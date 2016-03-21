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Полицейский с Рублевки – 1 сезон

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Сюжет сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон

Сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон перемещает телезрителей в элитный район столицы, где проживают богатые и привыкшие к роскоши персоны. В таких нелегких условиях трудится молодой сотрудник правоохранительных органов Гриша Измайлов. Здесь действуют свои законы. Проблематично раскрывать сложные дела, не нарушая законы. Однако юный Григорий удивительно быстро адаптируется к условиям работы, не забывая трепать нервы своему непосредственному начальнику – подполковнику Яковлеву.

Первое задание молодого опера с Рублевки – расследование запутанного дела о похищении тела богатейшего бизнесмена. И это только начало. В 1 сезоне сериала сотруднику полиции предстоит искать пропавший автобус с туристами из Германии, выявить преступника, который ограбил инкассаторов и многое-многое другое. Парень умудрится совмещать деятельность опера с обычными житейскими делами.

Съемочный процесс

Съемки 1 сезона сериала стартовали 15 мая 2015 года. Создатели придумали рабочее название проекту "Честь имею". В последний день зимы 2016 года в люксовом кинотеатре в Барвихе состоялась премьера кинопроекта. Примерно через месяц дебютную серию увидели зрители канала ТНТ.

Актеры о сериале

Александр Петров, который сыграл в 1 сезоне полицейского Гришу, поделился своими комментариями: "Мой персонаж прекрасно понимает, насколько сложной является жизнь. Несмотря на то, что его постоянно сопровождают трудности в элитном районе, он относится к этому с юмором. Я бы охарактеризовал героя как нестандартного человека с яркой харизмой. Он старается оставаться честным и порядочным, хотя его окружают соблазны".

Сергей Бурунов (его персонаж – подполковник Яковлев) рассказал о работе над проектом: "Создавая образ начальника, отталкивался от предоставленного сценария. Режиссер сериала "Полицейский с Рублевки" точно видит, какими должны быть персонажи. Образ моего героя совершенствовался на съемочной площадке 1 сезона. Вообще проект Ильи Куликова оказал на мою жизнь и карьеру существенное влияние".

Интересные факты

  • Проект получил премию киносценариев "Слово".
  • В официальном саундтреке к многосерийному фильму "Полицейский с Рублевки" приняли участие звезды эстрады. В их числе "Звери", Монатика, IOWA.
  • В одной из серий героиня Ника одета в футболку, на поверхности которой красуется надпись "BORTICH". Примечательно, что девушку сыграла актриса… Александра Бортич.
  • Дебют многосерийной картины был принят телезрителями и критиками положительно. Например, на сайте "Кинопоиска" 75 процентов рецензий- положительные.

Где смотреть сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон?

Посмотреть все серии 1 части известного многосерийного фильма можно в различных онлайн-кинотеатрах, в том числе бесплатно. Вот некоторые источники:  Filmix, Kinopoisk, Rutube, Film.ru. Так же ознакомиться с комедией можно на телеканале ТНТ.

Когда выйдут новые серии?

12 декабря 2019 года вышел полнометражный фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2", являющийся продолжением 5 киносезона. Неизвестно, будут ли создатели развивать историю дальше. Летом прошлого года появились фотографии со съемочной площадки приквела кинопроекта. Ожидается, что в нем пойдет речь о молодом Яковлеве. Точная дата выхода первой серии на текущий момент неизвестна.

Отзывы зрителей сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон

Пользователь Инфонт, оставивший положительную рецензию на сайте "Кинопоиск", отметил: "Мне сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон понравился. Он юмористический, однако, сквозь смех здесь прорывается философия проекта: бесстрашный и отважный опер, несмотря на сложную ситуацию, пытается остаться нормальным человеком". Пользователь genya1409 отметил: "Здесь сочетаются так называемый лакшери-стайл, красивые и неглупые персонажи, хороший юмор. Отдельно отмечу актерскую игру Александра Петрова – он всегда отдается роли без остатка".

В главных ролях

Александр Андреевич Петров
Александр Андреевич Петров Гриша Измайлов
Сергей Александрович Бурунов
Сергей Александрович Бурунов Владимир Яковлев
Александра Николаевна Бортич
Александра Николаевна Бортич Ника

Александр Петров осуществил заветную мечту

Александр Петров осуществил заветную мечту
Артист с детства мечтал стать футболистом. Актерская карьера помогла Александру Петрову перевоплотиться в образ знаменитого спортсмена. Кумир кинолюбителей с ранних лет грезил о том, чтобы выйти на стадион и сыграть в футбол на глазах у огромного количества людей.

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