Полицейский с Рублевки – 1 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2016
- Дата выхода: 21 марта 2016
- Страна: Россия
- Режиссер: Илья Куликов
- Сценарист: Илья Куликов
- Продюсер: Валерий Федорович, Игорь Мишин, Евгений Никишов
- Оператор: Алексей Перевалов
- Художник: Денис Быков
- Количество серий: 8
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: ТНТ, PREMIER
- Актёры: Александр Андреевич Петров, Сергей Александрович Бурунов, Татьяна Бабенкова, Софья Каштанова, Светлана Суханова, Александра Николаевна Бортич, Рина Гришина, Роман Попов
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- Рейтинг Дни.ру: 8.0
- Рейтинг IMDb: 7.5
О сериале
Сюжет сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон
Сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон перемещает телезрителей в элитный район столицы, где проживают богатые и привыкшие к роскоши персоны. В таких нелегких условиях трудится молодой сотрудник правоохранительных органов Гриша Измайлов. Здесь действуют свои законы. Проблематично раскрывать сложные дела, не нарушая законы. Однако юный Григорий удивительно быстро адаптируется к условиям работы, не забывая трепать нервы своему непосредственному начальнику – подполковнику Яковлеву.
Первое задание молодого опера с Рублевки – расследование запутанного дела о похищении тела богатейшего бизнесмена. И это только начало. В 1 сезоне сериала сотруднику полиции предстоит искать пропавший автобус с туристами из Германии, выявить преступника, который ограбил инкассаторов и многое-многое другое. Парень умудрится совмещать деятельность опера с обычными житейскими делами.
Съемочный процесс
Съемки 1 сезона сериала стартовали 15 мая 2015 года. Создатели придумали рабочее название проекту "Честь имею". В последний день зимы 2016 года в люксовом кинотеатре в Барвихе состоялась премьера кинопроекта. Примерно через месяц дебютную серию увидели зрители канала ТНТ.
Актеры о сериале
Александр Петров, который сыграл в 1 сезоне полицейского Гришу, поделился своими комментариями: "Мой персонаж прекрасно понимает, насколько сложной является жизнь. Несмотря на то, что его постоянно сопровождают трудности в элитном районе, он относится к этому с юмором. Я бы охарактеризовал героя как нестандартного человека с яркой харизмой. Он старается оставаться честным и порядочным, хотя его окружают соблазны".
Сергей Бурунов (его персонаж – подполковник Яковлев) рассказал о работе над проектом: "Создавая образ начальника, отталкивался от предоставленного сценария. Режиссер сериала "Полицейский с Рублевки" точно видит, какими должны быть персонажи. Образ моего героя совершенствовался на съемочной площадке 1 сезона. Вообще проект Ильи Куликова оказал на мою жизнь и карьеру существенное влияние".
Интересные факты
- Проект получил премию киносценариев "Слово".
- В официальном саундтреке к многосерийному фильму "Полицейский с Рублевки" приняли участие звезды эстрады. В их числе "Звери", Монатика, IOWA.
- В одной из серий героиня Ника одета в футболку, на поверхности которой красуется надпись "BORTICH". Примечательно, что девушку сыграла актриса… Александра Бортич.
- Дебют многосерийной картины был принят телезрителями и критиками положительно. Например, на сайте "Кинопоиска" 75 процентов рецензий- положительные.
Где смотреть сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон?
Посмотреть все серии 1 части известного многосерийного фильма можно в различных онлайн-кинотеатрах, в том числе бесплатно. Вот некоторые источники: Filmix, Kinopoisk, Rutube, Film.ru. Так же ознакомиться с комедией можно на телеканале ТНТ.
Когда выйдут новые серии?
12 декабря 2019 года вышел полнометражный фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2", являющийся продолжением 5 киносезона. Неизвестно, будут ли создатели развивать историю дальше. Летом прошлого года появились фотографии со съемочной площадки приквела кинопроекта. Ожидается, что в нем пойдет речь о молодом Яковлеве. Точная дата выхода первой серии на текущий момент неизвестна.
Отзывы зрителей сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон
Пользователь Инфонт, оставивший положительную рецензию на сайте "Кинопоиск", отметил: "Мне сериал "Полицейский с Рублевки" 1 сезон понравился. Он юмористический, однако, сквозь смех здесь прорывается философия проекта: бесстрашный и отважный опер, несмотря на сложную ситуацию, пытается остаться нормальным человеком". Пользователь genya1409 отметил: "Здесь сочетаются так называемый лакшери-стайл, красивые и неглупые персонажи, хороший юмор. Отдельно отмечу актерскую игру Александра Петрова – он всегда отдается роли без остатка".
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
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