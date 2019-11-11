Ивановы-Ивановы – 4 сезон

О сериале

Сериал "Ивановы Ивановы" начинается с интриги: две женщины с одинаковыми фамилиями оказываются в одном роддоме в канун новогодних праздников. Ровно в полночь 31 декабря в больнице неожиданно гаснет свет. По роковому стечению обстоятельств, в этот момент новорожденных мальчиков везут на кормление. Темнота, медсестры от неожиданности выпускают тележки из рук, а после развозят малышей молодым мамам.

Но на самом деле детей перепутали… Жизнь идет, мальчики растут. Один – в семье с хорошим достатком, другой – у родителей, живущих от зарплаты до зарплаты.

И вот, 16 лет спустя, тайное становится явным…

4 сезон "Ивановы Ивановы"

Полина, жена Антона, неожиданно разбогатела и решила в тандеме с Лидией, женой Алексея, открыть бутик модной одежды. Антон открывает интернет-магазин, а Данила устраивается в автосалон и молниеносно делает карьеру, заняв кресло управляющего. В планах Алексея – постройка семейного особняка на участке, где когда-то было пепелище, но очередные финансовые проблемы вынуждают его продать участок.

Что было в прошлых сезонах

1 сезон

"Момент истины" становится ключевым поворотом в жизни каждой семьи: родители решают поменять своих отпрысков, вернув к биологическим родителям. Иван – сын состоятельных родителей – переезжает жить в запущенный частный дом, Данила – постепенно привыкает к светской жизни.

Неожиданно случается пожар, и "бедные родственники", оставшись без крыши над головой, переезжают в особняк Ивановых. Совместная жизнь людей из разных социальных слоев нелегка, но им удается идти на компромиссы. Дети и родители сближаются, хотя и не обходится без ревности со стороны приемных родителей, воспитавших сыновей как родных. В финале сезона бизнесмен Антон проигрывает в карты бизнес и роскошный особняк.

2 сезон

Вся большая семья Ивановых переезжает жить за город, на дачу. Антон добивается прощения супруги, которая не может простить его за столь легкомысленный проступок.

А у парней кипят любовные страсти: оба влюблены в Элю, однако на Данила положила глаз одноклассница Яна, а Ваня встречается с бывшей любовницей своего отца. Но в скором времени все благополучно разрешается.

В конце второго сезона Полина мирится с Антоном, Данила – с Элей, а Алексей возвращает семье дом, но при этом становится его собственником.

3 сезон

Наследники Ивановых по окончании школы становятся студентами университета, а между Антоном и Алексеем начинается настоящее противостояние за звание хозяина дома. Но Антон частями выкупает у соперника свой бывший особняк, а вскоре становится управляющим в своем же бывшем автосалоне.

Данила делает Эле предложение, а Ваня предлагает руку и сердце Яне. Однако Яна отказывает Ивану из-за серьезных проблем в бизнесе у отца и уезжает из города.

Съемки комедии "Ивановы Ивановы"

1 сезон: апрель-июнь 2017 г.;

2 сезон: ноябрь 2017-январь 2018 г.;

3 сезон: июнь-сентябрь 2018 г.;

4 сезон: старт съемок июнь 2019 г.

Актеры о сериале

Во время съемок 4 сезона сериала "Ивановы Ивановы" актеры активно участвовали в съемочном процессе, предлагая свои варианты постановки сцены или иную расстановку акцентов. В жарких спорах рождалась истина, и после коллективного обсуждения выбирался оптимальный вариант.

Сергею Бурунову (Антону) пришлось "подружиться" с мотоциклом "Урал".

"Никогда бы не сел за руль "Урала" добровольно", – признался актер.

Интересные факты о сериале "Ивановы Ивановы" 4 сезон

В новых эпизодах сериала к актерскому коллективу присоединилась звезда ситкома "Папины дочки" Лиза Арзамасова. По словам молодой артистки, она с удовольствием вернулась на канал СТС.

"Все персонажи стали народными героями, что неудивительно: я тоже смотрела и в восторге от атмосферы в кадре. Надеюсь, меня примут Ивановы, тем более с Семеном Трескуновым и Лешей Лукиным мы познакомились еще в прошлом году на съемках новогоднего шоу", – прокомментировала Лиза Арзамасова собственное появление в 4 сезоне сериала "Ивановы Ивановы".

Участие в съемках для звезды "Папиных дочек" стало испытанием. Лиза появилась перед зрителями в новом амплуа – сексуальной аспирантки. Ее героиня влюбляет в себя студента Ваню Иванова, которого играет Алексей Лукин.

В сериале "Ивановы-Ивановы" 4 сезон появилась известная телеведущая Елена Летучая. Знаменитости достались необычные партнеры по площадке: енот, баран, крысы и рысь. Летучая очень любит животных, поэтому съемки прошли без сучка без задоринки.

Где смотреть "Ивановы Ивановы" 4 сезон

На канале СТС первые три сезона транслируются в повторе наряду с новыми сериями. Картину можно посмотреть онлайн на следующих сайтах:

Сериал "Ивановы Ивановы" был тепло встречен телезрительской аудиторией: есть надежда, что новые приключения большой, дружной и неоднозначной семьи удивят неожиданными поворотами в жизни главных героев.