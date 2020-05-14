Дочь раскрыла причину заражения Пескова коронавирусом

В инстаграм-аккаунте телеведущей дочь Дмитрия Пескова призналась, что очень переживает за него. Официальный представитель Кремля находится в одной из больниц Москвы.
Лиза считает, что заражение отца COVID-19 было ожидаемо. Она раскрыла причину случившегося: пресс-секретарь президента в условиях пандемии коронавируса в России продолжал ежедневно ходить на работу.
"Все внутри переворачивается. Так что искренне надеюсь, что не осталось уже этих умников, не верящих в коронавирус", – цитирует дочь Пескова "Экспресс-газета".
О том, что Дмитрий Песков пострадал от коронавируса в России и был госпитализирован, стало известно 12 мая. Подробностями поделилась его жена, фигуристка Татьяна Навка.
Спортсменка уточнила, что у нее тоже обнаружили коронавирус. Навка уже чувствует себя нормально. Песков пока находится под пристальным наблюдением медиков.
По последним данным, коронавирусом в России заразился 242 271 человек. Лидером по числу заболевших является Москва. В столице зарегистрировали 126 004 случая инфицирования. За весь период выздоровели 48 003 россиянина, умерли 2 212 пациентов.
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