"Не могу терпеть": дочь Пескова сообщила об уходе

В одной из своих последних публикаций в инстаграм-аккаунте 22-летняя Елизавета Пескова призналась, что порядком устала от постоянных нападок. Блогер считает, что злопыхателей взращивают недобросовестные средства массовой информации.
По мнению девушки, "низкосортные" издания стараются представить события в виде скандалов, очерняя репутацию людей. Для этого они идут на провокации, создают броские заголовки, искажают факты, а порой и вовсе печатают ложь, пишет "Экспресс газета".
Елизавета Пескова отметила, что именно из-за таких публикаций появляются пресловутые "хейтеры". Дочь представителя Кремля сожалеет, что подобные издания трудно привлечь к ответственности, даже когда они "цитируют" высказывания, которых не было.
Девушка обратила внимание, что многие верят написанному и редко читают дальше заголовка. В результате у них формируется негативный образ человека. Пескова призналась, что на это трудно не обращать внимания и выразила желание уйти из "Инстаграм".
"Я хочу вести Instagram, но не могу позволить и терпеть подобного отношения к себе от СМИ и интернет-сообщества", – заключила молодая наследница политика.
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