Дочь Пескова разоткровенничалась о пластических операциях

Елизавета Пескова активно ведет личный блог, где периодически общается с подписчиками.

Накануне дочь политика Дмитрия Пескова в своем инстаграм-аккаунте решила ответить на самые часто задаваемые вопросы. Как оказалось, поклонников интересует образование девушки, личная жизнь и секреты красоты.

Елизавета призналась, что уже давно живет в Москве и учится в МГИМО. Сейчас она заканчивает второй курс магистратуры – впереди у блогера госэкзамены и диплом. По словам девушки, последнее время все ее силы уходят на подготовку к заключительному этапу обучения в вузе.

Лиза Пескова отметила, что училась во Франции и России, стажировалась в Louis Vuitton и полгода провела в брюссельском Европарламенте. В настоящее время дочь политика занимается несколькими проектами в России, например, развивает туризм.

Личную жизнь Пескова не афиширует. По словам Елизаветы, она приняла такое решение несколько лет назад и безумно жалеет, что не сделала этого раньше – в подростковом возрасте девушка не скрывала свои романы. При этом дочь политика отметила, что не живет с родителями уже много лет.

Многие удивляются, как девушке удается поддерживать идеальный блонд. Оказалось, волосы у Елизаветы Песковой натурального цвета, и она никогда их не красила. Также некоторые подозревают блогера в пластике, но Лиза против вмешательства в природные данные.

"Не собираюсь делать пластику, потому что очень люблю свой нос и ценю собственную индивидуальность.", – подчеркнула Пескова.