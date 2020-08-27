"Жестко используют": Елизавета Пескова заявила о манипуляциях грязных людей

Елизавета Пескова нелестно отозвалась об интервью с Ксенией Собчак. Дочь пресс-секретаря президента России назвала его дебильным.

В своем инстаграм-аккаунте наследница Дмитрия Пескова рассказала, что разговор с журналисткой состоялся в 2015 году. Тогда девушке было 17 лет, она ушла из МГУ, поступила в бизнес-школу и переехала к матери в Париж.

Елизавета Пескова отметила, что в тот период начала интересоваться политикой. По выходным она подрабатывала продавцом-консультантом. "Осознаю, что такое развод родителей. Даю дебильное интервью Собчак. У меня лично денег практически нет. Прошу у бабушки и продаю первую рекламу в инст (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Связываюсь с грязными людьми, меня первый раз жестко используют", – высказалась дочь официального представителя Кремля.

Ранее Елизавета Пескова сообщила, что решила принять участие в эстафете и кратко написать о своей жизни по самым ярким событиям каждого года. Она поведала, как училась в школе, об отношениях с родителями, первой любви и другом.

Отметим, Елизавета Пескова часто подвергается нападкам хейтеров в соцсети. Девушка иногда отвечает на критику. Чаще всего ее спрашивают, за чей счет она живет за рубежом, а также делает дорогие покупки. Недавно она призналась, в последний раз отец давал ей деньги четыре года назад, когда блогер приехала в Москву на лето.

Как писали "Дни.ру", Елизавета Пескова не раз отмечала, что родители ее не баловали, воспитывая в довольно аскетических условиях. По словам девушки, Дмитрий Песков никогда не был щедр на похвалу. При этом она подчеркнула, что рада такому спартанскому воспитанию.