Ивановы-Ивановы – 4 сезон

Сериал "Ивановы Ивановы" начинается с интриги: две женщины с одинаковыми фамилиями оказываются в одном роддоме в канун новогодних праздников. Ровно в полночь 31 декабря в больнице неожиданно гаснет свет. По роковому стечению обстоятельств, в этот момент новорожденных мальчиков везут на кормление. Темнота, медсестры от неожиданности выпускают тележки из рук, а после развозят малышей молодым мамам.
Но на самом деле детей перепутали… Жизнь идет, мальчики растут. Один – в семье с хорошим достатком, другой – у родителей, живущих от зарплаты до зарплаты.
И вот, 16 лет спустя, тайное становится явным…
Полина, жена Антона, неожиданно разбогатела и решила в тандеме с Лидией, женой Алексея, открыть бутик модной одежды. Антон открывает интернет-магазин, а Данила устраивается в автосалон и молниеносно делает карьеру, заняв кресло управляющего. В планах Алексея – постройка семейного особняка на участке, где когда-то было пепелище, но очередные финансовые проблемы вынуждают его продать участок.
"Момент истины" становится ключевым поворотом в жизни каждой семьи: родители решают поменять своих отпрысков, вернув к биологическим родителям. Иван – сын состоятельных родителей – переезжает жить в запущенный частный дом, Данила – постепенно привыкает к светской жизни.
Неожиданно случается пожар, и "бедные родственники", оставшись без крыши над головой, переезжают в особняк Ивановых. Совместная жизнь людей из разных социальных слоев нелегка, но им удается идти на компромиссы. Дети и родители сближаются, хотя и не обходится без ревности со стороны приемных родителей, воспитавших сыновей как родных. В финале сезона бизнесмен Антон проигрывает в карты бизнес и роскошный особняк.
Вся большая семья Ивановых переезжает жить за город, на дачу. Антон добивается прощения супруги, которая не может простить его за столь легкомысленный проступок.
А у парней кипят любовные страсти: оба влюблены в Элю, однако на Данила положила глаз одноклассница Яна, а Ваня встречается с бывшей любовницей своего отца. Но в скором времени все благополучно разрешается.
В конце второго сезона Полина мирится с Антоном, Данила – с Элей, а Алексей возвращает семье дом, но при этом становится его собственником.
Наследники Ивановых по окончании школы становятся студентами университета, а между Антоном и Алексеем начинается настоящее противостояние за звание хозяина дома. Но Антон частями выкупает у соперника свой бывший особняк, а вскоре становится управляющим в своем же бывшем автосалоне.
Данила делает Эле предложение, а Ваня предлагает руку и сердце Яне. Однако Яна отказывает Ивану из-за серьезных проблем в бизнесе у отца и уезжает из города.
Во время съемок 4 сезона сериала "Ивановы Ивановы" актеры активно участвовали в съемочном процессе, предлагая свои варианты постановки сцены или иную расстановку акцентов. В жарких спорах рождалась истина, и после коллективного обсуждения выбирался оптимальный вариант.
Сергею Бурунову (Антону) пришлось "подружиться" с мотоциклом "Урал".
"Никогда бы не сел за руль "Урала" добровольно", – признался актер.
На канале СТС первые три сезона транслируются в повторе наряду с новыми сериями. Картину можно посмотреть онлайн на следующих сайтах:
Сериал "Ивановы Ивановы" был тепло встречен телезрительской аудиторией: есть надежда, что новые приключения большой, дружной и неоднозначной семьи удивят неожиданными поворотами в жизни главных героев.
|Список серий
|1 серия
|11 ноября 2019
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|2 серия
|11 ноября 2019
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|3 серия
|12 ноября 2019
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|4 серия
|13 ноября 2019
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|5 серия
|14 ноября 2019
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|6 серия
|18 ноября 2019
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|7 серия
|19 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|8 серия
|20 ноября 2019
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|9 серия
|21 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|10 серия
|25 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|11 серия
|26 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|12 серия
|27 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|13 серия
|28 ноября 2019
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|14 серия
|28 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|15 серия
|3 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|16 серия
|4 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|17 серия
|5 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|18 серия
|6 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|19 серия
|10 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|20 серия
|11 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|21 серия
|12 февраля 2020
|Смотреть онлайн