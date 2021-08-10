Пять месяцев доводила всех: названа причина неадекватного поведения Николь Кидман

Актриса Николь Кидман добивалась поставленной цели.

Голливудская дива Николь Кидман снялась в сериале "Девять идеальных незнакомцев". Премьера картины назначена на 15 августа 2021 года.

В проекте Кидман досталась главная роль. Николь воплотила в жизнь образ русской эмигрантки Маши. В свежем интервью 54-летняя артистка рассказала, как готовилась к съемкам сериала "Девять идеальных незнакомцев".

Чтобы вжиться в роль и добиться правдоподобности на экране, Николь пять месяцев притворялась другим человеком. Знаменитость просила окружающих называть ее русским именем Маша. Людей, которые обращались к ней как к Николь, звезда принципиально игнорировала, вероятно, доводя при этом до бешенства.

"Я отзывалась только на имя Маша", – поведала Кидман.

Также Николь училась источать "спокойную и исцеляющую энергию". Актриса подходила к друзьям и коллегам, клала им руку на сердце, держала их за руку.

Артистка призналась, что вела себя неадекватно, преследуя четкую цель. Кидман хотела слиться воедино со своей героиней.

Как писали "Дни.ру", сериал "Девять идеальных незнакомцев" повествует о городских жителях, который приезжают на отдых в загородный пансионат. Там их встречает хозяйка заведения Мария. Гости центра не подозревают, что им грозит серьезная опасность.