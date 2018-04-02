Ивановы-Ивановы – 2 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2018
- Дата выхода: 2 апреля 2018
- Страна: Россия
- Режиссер: Антон Федотов
- Сценарист: Алексей Миханович, Сергей Сазонов, Алексей Татаренко, Александр Трофимов, Иван Грицкевич, Андрей Канойко, Александр Гаврильчик
- Продюсер: Виталий Шляппо, Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Андрей Антонов, Татьяна Сарычева, Денис Жалинский, Екатерина Андриенко
- Оператор: Карен Манасерян
- Количество серий: 20
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: Yellow, Black and White, СТС
- Актёры: Михаил Трухин, Сергей Александрович Бурунов, Семен Трескунов, Александра Евгеньевна Флоринская, Анна Уколова, Алексей Владиславович Лукин
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- Рейтинг Дни.ру: 7.6
- Рейтинг IMDb: 7.2
О сериале
Сериал "Ивановы Ивановы" 2 сезон – комедийный сериал, пользующийся большой любовью зрителей. Многосерийный фильм стартовал в октябре 2017 года. Продолжение фильма было запущено на телеканале после окончания 1 сезона.
Сюжет комедии "Ивановы-Ивановы"
Фильм повествует о жизни двух семей с одинаковой фамилией. Много лет назад две молодые женщины Полина и Лидия рожали вместе в одном родильном доме. По ошибке их детей перепутали. Так Даня оказался в доме богача, а Ваня в семье с небольшим достатком. Обе семьи с одинаковой фамилией отличаются по своим манерам, менталитету и условиям быта.
2 сезон сериала "Ивановы-Ивановы"
Продолжение получилось не менее интересным, чем первоначальные серии. Бизнес богача перестал приносить былую прибыль, и Антон Иванович находится на грани банкротства. Олигарх с близкими людьми переехали из обширного особняка в дачный коттедж.
Дети узнают о том, что их перепутали и решают вернуться к своим истинным родителям. Привыкший к богатству Ванечка вынужден учиться выживать на копейки, а Даня осваивает навыки поведения в свете.
События в кинофильме разворачиваются стремительно. В небольшом домике бедных Ивановых случается пожар, и семья вынуждена перебраться к состоятельным однофамильцам.
В ситкоме много интересных и забавных сцен, в том числе с животными. Также зрителям придется окунуться в атмосферу 90-х годов прошлого столетия, когда молодой десантник Антон спешит на свидание с юной Полиной.
Что было в прошлых сезонах
В первоначальных сериях комедийного кино младенцев-однофамильцев перепутывают случайно. Обе семьи узнают об этом спустя 16 лет. Происходит встреча богачей Ивановых со своими однофамильцами.
Новоиспеченные отцы и матери пытаются наладить контакты с кровными сыновьями. Постепенно молодые люди начинают осознавать, что у них теперь четверо родителей.
Процесс съемки сезона "Ивановы-Ивановы"
В осенние месяцы 2017-го начали снимать 2 сезон, сериал. Кино снимали в походно-полевых условиях в сельской местности. Актеры учились колоть дрова, доить козу, общаться с рысью и мартышкой – питомцами богатой семьи. Актер Сергей Бурунов осваивал езду на мотоцикле "Урал".
В процессе съемок пришлось сжечь дома, утопить дорогие машины, снимать вертолет с привязанным туалетом. Ситком богат экстремальными забавными сценами, поэтому работа над сериями кипела вовсю.
Актеры о сериале
Что же говорят сами актера про 2 сезон, сериал? Исполнители главных ролей отзываются о кино неоднозначно. "Сама ситуация абсурдна" – рассказывает актриса Анна Уколова. "Однако, в этом ее забавность и прелесть. Моя героиня по сюжету любит крутить домашнюю колбасу. Я сама не переношу магазинных колбасных изделий и не употребляю их, а вот домашнюю колбаску умею и люблю делать".
Актеру Трухину пришлось учиться управлять транспортным средством в виде гроба на колесах. "Ездить на громобиле мне еще не приходилось" – вспоминает актер. А у актрисы Александры Флоринской не просто складывались отношения с козой. Актриса страдает аллергией, однако для съемок пришлось ее вытерпеть. "У нас с козой получился неплохой дуэт" – поделилась воспоминаниями Александра Флоринская.
Интересные факты
- В кинофильме задействованы дикие животные – рысь и мартышка. Однако звери очень ручные и смогли приглянуться абсолютно всей съемочной группе.
- Сергей Бурунов и в жизни умеет лихо управлять мотоциклом. Но ездить на "урале" до съемок не пробовал.
- Съемки кино происходили без искусственных декораций – на натуральных объектах.
Где смотреть
Транслирует 2 сезон сериала "Ивановы-Ивановы" телеканал СТС. Также все серии многосерийного фильма можно посмотреть в онлайн режиме на официальном сайте канала.
Когда новые серии
Съемки продолжения стартовали в 2019 году. В ноябре телеканал СТС показал первые серии. Вторая часть продолжения ожидается в середине 2020 года.
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Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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