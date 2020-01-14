Ивановы-Ивановы – 4 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2019
- Страна: Россия
- Режиссер: Антон Федотов, Федор Стуков, Андрей Элинсон
- Количество серий: 50
- Возрастные ограничения: 6+
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- Студии/Телеканалы: СТС, Yellow, Black and White
- Актёры: Сергей Александрович Бурунов, Михаил Трухин, Анна Уколова, Семен Трескунов, Александра Флоринская, Алексей Лукин, Юрий Ицков, Грант Тохатян, Елена Муравьева, Василина Юсковец
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- Рейтинг Дни.ру: 8.0
- Рейтинг IMDb: 7.1
О сериале
Сериал "Ивановы Ивановы" начинается с интриги: две женщины с одинаковыми фамилиями оказываются в одном роддоме в канун новогодних праздников. Ровно в полночь 31 декабря в больнице неожиданно гаснет свет. По роковому стечению обстоятельств, в этот момент новорожденных мальчиков везут на кормление. Темнота, медсестры от неожиданности выпускают тележки из рук, а после развозят малышей молодым мамам.
Но на самом деле детей перепутали… Жизнь идет, мальчики растут. Один – в семье с хорошим достатком, другой – у родителей, живущих от зарплаты до зарплаты.
И вот, 16 лет спустя, тайное становится явным…
4 сезон "Ивановы Ивановы"
Полина, жена Антона, неожиданно разбогатела и решила в тандеме с Лидией, женой Алексея, открыть бутик модной одежды. Антон открывает интернет-магазин, а Данила устраивается в автосалон и молниеносно делает карьеру, заняв кресло управляющего. В планах Алексея – постройка семейного особняка на участке, где когда-то было пепелище, но очередные финансовые проблемы вынуждают его продать участок.
Что было в прошлых сезонах
1 сезон
"Момент истины" становится ключевым поворотом в жизни каждой семьи: родители решают поменять своих отпрысков, вернув к биологическим родителям. Иван – сын состоятельных родителей – переезжает жить в запущенный частный дом, Данила – постепенно привыкает к светской жизни.
Неожиданно случается пожар, и "бедные родственники", оставшись без крыши над головой, переезжают в особняк Ивановых. Совместная жизнь людей из разных социальных слоев нелегка, но им удается идти на компромиссы. Дети и родители сближаются, хотя и не обходится без ревности со стороны приемных родителей, воспитавших сыновей как родных. В финале сезона бизнесмен Антон проигрывает в карты бизнес и роскошный особняк.
2 сезон
Вся большая семья Ивановых переезжает жить за город, на дачу. Антон добивается прощения супруги, которая не может простить его за столь легкомысленный проступок.
А у парней кипят любовные страсти: оба влюблены в Элю, однако на Данила положила глаз одноклассница Яна, а Ваня встречается с бывшей любовницей своего отца. Но в скором времени все благополучно разрешается.
В конце второго сезона Полина мирится с Антоном, Данила – с Элей, а Алексей возвращает семье дом, но при этом становится его собственником.
3 сезон
Наследники Ивановых по окончании школы становятся студентами университета, а между Антоном и Алексеем начинается настоящее противостояние за звание хозяина дома. Но Антон частями выкупает у соперника свой бывший особняк, а вскоре становится управляющим в своем же бывшем автосалоне.
Данила делает Эле предложение, а Ваня предлагает руку и сердце Яне. Однако Яна отказывает Ивану из-за серьезных проблем в бизнесе у отца и уезжает из города.
Съемки комедии "Ивановы Ивановы"
- 1 сезон: апрель-июнь 2017 г.;
- 2 сезон: ноябрь 2017-январь 2018 г.;
- 3 сезон: июнь-сентябрь 2018 г.;
- 4 сезон: старт съемок июнь 2019 г.
Актеры о сериале
Во время съемок 4 сезона сериала "Ивановы Ивановы" актеры активно участвовали в съемочном процессе, предлагая свои варианты постановки сцены или иную расстановку акцентов. В жарких спорах рождалась истина, и после коллективного обсуждения выбирался оптимальный вариант.
Сергею Бурунову (Антону) пришлось "подружиться" с мотоциклом "Урал".
"Никогда бы не сел за руль "Урала" добровольно", – признался актер.
Интересные факты о сериале "Ивановы Ивановы" 4 сезон
- В новых эпизодах сериала к актерскому коллективу присоединилась звезда ситкома "Папины дочки" Лиза Арзамасова. По словам молодой артистки, она с удовольствием вернулась на канал СТС.
- "Все персонажи стали народными героями, что неудивительно: я тоже смотрела и в восторге от атмосферы в кадре. Надеюсь, меня примут Ивановы, тем более с Семеном Трескуновым и Лешей Лукиным мы познакомились еще в прошлом году на съемках новогоднего шоу", – прокомментировала Лиза Арзамасова собственное появление в 4 сезоне сериала "Ивановы Ивановы".
- Участие в съемках для звезды "Папиных дочек" стало испытанием. Лиза появилась перед зрителями в новом амплуа – сексуальной аспирантки. Ее героиня влюбляет в себя студента Ваню Иванова, которого играет Алексей Лукин.
- В сериале "Ивановы-Ивановы" 4 сезон появилась известная телеведущая Елена Летучая. Знаменитости достались необычные партнеры по площадке: енот, баран, крысы и рысь. Летучая очень любит животных, поэтому съемки прошли без сучка без задоринки.
Где смотреть "Ивановы Ивановы" 4 сезон
На канале СТС первые три сезона транслируются в повторе наряду с новыми сериями. Новые серии (вторую часть четвертого сезона) зрители увидят в 2020 году (15-21 серии).
Сериал "Ивановы Ивановы" был тепло встречен телезрительской аудиторией: есть надежда, что новые приключения большой, дружной и неоднозначной семьи удивят неожиданными поворотами в жизни главных героев.
Смотреть сериал Ивановы-Ивановы – 4 сезон онлайн
|Список серий
|1 серия
|11 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|2 серия
|11 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|3 серия
|12 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|4 серия
|13 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|5 серия
|14 ноября 2019
|6 серия
|18 ноября 2019
|7 серия
|19 ноября 2019
|8 серия
|20 ноября 2019
|9 серия
|21 ноября 2019
|10 серия
|25 ноября 2019
|11 серия
|26 ноября 2019
|12 серия
|27 ноября 2019
|13 серия
|28 ноября 2019
|14 серия
|28 ноября 2019
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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