"Рвет, ломает и знобит": врачи отказались ехать к нуждающейся в помощи дочери Пескова

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о том, что пыталась вызвать скорую помощь, но та отказалась ехать к ней, несмотря на серьезные симптомы. Произошедшее ее возмутило.



Пескова поведала о случившемся в своем "Инстаграм". "На этой неделе я сильно заболела. Вчера позвонила в скорую "112", "умирающим" голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвет, ломает и знобит", – написала она.

По словам Елизаветы, ее спросили, не была ли она в Китае или Италии, а потом переключили на врача, который просто посоветовал ей пить жаропонижающие таблетки и побольше чая. В итоге девушке пришлось в таком состоянии идти в поликлинику, где ей поставили диагноз "ангина и грипп".

"Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?", – задается вопросом Елизавета.

Также она раскритиковала стоимость услуг платной скорой помощи. По ее словам, нужно заплатить как минимум четыре тысячи рублей и при этом не знаешь, приедет ли квалифицированный персонал.