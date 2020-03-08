"Рвет, ломает и знобит": врачи отказались ехать к нуждающейся в помощи дочери Пескова

Пескова поведала о случившемся в своем "Инстаграм". "На этой неделе я сильно заболела. Вчера позвонила в скорую "112", "умирающим" голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвет, ломает и знобит", – написала она.
По словам Елизаветы, ее спросили, не была ли она в Китае или Италии, а потом переключили на врача, который просто посоветовал ей пить жаропонижающие таблетки и побольше чая. В итоге девушке пришлось в таком состоянии идти в поликлинику, где ей поставили диагноз "ангина и грипп".
"Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?", – задается вопросом Елизавета.
Также она раскритиковала стоимость услуг платной скорой помощи. По ее словам, нужно заплатить как минимум четыре тысячи рублей и при этом не знаешь, приедет ли квалифицированный персонал.
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