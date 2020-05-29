Перенесший коронавирус Песков отрастил бороду (видео)

Дмитрий Песков хочет, чтобы парикмахерские скорее открылись. Пресс-секретарь президента зарос, находясь на карантине.

Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка поделилась в своем инстаграм-аккаунте кадрами, которые были сняты во время весьма занятного процесса. Супруги вместе с дочерью Надей решили посадить на своем участке дерево. Таким образом, они приняли участие в акции, которая приурочена к 20-летию фестиваля искусств "Черешневый лес", пишет "ТВ Центр".

На опубликованных кадрах можно заметить, что Дмитрий Сергеевич, пока лежал в больнице и лечился от коронавируса, сильно зарос. У него появилась не только длинная шевелюра, но и борода, которая старит. Татьяна написала, что ее муж очень ждет открытия парикмахерских, чтобы привести себя в порядок. Дочь также настаивает, чтобы папа сбрил растительность на бороде.

Пользователи Сети отметили, что Песков очень хорошо смотрится с бородой. "А мне кажется, что ему очень идет борода и седина", "А, кстати, Пескову идет борода", "Вашего мужа не узнать", – написали поклонники.