"Что происходит?": народ оплакивает шевелюру преобразившейся Николь Кидман

54-летняя голливудская дива Николь Кидман снимается в новом сериале Roar ("Рев"). Работа потребовала от артистки смены имиджа. По сценарию у героини Николь короткие волосы.
В личном "Инстаграм" Кидман опубликовала снимки с площадки сериала. Облаченная в свитер крупной вязки Николь позирует на фоне гримвагенов.
Как оказалось, знаменитость лишилась роскошных локонов, чем очень расстроила фанатов. В комментариях поклонники оплакивают шевелюру актрисы. Народ надеется, что Кидман не дала обрезать свои белоснежные кудри и надела парик.
"Ты позволила им подстричь твои сказочные волосы??? 😢 😢Я надеюсь, что это парик😣 Но ты все еще прекрасна❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", " Что происходит с волосами, я напугана", "❤️❤️❤️ обожаю твою стрижку 😍", - рассуждают теперь пользователи Сети.
Отметим, сценарий сериала Roar создан на основе сборника рассказов ирландской писательницы Сесилии Ахерн. Книга носит название Roar. A Story For Every Woman. Лента будет состоять из восьми эпизодов. Одна серия – история одной женщины. Дата премьеры теленовеллы пока не озвучивалась.
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