыл правила борьбы с коронавирусом
15:03
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
14:54
Дочь Заворотнюк показала своего "маленького"
14:51
"Все равно еще вернется": адвокат Жорин раскрыл правду о разводе Петросяна и Степаненко
14:40
"Сорвало крышу": у Боярской пропали стеснение и стыд
14:38
Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке
14:32
Евгения Медведева сбежала из Канады
14:14
Знаменитую супермодель госпитализировали с коронавирусом
14:10
Обладающая лишним весом дочь Пригожина разделась для фотосъемки
13:59
Аршавин вымаливает разрешение платить детям меньше
13:57
"Я люблю выпивать": Башаров признался Корчевникову в алкоголизме
13:54
Бывший друг сообщил о похоронах в семье Пугачевой
13:49
Раскрыты детали нового обращения Путина к нации из-за коронавируса
13:41
Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом
13:27
"Я жила нелюбимой, ненужной, с чужим человеком": пронзительный крик души Валюшкиной
13:22
"Меня подкармливают в нужное время": Роман Попов о съемках "Полицейского с Рублевки" и секрете похудения
13:21
Названы сроки исчезновения коронавируса
13:18
"Пройдет, потерпи": Башаров откровенно об изменах жене
13:17
Опухшая Бабкина вышла на публику вопреки болезни
13:11
В "ЕР" назвали недостаточными меры по борьбе с коронавирусом в ряде регионов
13:10
Объявлено о новом обращении Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса
13:07
Хилькевич публично призналась во лжи
13:01
У сотрудников авиакомпании "Победа" выявили коронавирус
12:35
Володин предложил поддержать производителей медицинских масок
12:35
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух радикальных исламистов
12:30
Бородина отреагировала на слова Собчак о ее муже
12:29
Тимати подверг опасности жену и сына
12:20
Актер из сериала "Патриот" прокомментировал звездную болезнь внучки Талызиной
12:17
"Тупая": Асмус стала жертвой травли
12:13
В Москве родился ребенок с коронавирусом
12:11
В "Росатоме" начали стерилизовать медицинские маски
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
"Получила в затылок": на мать Лолиты Милявской напали
"Все действительно плохо": сделано заявление о состоянии онкобольной Заворотнюк
"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
Сериалы
Ивановы-Ивановы – 4 сезон

Ивановы-Ивановы – 4 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2019
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Антон Федотов, Федор Стуков, Андрей Элинсон
  • Количество серий: 50
  • Возрастные ограничения: 6+
  •  
  • Студии/Телеканалы: СТС, Yellow, Black and White
  • Актёры: Сергей Александрович Бурунов, Михаил Трухин, Анна Уколова, Семен Трескунов, Александра Флоринская, Алексей Лукин, Юрий Ицков, Грант Тохатян, Елена Муравьева, Василина Юсковец
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 8.0
  • Рейтинг IMDb: 7.1

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Ивановы Ивановы" начинается с интриги: две женщины с одинаковыми фамилиями оказываются в одном роддоме в канун новогодних праздников. Ровно в полночь 31 декабря в больнице неожиданно гаснет свет. По роковому стечению обстоятельств, в этот момент новорожденных мальчиков везут на кормление. Темнота, медсестры от неожиданности выпускают тележки из рук, а после развозят малышей молодым мамам. 

Но на самом деле детей перепутали… Жизнь идет, мальчики растут. Один – в семье с хорошим достатком, другой – у родителей, живущих от зарплаты до зарплаты.

И вот, 16 лет спустя, тайное становится явным…

4 сезон "Ивановы Ивановы"

Полина, жена Антона, неожиданно разбогатела и решила в тандеме с Лидией, женой Алексея, открыть бутик модной одежды. Антон открывает интернет-магазин, а Данила устраивается в автосалон и молниеносно делает карьеру, заняв кресло управляющего. В планах Алексея – постройка семейного особняка на участке, где когда-то было пепелище, но очередные финансовые проблемы вынуждают его продать участок.

Что было в прошлых сезонах

1 сезон

"Момент истины" становится ключевым поворотом в жизни каждой семьи: родители решают поменять своих отпрысков, вернув к биологическим родителям. Иван – сын состоятельных родителей – переезжает жить в запущенный частный дом, Данила – постепенно привыкает к светской жизни. 

Неожиданно случается пожар, и "бедные родственники", оставшись без крыши над головой, переезжают в особняк Ивановых. Совместная жизнь людей из разных социальных слоев нелегка, но им удается идти на компромиссы. Дети и родители сближаются, хотя и не обходится без ревности со стороны приемных родителей, воспитавших сыновей как родных. В финале сезона бизнесмен Антон проигрывает в карты бизнес и роскошный особняк.

2 сезон

Вся большая семья Ивановых переезжает жить за город, на дачу. Антон добивается прощения супруги, которая не может простить его за столь легкомысленный проступок. 

А у парней кипят любовные страсти: оба влюблены в Элю, однако на Данила положила глаз одноклассница Яна, а Ваня встречается с бывшей любовницей своего отца. Но в скором времени все благополучно разрешается.

В конце второго сезона Полина мирится с Антоном, Данила – с Элей, а Алексей возвращает семье дом, но при этом становится его собственником.

3 сезон

Наследники Ивановых по окончании школы становятся студентами университета, а между Антоном и Алексеем начинается настоящее противостояние за звание хозяина дома. Но Антон частями выкупает у соперника свой бывший особняк, а вскоре становится управляющим в своем же бывшем автосалоне.

Данила делает Эле предложение, а Ваня предлагает руку и сердце Яне. Однако Яна отказывает Ивану из-за серьезных проблем в бизнесе у отца и уезжает из города.

Съемки комедии "Ивановы Ивановы"

  • 1 сезон: апрель-июнь 2017 г.;
  • 2 сезон: ноябрь 2017-январь 2018 г.;
  • 3 сезон: июнь-сентябрь 2018 г.;
  • 4 сезон: старт съемок июнь 2019 г.

Актеры о сериале

Во время съемок 4 сезона сериала "Ивановы Ивановы" актеры активно участвовали в съемочном процессе, предлагая свои варианты постановки сцены или иную расстановку акцентов. В жарких спорах рождалась истина, и после коллективного обсуждения выбирался оптимальный вариант.

Сергею Бурунову (Антону) пришлось "подружиться" с мотоциклом "Урал".

"Никогда бы не сел за руль "Урала" добровольно", – признался актер.

Интересные факты о сериале "Ивановы Ивановы" 4 сезон

  • В новых эпизодах сериала к актерскому коллективу присоединилась звезда ситкома "Папины дочки" Лиза Арзамасова. По словам молодой артистки, она с удовольствием вернулась на канал СТС.
  • "Все персонажи стали народными героями, что неудивительно: я тоже смотрела и в восторге от атмосферы в кадре. Надеюсь, меня примут Ивановы, тем более с Семеном Трескуновым и Лешей Лукиным мы познакомились еще в прошлом году на съемках новогоднего шоу", – прокомментировала Лиза Арзамасова собственное появление в 4 сезоне сериала "Ивановы Ивановы".
  • Участие в съемках для звезды "Папиных дочек" стало испытанием. Лиза появилась перед зрителями в новом амплуа – сексуальной аспирантки. Ее героиня влюбляет в себя студента Ваню Иванова, которого играет Алексей Лукин. 
  • В сериале "Ивановы-Ивановы" 4 сезон появилась известная телеведущая Елена Летучая. Знаменитости достались необычные партнеры по площадке: енот, баран, крысы и рысь. Летучая очень любит животных, поэтому съемки прошли без сучка без задоринки.

Где смотреть "Ивановы Ивановы" 4 сезон

На канале СТС первые три сезона транслируются в повторе наряду с новыми сериями. Новые серии (вторую часть четвертого сезона) зрители увидят в 2020 году (15-21 серии).

Сериал "Ивановы Ивановы" был тепло встречен телезрительской аудиторией: есть надежда, что новые приключения большой, дружной и неоднозначной семьи удивят неожиданными поворотами в жизни главных героев.

Смотреть сериал Ивановы-Ивановы – 4 сезон онлайн

Список серий
1 серия11 ноября 2019Смотреть онлайн
2 серия11 ноября 2019Смотреть онлайн
3 серия12 ноября 2019Смотреть онлайн
4 серия13 ноября 2019Смотреть онлайн
5 серия14 ноября 2019
6 серия18 ноября 2019
7 серия19 ноября 2019
8 серия20 ноября 2019
9 серия21 ноября 2019
10 серия25 ноября 2019
11 серия26 ноября 2019
12 серия27 ноября 2019
13 серия28 ноября 2019
14 серия28 ноября 2019

Фотографии

Новости

"Начал чудить в 14 лет": звезда сериала "Ивановы-Ивановы" призналась в употреблении наркотиков

Артист рассказал о проблеме

Звезды сериала "Ивановы-Ивановы" расстались со скандалом

Артистка обидно обозвала возлюбленного

"Надо "влить" в лицо свежесть": похудевшая звезда "Ивановы-Ивановы" раскрыла секрет молодости

Артистка выглядит намного моложе своих лет

Позвал друзей посмотреть: звезда "Ивановы-Ивановы" об интимном моменте с девушкой

Артист хотел похвастаться

"Грустно будет расставаться": звезда "Ивановых-Ивановых" рассказала о дальнейшей судьбе сериала

Зрители с нетерпением ждут многосерийную комедию

"Схватил меня за горло": на звезду "Ивановых-Ивановых" напали во дворе дома

Артист не ожидал такого развития событий

Новые серии четвертого сезона "Ивановы-Ивановы" скоро покажут на СТС

Анонсирована дата выхода

"Кошмар!": звезду сериала "Ивановы-Ивановы" заморили голодом

Девушка пожаловалась на организаторов съемок

Актер Бурунов вынужден отказаться от семейной жизни

Всплыли неожиданные подробности

"Надо с него снять денег!": россияне в бешенстве из-за гнусного скандала с Буруновым

Команда блогера настаивает, что плагиата не было

загрузить ещё

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александра
Ответить
Флоринская с Уколовой – великолепный дуэт противоположностей, а Бурунов с Трухиным – просто «Чужой против Хищника». Смеялись до слез всей семьей! Что отрадно: каждый новый сезон – не дорога по накатанной колее, а настоящий лабиринт событий и страстей!))
Гость
Ответить
Ивановы Ивановы 4 сезон - суперский сериал. Хорошо, когда наши снимают качественное кино, легко и приятно смотреть, а актеры какие
Виталий
Ответить
Хороший добротный сериал с достойными шутками. Актерский состав – просто бомба, каждый на своем месте. Парни сыграли сыновей безупречно! Армянский колорит лучше Тохатяна вряд ли кто-то сможет передать. Создатели сериала молодцы, с душой поработали.
1

Популярные темы форума
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+