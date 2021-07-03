Дочь Пескова всполошила народ траурным видом

Фото наследница пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова разместила в своем инстаграм-аккаунте. Она предстала в немного траурном образе.
Девушка облачилась в облегающее черное платье, полностью открывающее ее плечи. Фолловеры всполошились, увидев свежий кадр и осыпали ее комплиментами. Они отметили, что Елизавета Пескова великолепно выглядит.
Под снимком дочь Дмитрия Пескова высказалась о теме COVID-19. Она призналась, что осенью 2020 года переболела коронавирусом. Девушка поведала, как переносила коварный недуг.
Елизавета Пескова сообщила, что сначала лечилась дома, но вскоре она потеряла сознание, и ее положили в больницу. На пятый день в клинике у блондинки пропали обоняние и вкус. Лизы рассказала, это случилось внезапно.
Девушка отметила, что самым трудным для нее был период восстановления после ковида. Он занял более месяца. У Елизаветы Песковой настолько не было сил, что она не могла при выписке из больницы поднять руку. Ей стало трудно ходить, стали выпадать волосы, обострились некоторые прежние болезни.
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