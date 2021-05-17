"Эксклюзивная привилегия для избранных": дочь Пескова взбесила россиян богатством

В своих социальных сетях Лиза Пескова рассказала об экстремальном вождении.

Вчера дочь пресс-секретаря Владимира Путина опубликовала подробный пост про курсы экстремального вождения.

Лиза Пескова поделилась, что ресторанам и роскошному отдыху предпочитает поездки на полигон или совместные тренировки по боксу.

В этот раз дочь политика выбрала экстремальную езду. По ее словам, на курсы она решила пойти сама, и отец никак не поспособствовал этому. Лиза рассказала, что экстремальное вождение – это не что-то уникальное, ведь многие водители обучаются этому. Также Пескова отметила, что такой курс может стать отличным подарком.

"Нет, это не папа туда меня отправил, и нет, это не какая-то супер эксклюзивная привилегия для избранных. Многие водители проходят эти курсы", – написала Лиза.

К тому же Пескова рассказала, что многие считают, что после таких курсов становишься бесстрашным за рулем. Однако она заявила, что уметь водить в непривычных и стрессовых условиях – отличный навык для каждого водителя. По словам Лизы, она долго привыкала к московскому трафику после жизни в Париже, но сейчас ей уже гораздо легче.

"Водить я просто обожаю, первые два года провела в своей Kia Picanto в Париже. Говорят, именно там самый опасный участок вокруг Триумфальной арки, но мне в Москве сложнее", – призналась дочь политика.

Большинство подписчиков позитивно отреагировали на новое увлечение Лизы. Фолловеры поделились своим опытом вождения и поддержали звезду.

Нашлись и те, кто унизил девушку и не оценил ее недавно приобретенные умения. По их словам, Лиза Пескова – транжира, которая не считает деньги и бездумно их тратит. Также подписчики отметили, что машину звезда выбрала немецкую, а не российскую.

"А почему на Мерсах? Вы же патриотка России", "Чем бы дитя не тешилось", "Ты маленькая зазнавшаяся девица, которая любит устрицы и ничего не понимает в них! А кушает потому, что это круто!", – дерзко отреагировали злопыхатели.



Напомним, что недавно поклонники Лизы Песковой начали обвинять ее в злоупотреблении пластическими операциями. Однако сама девушка отрицает это и считает, что нельзя вмешиваться в природную красоту.

