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Ивановы-Ивановы – 2 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 2 апреля 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Антон Федотов
  • Сценарист: Алексей Миханович, Сергей Сазонов, Алексей Татаренко, Александр Трофимов, Иван Грицкевич, Андрей Канойко, Александр Гаврильчик
  • Продюсер: Виталий Шляппо, Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Андрей Антонов, Татьяна Сарычева, Денис Жалинский, Екатерина Андриенко
  • Оператор: Карен Манасерян
  • Количество серий: 20
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Yellow, Black and White, СТС
  • Актёры: Михаил Трухин, Сергей Александрович Бурунов, Семен Трескунов, Александра Евгеньевна Флоринская, Анна Уколова, Алексей Владиславович Лукин
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  • Ивановы-Ивановы – 2 сезон Ивановы-Ивановы – 2 сезон 7.6
    Рейтинг Дни.ру: 7.6
  • Рейтинг IMDb: 7.2

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Ивановы Ивановы" 2 сезон – комедийный сериал, пользующийся большой любовью зрителей. Многосерийный фильм стартовал в октябре 2017 года. Продолжение фильма было запущено на телеканале после окончания 1 сезона.

Сюжет комедии "Ивановы-Ивановы"

Фильм повествует о жизни двух семей с одинаковой фамилией. Много лет назад две молодые женщины Полина и Лидия рожали вместе в одном родильном доме. По ошибке их детей перепутали. Так Даня оказался в доме богача, а Ваня в семье с небольшим достатком. Обе семьи с одинаковой фамилией отличаются по своим манерам, менталитету и условиям быта.

2 сезон сериала "Ивановы-Ивановы"

Продолжение получилось не менее интересным, чем первоначальные серии. Бизнес богача перестал приносить былую прибыль, и Антон Иванович находится на грани банкротства. Олигарх с близкими людьми переехали из обширного особняка в дачный коттедж.

Дети узнают о том, что их перепутали и решают вернуться к своим истинным родителям. Привыкший к богатству Ванечка вынужден учиться выживать на копейки, а Даня осваивает навыки поведения в свете.

События в кинофильме разворачиваются стремительно. В небольшом домике бедных Ивановых случается пожар, и семья вынуждена перебраться к состоятельным однофамильцам.

В ситкоме много интересных и забавных сцен, в том числе с животными. Также зрителям придется окунуться в атмосферу 90-х годов прошлого столетия, когда молодой десантник Антон спешит на свидание с юной Полиной.

Что было в прошлых сезонах

В первоначальных сериях комедийного кино младенцев-однофамильцев перепутывают случайно. Обе семьи узнают об этом спустя 16 лет. Происходит встреча богачей Ивановых со своими однофамильцами.

Новоиспеченные отцы и матери пытаются наладить контакты с кровными сыновьями. Постепенно молодые люди начинают осознавать, что у них теперь четверо родителей.

Процесс съемки сезона "Ивановы-Ивановы"

В осенние месяцы 2017-го начали снимать 2 сезон, сериал. Кино снимали в походно-полевых условиях в сельской местности. Актеры учились колоть дрова, доить козу, общаться с рысью и мартышкой – питомцами богатой семьи. Актер Сергей Бурунов осваивал езду на мотоцикле "Урал".

В процессе съемок пришлось сжечь дома, утопить дорогие машины, снимать вертолет с привязанным туалетом. Ситком богат экстремальными забавными сценами, поэтому работа над сериями кипела вовсю.

Актеры о сериале

Что же говорят сами актера про 2 сезон, сериал? Исполнители главных ролей отзываются о кино неоднозначно. "Сама ситуация абсурдна" – рассказывает актриса Анна Уколова. "Однако, в этом ее забавность и прелесть. Моя героиня по сюжету любит крутить домашнюю колбасу. Я сама не переношу магазинных колбасных изделий и не употребляю их, а вот домашнюю колбаску умею и люблю делать".

Актеру Трухину пришлось учиться управлять транспортным средством в виде гроба на колесах. "Ездить на громобиле мне еще не приходилось" – вспоминает актер. А у актрисы Александры Флоринской не просто складывались отношения с козой. Актриса страдает аллергией, однако для съемок пришлось ее вытерпеть. "У нас с козой получился неплохой дуэт" – поделилась воспоминаниями Александра Флоринская.

Интересные факты

  • В кинофильме задействованы дикие животные – рысь и мартышка. Однако звери очень ручные и смогли приглянуться абсолютно всей съемочной группе.
  • Сергей Бурунов и в жизни умеет лихо управлять мотоциклом. Но ездить на "урале" до съемок не пробовал.
  • Съемки кино происходили без искусственных декораций – на натуральных объектах.

Где смотреть

Транслирует 2 сезон сериала "Ивановы-Ивановы" телеканал СТС. Также все серии многосерийного фильма можно посмотреть в онлайн режиме на официальном сайте канала.

Когда новые серии

Съемки продолжения стартовали в 2019 году. В ноябре телеканал СТС показал первые серии. Вторая часть продолжения ожидается в середине 2020 года.

Смотреть сериал Ивановы-Ивановы – 2 сезон онлайн

Список серий
1 серия2 апреля 2018Смотреть онлайн
2 серия2 апреля 2018Смотреть онлайн
3 серия3 апреля 2018Смотреть онлайн
4 серия3 апреля 2018Смотреть онлайн
5 серия4 апреля 2018Смотреть онлайн
6 серия4 апреля 2018Смотреть онлайн
7 серия5 апреля 2018Смотреть онлайн
8 серия5 апреля 2018Смотреть онлайн
9 серия9 апреля 2018Смотреть онлайн
10 серия10 апреля 2018Смотреть онлайн
11 серия11 апреля 2018Смотреть онлайн
12 серия12 апреля 2018Смотреть онлайн
13 серия16 апреля 2018Смотреть онлайн
14 серия17 апреля 2018Смотреть онлайн
15 серия18 апреля 2018Смотреть онлайн
16 серия19 апреля 2018Смотреть онлайн
17 серия23 апреля 2018Смотреть онлайн
18 серия24 апреля 2018Смотреть онлайн
19 серия25 апреля 2018Смотреть онлайн
20 серия26 апреля 2018Смотреть онлайн

В главных ролях

Сергей Александрович Бурунов
Сергей Александрович Бурунов Антон
Александра Евгеньевна Флоринская
Александра Евгеньевна Флоринская Полина
Алексей Владиславович Лукин
Алексей Владиславович Лукин Иван

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