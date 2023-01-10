"Может найти что-то по душе": оставшийся без съемок Бурунов нашел новую работу

45-летний актер Сергей Бурунов запомнился зрителям по работам в сериалах "Полицейский с рублевки" и "Туристическая полиция". Кроме этого, его нередко можно увидеть в театре. А еще многие узнают голос Сергея при просмотре фильмов с Леонардо ДиКаприо, ведь мужчина озвучивает актера в российском прокате.
Такой разносторонний артист старается найти время для каждого интересного проекта. К сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы, и в сентябре 2022 года Сергей Бурунов был госпитализирован со страшным диагнозом — COVID 19. Оставшийся на время болезни без съемок актер сильно скучал по работе. К счастью, он быстро восстановился и вошел в прежний ритм.
С нового года Сергей Бурунов будет радовать поклонников еще чаще — он нашел новую работу в рекламе. Мужчина стал амбассадором компании FixPrice — магазинов мелочей, бытовой химии, продуктов и множества других интересных товаров по невысоким ценам.
"Ассортимент наших магазинов постоянно меняется, и покупатель любого возраста может найти у нас что-то по душе", — так о FixPrice говорит директор по маркетингу Виктория Смирнова.
Реклама с Сергеем Буруновым появится на многих федеральных каналах, а фото и афиши уже разлетелись по городам и социальным сетям. В компании говорят, что образ актера отлично сочетается с положительными эмоциями от покупок в магазине.