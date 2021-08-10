Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Россияне потеряли Надежду Кадышеву
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Закапывали живьем с усопшим мужем: травлю Алентовой связали с жутким первобытным обрядом
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы
партнеры
Вторник
10 августа
Лента новостей
11:29
Пять месяцев доводила всех: названа причина неадекватного поведения Николь Кидман
11:28
Полицейский в Пермском крае вывалился из служебной машины
11:16
Ургант побил опустившегося Малахова
11:04
В Самаре насмерть сбили пешехода у ТЦ "Колизей"
10:51
Дочери звезд отечественных сериалов потребовалась сложная операция
10:46
Буйный мужчина порезал двух пенсионеров в Петербургской больнице
10:15
Чипирование преступников и ускоренные услуги: предприниматель Давыдов назвал 20 способов улучшить жизнь россиян
10:12
Изувеченная Асмус обратилась к публике: Гарик вернулся
10:10
Страшное дело: ушедшая Слава побила умершую от сепсиса Началову
10:02
Угрожал взрывом: Житель Приморья попытался ограбить банк
09:56
Лукашенко призвал наказать Зеленского
09:40
В Новой Москве 16-летняя девушка без прав разбилась на машине
09:30
Порола его нещадно: умерла воспитательница кота Фаины Раневской
09:13
Журналист Гордон жестко раскритиковал Лукашенко за оскорбление
09:06
Раздвинула ноги и запрыгнула: прилюдные утехи Рудковской и Плющенко вызвали оторопь
08:46
Истощенная Кабаева вышла на связь после таинственного исчезновения: Вопиющий случай
05:57
"Восторг!": 56-летняя Апина решилась на откровенную фотосессию
04:02
К чему снится пожар
02:04
"Хоть в TikTok!": Бабкина не намерена отставать от трендов
00:05
Тодоренко восстанавливает ментальное здоровье после расставания с Топаловым
22:11
"Вшили под ягодицу": поклонник разоблачил стремительно худеющую Чехову
20:53
"Ищем противоядие": звезда сериала "Татьянин день" рассказала о тяжелом отравлении
20:31
Назван лидирующий по производству пива регион России
20:24
Названы районы Подмосковья с самой дорогой и дешевой недвижимостью
20:13
"Была маленькая церемония": вскрылись подробности интрижки Киркорова и Манукяна
20:11
Власти напомнили россиянам о праве на дополнительные выходные
19:53
В Подмосковье 10-летняя девочка умерла после двух осиных укусов
19:40
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
19:29
"Вы прихвостни американские": Лукашенко вышел из себя из-за новых санкций
19:20
Волочкова официально трудоустроилась
18:52
"Он не монстр": Чурикова встала грудью за облитого помоями Меньшикова
18:48
Расследовавший коррупцию российский журналист пропал в Подмосковье
18:24
Процент верующих россиян увеличился после новости о выходе нового альбома Бузовой
18:21
Врач дал россиянам советы по укреплению иммунитета у детей
18:09
Звезда Comedy Club провела религиозный обряд над своей маленькой дочерью
18:08
"Видео дня!": Скрюченную в три погибели Пугачеву выдала подруга
17:56
Жить одной проще: семейная жизнь Евгении Добровольской далека от идеала
17:23
Известный актер стал жертвой грабителей
17:22
Алкозависимая певица Слава сгубила в огне драгоценное имущество: Все горит
17:14
Как сейчас живет отметившая 40-летие звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем"
16:51
Спутавшийся с Лазаревым Малиновский довел отца до слез
16:35
Треть россиян останется без пособий от государства
16:10
Замечен с другой: Появилась данные о расставании Тимати со звездой "Холостяка"
16:09
"Наперегонки с Пугачевой": cморщенная Орбакайте изменилась до неузнаваемости
16:01
Анну Калашникову обобрали в поезде на 10 миллионов рублей
15:55
Почему попавший в беду Джамшут из "Нашей Раши" отказался просить помощи у Галустяна и Светлакова
15:41
Аналитик Маслов спрогнозировал будущее российской валюты
15:29
Нюша обратилась к победившей на Олимпийских играх сестре: Переживала и плакала
15:20
"Валю бы спасли!": Вдовец Легкоступовой признал вину через год после трагедии
15:14
Побывавшая на том свете МакSим впервые записала обращение к поклонникам
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гей-парад под видом концерта: Бузова в трусах блудницы устроила вакханалию в море похоти и алкоголя
Закапывали живьем с усопшим мужем: травлю Алентовой связали с жутким первобытным обрядом
В скандал мужа Макеевой с алиментами влезла теща
"Директора пытались развести их": стало известно о конфликте Ротару и Пугачевой
"Не имеет никакого права": Кабаева набросилась на Утяшеву из-за возмутительной фразы
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Пять месяцев доводила всех: названа причина неадекватного поведения Николь Кидман

Пять месяцев доводила всех: названа причина неадекватного поведения Николь Кидман

Актриса Николь Кидман добивалась поставленной цели.
прочитано 107 раз

Голливудская дива Николь Кидман снялась в сериале "Девять идеальных незнакомцев". Премьера картины назначена на 15 августа 2021 года.

ПО ТЕМЕ

"Что происходит?": народ оплакивает шевелюру преобразившейся Николь Кидман

 Николь Мэри Кидман

Николь Мэри Кидман Актриса, певица, продюсер

В проекте Кидман досталась главная роль. Николь воплотила в жизнь образ русской эмигрантки Маши. В свежем интервью 54-летняя артистка рассказала, как готовилась к съемкам сериала "Девять идеальных незнакомцев".

Чтобы вжиться в роль и добиться правдоподобности на экране, Николь пять месяцев притворялась другим человеком. Знаменитость просила окружающих называть ее русским именем Маша. Людей, которые обращались к ней как к Николь, звезда принципиально игнорировала, вероятно, доводя при этом до бешенства.

"Я отзывалась только на имя Маша", – поведала Кидман.

Также Николь училась источать "спокойную и исцеляющую энергию". Актриса подходила к друзьям и коллегам, клала им руку на сердце, держала их за руку.

Артистка призналась, что вела себя неадекватно, преследуя четкую цель. Кидман хотела слиться воедино со своей героиней.

Как писали "Дни.ру", сериал "Девять идеальных незнакомцев" повествует о городских жителях, который приезжают на отдых в загородный пансионат. Там их встречает хозяйка заведения Мария. Гости центра не подозревают, что им грозит серьезная опасность.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Imagespace/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 10 августа 2021, 11:29 Источник: Deadline ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Борьба за приемных отпрысков и сомнения в отцовстве: что известно о детях Тома Круза

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Видео дня!": Скрюченную в три погибели Пугачеву выдала подруга

72-летняя звезда стала старушкой
Шоу-бизнес

Порола его нещадно: умерла воспитательница кота Фаины Раневской

Подруга пережила актрису
Шоу-бизнес

Побывавшая на том свете МакSим впервые записала обращение к поклонникам

Певица обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес

Замечен с другой: Появилась данные о расставании Тимати со звездой "Холостяка"

Они не виделись месяц

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+