Елизавета Дмитриевна Пескова студентка

Родилась 9 января 1998 года в Москве, в семье потомственных российских дипломатов: оба ее деда, Сергей Песков и Владимир Солоцинский, работали за границей. Отец Лизы - Дмитрий Песков, известный российский госдеятель, член Совета по международным делам РФ, замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь Владимира Путина (с мая 2012-го).

С матерью Елизаветы, Екатериной Солоцинской, Песков познакомился в Анкаре. Спустя 4 года, в 1994-м, 18-летняя Катя и 27-летний Дмитрий поженились. Екатерина взяла фамилию мужа и прожила в браке с ним почти 20 лет, родив троих детей: дочь Лизу и двух сыновей - Мика и Дэни.

Елизавета с детства начала изучать иностранные языки. К 17 годам она поменяла несколько учебных заведений, в том числе интернат в Нормандии, престижную школу в Париже, Институт стран Азии и Африки в Москве, куда девушка поступила по настоянию отца. Однако осенью 2015-го она бросила престижный вуз и вернулась в Париж к маме и младшим братьям. Там поступила в бизнес-школу и начала изучать маркетинг и восточные языки. Всего дочь чиновника знает пять языков: английский, французский, турецкий, китайский и арабский.

Однако Лиза часто приезжает на родину. Осенью 2015-го она засветилась на Балу дебютанток Tatler, придя туда в сопровождении своего 17-летнего парня москвича Юрия Мещерякова, французского друга своей матери Екатерины Песковой графа Жака фон Полье, а также бабушки и дедушки - Галины Николаевны и Владимира Дмитриевича Солоцинских.