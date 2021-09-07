Представители отреагировали на слухи о бегстве оскандалившейся Николь Кидман

Поговаривают, что знаменитая блондинка сорвала съемки.

Накануне в Сети появились слухи, мол, голливудская дива Николь Кидман сбежала со съемочной площадки сериала "Экспаты" и отправилась в Великобританию, сев на самолет. Дескать, актриса не смогла найти общий язык с режиссером картины Лулу Ванг. Творческие разногласия сделали совместную работу артистки и постановщицы невозможной.

В компании Amazon Studios, которая занимается производством серила "Экспаты", опровергли сплетни о том, что Николь Кидман сорвала съемочный процесс. По словам представителей пресс-службы продюсерского центра, съемки артистки завершились по расписанию. Николь пришлось прервать работу над "Экспатами", так как у нее были обязательства перед другими шоу.

В Amazon Studios подчеркнули, что производство "Экспатов" продолжается. На данный момент ведется работа над сценами, в которых по сценарию героиня Кидман не участвуют.

Как писали "Дни.ру", производство сериала "Экспаты" стартовало в начале августа в Гонконге. Прибытие Николь Кидман в Китай обернулось огромным скандалом, который до сих пор обсуждается. Дело в том, что власти мегаполиса разрешили голливудской диве не соблюдать обязательную самоизоляцию. После прилета артистка должна была три недели провести на карантине в специализированной гостинице. Однако Николь Кидман спокойно гуляла по магазинам Гонконга, снималась и ходила в рестораны. Жители города назвали ситуацию несправедливой и обрушились на власти и актрису с критикой.