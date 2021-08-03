Дочь Пескова сделала заявление о скором замужестве

Завидная невеста рассказала, что счастлива в отношениях со своими возлюбленным. Однако о замужестве она пока не думает. 23-летняя Елизавета Пескова удивилась появившимся ранее в СМИ домыслам о собственном бракосочетании.
Она отметила, что эти данные не соответствуют действительности. Примечательно, что и Дмитрий Песков о якобы готовящемся торжестве тоже ничего не знал. Ранее стали распространяться слухи о том, что мероприятие якобы должно состояться на Сардинии.
Напомним, избранник Лизы Песковой – представитель известной чеченской семьи. В последнее время они активно ведут бизнес в Москве. Вместе молодые люди уже три года.
Елизавета Пескова считает себя космополитом. Она появилась на свет в Турции, а потом переехала с семьей в
Россию. В подростковом возрасте ее отправили на обучение во французский интернат. В 15 лет
девушка опять вернулась в Москву. Затем она вновь поехала во
Францию учиться. Потом уже в России она продолжила свое образование в МГИМО.
Лиза Пескова сотрудничает с модными брендами и развивает франко-русские отношения. Также дочь официального представителя Кремля ведет блог. Девушка делится там рецептами, говорит о косметических процедурах и многом другом. При этом она не любит распространяться о своей личной жизни.
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