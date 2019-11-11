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Ивановы-Ивановы – 4 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Ивановы Ивановы" начинается с интриги: две женщины с одинаковыми фамилиями оказываются в одном роддоме в канун новогодних праздников. Ровно в полночь 31 декабря в больнице неожиданно гаснет свет. По роковому стечению обстоятельств, в этот момент новорожденных мальчиков везут на кормление. Темнота, медсестры от неожиданности выпускают тележки из рук, а после развозят малышей молодым мамам.

Но на самом деле детей перепутали… Жизнь идет, мальчики растут. Один – в семье с хорошим достатком, другой – у родителей, живущих от зарплаты до зарплаты.

И вот, 16 лет спустя, тайное становится явным…

4 сезон "Ивановы Ивановы"

Полина, жена Антона, неожиданно разбогатела и решила в тандеме с Лидией, женой Алексея, открыть бутик модной одежды. Антон открывает интернет-магазин, а Данила устраивается в автосалон и молниеносно делает карьеру, заняв кресло управляющего. В планах Алексея – постройка семейного особняка на участке, где когда-то было пепелище, но очередные финансовые проблемы вынуждают его продать участок.

Что было в прошлых сезонах

1 сезон

"Момент истины" становится ключевым поворотом в жизни каждой семьи: родители решают поменять своих отпрысков, вернув к биологическим родителям. Иван – сын состоятельных родителей – переезжает жить в запущенный частный дом, Данила – постепенно привыкает к светской жизни.

Неожиданно случается пожар, и "бедные родственники", оставшись без крыши над головой, переезжают в особняк Ивановых. Совместная жизнь людей из разных социальных слоев нелегка, но им удается идти на компромиссы. Дети и родители сближаются, хотя и не обходится без ревности со стороны приемных родителей, воспитавших сыновей как родных. В финале сезона бизнесмен Антон проигрывает в карты бизнес и роскошный особняк.

2 сезон

Вся большая семья Ивановых переезжает жить за город, на дачу. Антон добивается прощения супруги, которая не может простить его за столь легкомысленный проступок.

А у парней кипят любовные страсти: оба влюблены в Элю, однако на Данила положила глаз одноклассница Яна, а Ваня встречается с бывшей любовницей своего отца. Но в скором времени все благополучно разрешается.

В конце второго сезона Полина мирится с Антоном, Данила – с Элей, а Алексей возвращает семье дом, но при этом становится его собственником.

3 сезон

Наследники Ивановых по окончании школы становятся студентами университета, а между Антоном и Алексеем начинается настоящее противостояние за звание хозяина дома. Но Антон частями выкупает у соперника свой бывший особняк, а вскоре становится управляющим в своем же бывшем автосалоне.

Данила делает Эле предложение, а Ваня предлагает руку и сердце Яне. Однако Яна отказывает Ивану из-за серьезных проблем в бизнесе у отца и уезжает из города.

Съемки комедии "Ивановы Ивановы"

  • 1 сезон: апрель-июнь 2017 г.;
  • 2 сезон: ноябрь 2017-январь 2018 г.;
  • 3 сезон: июнь-сентябрь 2018 г.;
  • 4 сезон: старт съемок июнь 2019 г.

Актеры о сериале

Во время съемок 4 сезона сериала "Ивановы Ивановы" актеры активно участвовали в съемочном процессе, предлагая свои варианты постановки сцены или иную расстановку акцентов. В жарких спорах рождалась истина, и после коллективного обсуждения выбирался оптимальный вариант.

Сергею Бурунову (Антону) пришлось "подружиться" с мотоциклом "Урал".

"Никогда бы не сел за руль "Урала" добровольно", – признался актер.

Интересные факты о сериале "Ивановы Ивановы" 4 сезон

  • В новых эпизодах сериала к актерскому коллективу присоединилась звезда ситкома "Папины дочки" Лиза Арзамасова. По словам молодой артистки, она с удовольствием вернулась на канал СТС.
  • "Все персонажи стали народными героями, что неудивительно: я тоже смотрела и в восторге от атмосферы в кадре. Надеюсь, меня примут Ивановы, тем более с Семеном Трескуновым и Лешей Лукиным мы познакомились еще в прошлом году на съемках новогоднего шоу", – прокомментировала Лиза Арзамасова собственное появление в 4 сезоне сериала "Ивановы Ивановы".
  • Участие в съемках для звезды "Папиных дочек" стало испытанием. Лиза появилась перед зрителями в новом амплуа – сексуальной аспирантки. Ее героиня влюбляет в себя студента Ваню Иванова, которого играет Алексей Лукин.
  • В сериале "Ивановы-Ивановы" 4 сезон появилась известная телеведущая Елена Летучая. Знаменитости достались необычные партнеры по площадке: енот, баран, крысы и рысь. Летучая очень любит животных, поэтому съемки прошли без сучка без задоринки.

Где смотреть "Ивановы Ивановы" 4 сезон

На канале СТС первые три сезона транслируются в повторе наряду с новыми сериями. Картину можно посмотреть онлайн на следующих сайтах:

Сериал "Ивановы Ивановы" был тепло встречен телезрительской аудиторией: есть надежда, что новые приключения большой, дружной и неоднозначной семьи удивят неожиданными поворотами в жизни главных героев.

Смотреть сериал Ивановы-Ивановы – 4 сезон онлайн

Список серий
1 серия11 ноября 2019Смотреть онлайн
2 серия11 ноября 2019Смотреть онлайн
3 серия12 ноября 2019Смотреть онлайн
4 серия13 ноября 2019Смотреть онлайн
5 серия14 ноября 2019Смотреть онлайн
6 серия18 ноября 2019Смотреть онлайн
7 серия19 ноября 2019Смотреть онлайн
8 серия20 ноября 2019Смотреть онлайн
9 серия21 ноября 2019Смотреть онлайн
10 серия25 ноября 2019Смотреть онлайн
11 серия26 ноября 2019Смотреть онлайн
12 серия27 ноября 2019Смотреть онлайн
13 серия28 ноября 2019Смотреть онлайн
14 серия28 ноября 2019Смотреть онлайн
15 серия3 февраля 2020Смотреть онлайн
16 серия4 февраля 2020Смотреть онлайн
17 серия5 февраля 2020Смотреть онлайн
18 серия6 февраля 2020Смотреть онлайн
19 серия10 февраля 2020Смотреть онлайн
20 серия11 февраля 2020Смотреть онлайн
21 серия12 февраля 2020Смотреть онлайн

В главных ролях

Сергей Александрович Бурунов
Сергей Александрович Бурунов Антон
Александра Евгеньевна Флоринская
Александра Евгеньевна Флоринская Полина
Алексей Владиславович Лукин
Алексей Владиславович Лукин Иван

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