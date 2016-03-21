О сериале

Сюжет сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон

Сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон перемещает телезрителей в элитный район столицы, где проживают богатые и привыкшие к роскоши персоны. В таких нелегких условиях трудится молодой сотрудник правоохранительных органов Гриша Измайлов. Здесь действуют свои законы. Проблематично раскрывать сложные дела, не нарушая законы. Однако юный Григорий удивительно быстро адаптируется к условиям работы, не забывая трепать нервы своему непосредственному начальнику – подполковнику Яковлеву.

Первое задание молодого опера с Рублевки – расследование запутанного дела о похищении тела богатейшего бизнесмена. И это только начало. В 1 сезоне сериала сотруднику полиции предстоит искать пропавший автобус с туристами из Германии, выявить преступника, который ограбил инкассаторов и многое-многое другое. Парень умудрится совмещать деятельность опера с обычными житейскими делами.

Съемочный процесс

Съемки 1 сезона сериала стартовали 15 мая 2015 года. Создатели придумали рабочее название проекту "Честь имею". В последний день зимы 2016 года в люксовом кинотеатре в Барвихе состоялась премьера кинопроекта. Примерно через месяц дебютную серию увидели зрители канала ТНТ.

Актеры о сериале

Александр Петров, который сыграл в 1 сезоне полицейского Гришу, поделился своими комментариями: "Мой персонаж прекрасно понимает, насколько сложной является жизнь. Несмотря на то, что его постоянно сопровождают трудности в элитном районе, он относится к этому с юмором. Я бы охарактеризовал героя как нестандартного человека с яркой харизмой. Он старается оставаться честным и порядочным, хотя его окружают соблазны".

Сергей Бурунов (его персонаж – подполковник Яковлев) рассказал о работе над проектом: "Создавая образ начальника, отталкивался от предоставленного сценария. Режиссер сериала "Полицейский с Рублевки" точно видит, какими должны быть персонажи. Образ моего героя совершенствовался на съемочной площадке 1 сезона. Вообще проект Ильи Куликова оказал на мою жизнь и карьеру существенное влияние".

Интересные факты

Проект получил премию киносценариев "Слово".

В официальном саундтреке к многосерийному фильму "Полицейский с Рублевки" приняли участие звезды эстрады. В их числе "Звери", Монатика, IOWA.

В одной из серий героиня Ника одета в футболку, на поверхности которой красуется надпись "BORTICH". Примечательно, что девушку сыграла актриса… Александра Бортич.

Дебют многосерийной картины был принят телезрителями и критиками положительно. Например, на сайте "Кинопоиска" 75 процентов рецензий- положительные.

Где смотреть сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон?

Посмотреть все серии 1 части известного многосерийного фильма можно в различных онлайн-кинотеатрах, в том числе бесплатно. Вот некоторые источники: Filmix, Kinopoisk, Rutube, Film.ru. Так же ознакомиться с комедией можно на телеканале ТНТ.

Когда выйдут новые серии?

12 декабря 2019 года вышел полнометражный фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2", являющийся продолжением 5 киносезона. Неизвестно, будут ли создатели развивать историю дальше. Летом прошлого года появились фотографии со съемочной площадки приквела кинопроекта. Ожидается, что в нем пойдет речь о молодом Яковлеве. Точная дата выхода первой серии на текущий момент неизвестна.

Отзывы зрителей сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон

Пользователь Инфонт, оставивший положительную рецензию на сайте "Кинопоиск", отметил: "Мне сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон понравился. Он юмористический, однако, сквозь смех здесь прорывается философия проекта: бесстрашный и отважный опер, несмотря на сложную ситуацию, пытается остаться нормальным человеком". Пользователь genya1409 отметил: "Здесь сочетаются так называемый лакшери-стайл, красивые и неглупые персонажи, хороший юмор. Отдельно отмечу актерскую игру Александра Петрова – он всегда отдается роли без остатка".