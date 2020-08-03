Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Понедельник
3 августа
Лента новостей
13:14
Певец Жуков объявил о свадьбе с любовницей
13:13
Сотрудница роддома взорвалась из-за обвинений Саши Черно
13:12
В Москве в ДТП с участием такси пострадали три человека
13:11
Экономист назвал способ увеличить пенсии в России
13:10
Cвета любит бум-бум: за что народ ополчился на Лободу
13:05
Возлюбленная Никиты Ефремова рассказала о победе над депрессией
13:02
Приставы ищут погрязшую в долгах Боярскую
12:58
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в пух и прах разгромила завистников
12:44
Переодевшийся в женщину Павел Воля вызвал оторопь
12:27
Возле границы с Россией обнаружена белорусская бронетехника
12:19
Бабушка нанесла жестокий удар малолетней дочери Аршавина
12:11
Шнуров обошел Киркорова в списке самых богатых звезд шоу-бизнеса
12:05
Родившая звезда "Холопа" Ольга Дибцева сбросила 35 килограммов без изнуряющих тренировок и диет
11:41
"Прыщи и куча тряпок": Песков покраснел от стыда при виде дочери
11:36
Возможный мотив убийства: Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
11:24
Изменившая имидж звезда сериала "Ольга" Яна Троянова помолодела на 15 лет
11:21
Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом
11:16
Дочь Кудрявцевой шокировала фанатов природными данными
11:14
Катя Гордон сделала громкое заявление о педофилах в монастыре
10:59
"Чувствую себя как девочка!": Муцениеце преобразилась после развода
10:55
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 856 тысяч
10:46
Доктор Рошаль сравнил пандемию коронавируса с биологической войной
10:44
В Норильске при пожаре на ТЭЦ-2 погиб человек
10:44
Настасья Самбурская снимается в продолжении сериала "Универ"
10:22
Тимошенко заявила об ошибке украинцев: Выбрали правительство невежд
10:20
На кусок хлеба с килькой: лишившаяся заработка в России Анне Вески решилась на крайние меры
10:19
Асмус раскрыла сенсационные подробности предстоящей свадьбы Харламова
09:55
Счастливую дочь Волочковой сняли в обнимку с молодой мачехой
09:32
Патриарх Кирилл отреагировал на слухи о несметных богатствах: Бред достиг сознания
09:22
"Заболевших солдат лечили медом": в Сети набирает популярность рассказ десантника о службе в армии
09:10
От родственников убитого алкоголиком Ефремовым ждут извинений за разбитую дорогую машину
08:54
Родные готовятся к приезду Анастасии Заворотнюк
08:29
Инфицированную гостью Григорьева-Апполонова подозревают в массовом заражении звезд
08:23
Названа дата обращения Лукашенко к народу
08:04
Эксперт о причине задержания россиян в Белоруссии: Захлестнуло отчаяние
06:03
Что стало с красавцем Мейсоном из сериала "Санта-Барбара"
04:05
Анжелика Варум дала концерт на собственном участке
02:01
Билан раскрыл секрет старинного сундука в своем доме
00:06
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 августа 2020 года
22:02
Источник: Белорусские силовики отказываются от поддержки Лукашенко
20:00
Очнулась после развода: Пелагея вернулась к жизни в сногсшибательной форме
18:52
Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года
17:57
Индийский министр заболел коронавирусом
17:53
Гуляющего в лесу под Тверью медведя сняли на видео
17:44
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
17:10
Адвокат Ефремова назвал дело актера самым легким в своей практике
16:19
40-летняя звезда сериала "Содержанки" Александра Ребенок стала мамой во второй раз
16:17
Экс-солист группы "Ласковый май" был госпитализирован
15:49
Украинскую телеведущую пытались изнасиловать в поезде
15:42
66-летний пианист Розум прокомментировал сплетни о романе с юной возлюбленной сына Королевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог
Источник: Белорусские силовики отказываются от поддержки Лукашенко
Соседов облил помоями сестру Маликова
Хаматова о чудовищной ситуации в "Современнике" после ухода Гармаша
Сына Алибасова будут судить за избиение экс-директора группы "На-На"
"У меня будет нервный срыв": оставшаяся с двойняшками Пугачева караулила Галкина у порога
Шоу-бизнес

"Прыщи и куча тряпок": Песков покраснел от стыда при виде дочери

Елизавета Пескова. Фото: instagram.com/lisa_peskova
Елизавета Пескова рассказала, что в детстве и юности доставляла знаменитому родителю немало проблем. Девушка использовала много косметики и плохо одевалась.
прочитано 1085 раз

Наследница пресс-секретаря президента России призналась, что на светских мероприятиях вела себя, как героиня фильма "Красотка" в ресторане. Однако со временем при поддержке родителей вписалась в общепринятые нормы.

ПО ТЕМЕ

Дочь Пескова поведала о проблемах с лишним весом

Елизавета Дмитриевна Пескова

Елизавета Дмитриевна Пескова студентка

 Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

По словам 22-летней Елизаветы Песковой, на нее повлияла жизнь в интернате. "Переходный период, прыщи и куча тряпок", – вспомнила дочь официального представителя Кремля. Девушка подчеркнула: каждый раз, когда она приезжала в Москву и выходила в свет, отец краснел, видя тонну косметики и ее безвкусные наряды.

Пескова добавила, что изменилась именно с помощью отца, сообщает "Экспресс газета". Елизавета благодарна ему за отличное воспитание. С младых ногтей родитель объяснял, что ничего в жизни не дается даром, не баловал и редко хвалил. Все это мотивировало девушку, заставляя идти вперед и добиваться поставленных целей.

Елизавета Пескова активно ведет страницы в соцсетях и общается с подписчиками. У дочери пресс-секретаря главы государства, помимо поклонников, есть множество хейтеров, которые ее постоянно критикуют.

Девушка не раз отмечала, что устала от нападок. Пескова считает, что злопыхателей провоцируют на гадкие комментарии недобросовестные средства массовой информации.

Автор: 3 августа 2020, 11:41 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дети известных политиков

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт рассказал об ошибке Лукашенко: Силовики предают первыми
Жириновский указал на зависимость Лукашенко: Не может оторваться от власти
Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог
Эксперт: Лукашенко придется отвечать за враждебную акцию против Путина

Шоу-бизнес

Певец Жуков объявил о свадьбе с любовницей
Сотрудница роддома взорвалась из-за обвинений Саши Черно
Cвета любит бум-бум: за что народ ополчился на Лободу
Возлюбленная Никиты Ефремова рассказала о победе над депрессией

Проишествия

Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Скрывающую подросший живот Подольскую заметили в аптеке

Появились слухи о беременности звезды
Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова вышла замуж

В Сети появилось фото молодоженов

Шоу-бизнес

Галкин отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой

Телеведущий, судя по всему, вышел из себя
Шоу-бизнес

"Я стала непобедимой": дела Самойловой пошли в гору после скандала с Джиганом

Девушка 8 месяцев боролась с семейными проблемами

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года
Совет на выходные, 1-2 августа 2020 года
Гороскоп на выходные, 1-2 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Косторная покинула команду Тутберидзе
Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+