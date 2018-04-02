Сериал "Ивановы Ивановы" 2 сезон – комедийный сериал, пользующийся большой любовью зрителей. Многосерийный фильм стартовал в октябре 2017 года. Продолжение фильма было запущено на телеканале после окончания 1 сезона.
Фильм повествует о жизни двух семей с одинаковой фамилией. Много лет назад две молодые женщины Полина и Лидия рожали вместе в одном родильном доме. По ошибке их детей перепутали. Так Даня оказался в доме богача, а Ваня в семье с небольшим достатком. Обе семьи с одинаковой фамилией отличаются по своим манерам, менталитету и условиям быта.
Продолжение получилось не менее интересным, чем первоначальные серии. Бизнес богача перестал приносить былую прибыль, и Антон Иванович находится на грани банкротства. Олигарх с близкими людьми переехали из обширного особняка в дачный коттедж.
Дети узнают о том, что их перепутали и решают вернуться к своим истинным родителям. Привыкший к богатству Ванечка вынужден учиться выживать на копейки, а Даня осваивает навыки поведения в свете.
События в кинофильме разворачиваются стремительно. В небольшом домике бедных Ивановых случается пожар, и семья вынуждена перебраться к состоятельным однофамильцам.
В ситкоме много интересных и забавных сцен, в том числе с животными. Также зрителям придется окунуться в атмосферу 90-х годов прошлого столетия, когда молодой десантник Антон спешит на свидание с юной Полиной.
В первоначальных сериях комедийного кино младенцев-однофамильцев перепутывают случайно. Обе семьи узнают об этом спустя 16 лет. Происходит встреча богачей Ивановых со своими однофамильцами.
Новоиспеченные отцы и матери пытаются наладить контакты с кровными сыновьями. Постепенно молодые люди начинают осознавать, что у них теперь четверо родителей.
В осенние месяцы 2017-го начали снимать 2 сезон, сериал. Кино снимали в походно-полевых условиях в сельской местности. Актеры учились колоть дрова, доить козу, общаться с рысью и мартышкой – питомцами богатой семьи. Актер Сергей Бурунов осваивал езду на мотоцикле "Урал".
В процессе съемок пришлось сжечь дома, утопить дорогие машины, снимать вертолет с привязанным туалетом. Ситком богат экстремальными забавными сценами, поэтому работа над сериями кипела вовсю.
Что же говорят сами актера про 2 сезон, сериал? Исполнители главных ролей отзываются о кино неоднозначно. "Сама ситуация абсурдна" – рассказывает актриса Анна Уколова. "Однако, в этом ее забавность и прелесть. Моя героиня по сюжету любит крутить домашнюю колбасу. Я сама не переношу магазинных колбасных изделий и не употребляю их, а вот домашнюю колбаску умею и люблю делать".
Актеру Трухину пришлось учиться управлять транспортным средством в виде гроба на колесах. "Ездить на громобиле мне еще не приходилось" – вспоминает актер. А у актрисы Александры Флоринской не просто складывались отношения с козой. Актриса страдает аллергией, однако для съемок пришлось ее вытерпеть. "У нас с козой получился неплохой дуэт" – поделилась воспоминаниями Александра Флоринская.
Транслирует 2 сезон сериала "Ивановы-Ивановы" телеканал СТС. Также все серии многосерийного фильма можно посмотреть в онлайн режиме на официальном сайте канала.
Съемки продолжения стартовали в 2019 году. В ноябре телеканал СТС показал первые серии. Вторая часть продолжения ожидается в середине 2020 года.
|Список серий
|1 серия
|2 апреля 2018
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|2 серия
|2 апреля 2018
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|3 серия
|3 апреля 2018
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|4 серия
|3 апреля 2018
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|5 серия
|4 апреля 2018
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|6 серия
|4 апреля 2018
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|7 серия
|5 апреля 2018
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|8 серия
|5 апреля 2018
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|9 серия
|9 апреля 2018
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|10 серия
|10 апреля 2018
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|11 серия
|11 апреля 2018
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|12 серия
|12 апреля 2018
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|13 серия
|16 апреля 2018
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|14 серия
|17 апреля 2018
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|15 серия
|18 апреля 2018
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|16 серия
|19 апреля 2018
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|17 серия
|23 апреля 2018
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|18 серия
|24 апреля 2018
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|19 серия
|25 апреля 2018
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|20 серия
|26 апреля 2018
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