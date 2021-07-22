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Сериалы
"Что происходит?": народ оплакивает шевелюру преобразившейся Николь Кидман

"Что происходит?": народ оплакивает шевелюру преобразившейся Николь Кидман

Актриса Николь Кидман, судя по всему, пошла на жертвы ради роли.
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54-летняя голливудская дива Николь Кидман снимается в новом сериале Roar ("Рев"). Работа потребовала от артистки смены имиджа. По сценарию у героини Николь короткие волосы.

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Николь Мэри Кидман Актриса, певица, продюсер

В личном "Инстаграм" Кидман опубликовала снимки с площадки сериала. Облаченная в свитер крупной вязки Николь позирует на фоне гримвагенов.

Как оказалось, знаменитость лишилась роскошных локонов, чем очень расстроила фанатов. В комментариях поклонники оплакивают шевелюру актрисы. Народ надеется, что Кидман не дала обрезать свои белоснежные кудри и надела парик.

"Ты позволила им подстричь твои сказочные волосы??? 😢 😢Я надеюсь, что это парик😣 Но ты все еще прекрасна❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", " Что происходит с волосами, я напугана", "❤️❤️❤️ обожаю твою стрижку 😍", - рассуждают теперь пользователи Сети.

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Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

Отметим, сценарий сериала Roar создан на основе сборника рассказов ирландской писательницы Сесилии Ахерн. Книга носит название Roar. A Story For Every Woman. Лента будет состоять из восьми эпизодов. Одна серия – история одной женщины. Дата премьеры теленовеллы пока не озвучивалась.

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Фото: COVER Images / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 14:47 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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