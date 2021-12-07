Измученная бесплодием 54-летняя Николь Кидман вновь станет мамой

Актриса и ее муж решились на важный шаг.

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Николь Кидман и ее муж, музыкант Кит Урбан надеются, что уже в следующем, 22 году, в их семье произойдет пополнение. 54-летняя актриса задумала вновь стать матерью.

Кидман и Урбан много лет мечтали о третьем совместном малыше. У пары подрастают 12-летняя Сандэй Роуз и десятилетняя Фейт Маргарет. Первенца актриса родила сама в 41 год. Второго ребенка для Кидман и Урбана выносила суррогатная мать.

"Когда все-таки родила, что было для меня сюрпризом, это было так прекрасно! Я пыталась раньше, и все время ничего не получалось", – рассказывала в одном из интервью Николь.

Долгие годы Кидман лечилась от бесплодия. Актриса пережила внематочную беременность и несколько выкидышей. По словам Николь, в ее случае вероятность зачать и выносить малыша была минимальной, но она справилась.

Теперь Николь всерьез задумалась об усыновлении. Приемный малыш, считает звезда, в сложившейся ситуации – идеальный вариант. Кит Урбан поддерживает желание жены взять ребенка. Между тем еще недавно музыкант был категорически против чужого чада в доме.

"Мы все знали, что это только вопрос времени, когда Кит смягчится, и они годами пытались завести ребенка, но безуспешно", – сообщил на условиях анонимности друг знаменитого семейства.

У голливудской дивы, отметим, уже есть опыт усыновления. В браке с коллегой по цеху Томом Крузом знаменитость воспитывала приемных сына и дочь. После развода знаменитостей дети остались с папой. Том не позволил Николь увезти наследников в Австралию. Влиятельные знакомые помогли артисту через суд добиться полной опеки.

Приемному сыну Николь и Тома, Коннору – 28 лет, дочери экс-супругов Белле – 28. С матерью они не общаются. Дело в том, что молодые люди, как и их отец, привержены сайентологическому движению, которое Николь никогда не поддерживала.