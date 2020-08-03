"Прыщи и куча тряпок": Песков покраснел от стыда при виде дочери

Елизавета Пескова рассказала, что в детстве и юности доставляла знаменитому родителю немало проблем. Девушка использовала много косметики и плохо одевалась.

Наследница пресс-секретаря президента России призналась, что на светских мероприятиях вела себя, как героиня фильма "Красотка" в ресторане. Однако со временем при поддержке родителей вписалась в общепринятые нормы.

По словам 22-летней Елизаветы Песковой, на нее повлияла жизнь в интернате. "Переходный период, прыщи и куча тряпок", – вспомнила дочь официального представителя Кремля. Девушка подчеркнула: каждый раз, когда она приезжала в Москву и выходила в свет, отец краснел, видя тонну косметики и ее безвкусные наряды.

Пескова добавила, что изменилась именно с помощью отца, сообщает "Экспресс газета". Елизавета благодарна ему за отличное воспитание. С младых ногтей родитель объяснял, что ничего в жизни не дается даром, не баловал и редко хвалил. Все это мотивировало девушку, заставляя идти вперед и добиваться поставленных целей.

Елизавета Пескова активно ведет страницы в соцсетях и общается с подписчиками. У дочери пресс-секретаря главы государства, помимо поклонников, есть множество хейтеров, которые ее постоянно критикуют.

Девушка не раз отмечала, что устала от нападок. Пескова считает, что злопыхателей провоцируют на гадкие комментарии недобросовестные средства массовой информации.

