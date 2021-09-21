"Я предложила это": Кидман вспомнила о разводе с Крузом

Том Круз был первым мужем знаменитой австралийской актрисы. Пара познакомилась на съемочной площадке, и между актерами завязался головокружительный роман, завершившийся свадьбой. Брачный союз знаменитостей длился более десяти лет, а в 2001 году звезды расстались. Это событие вызвало большой общественный резонанс, при этом ни Николь Кидман ни Том Круз толком не объясняли причин развода.
Спустя много лет актриса решилась робко прокомментировать громкий развод. Она отметила, что в то время была еще очень молода. Судя по всему, Николь уже и сама не совсем помнит, как именно происходило расставание, но развод случился по ее инициативе.
"Думаю, что я предложила это," – заявила актриса.
В интервью Harper's Bazaar блондинка рассказала, что она в то время чувствовала себя очень настороженно. В браке с голливудским красавцем Кидман иногда бывало больно. Она предпочитала в отношениях более теплый подход.
Когда после развода с Крузом актриса встретила своего нового возлюбленного – певца Кита Урбана, она поняла, что, несмотря на неудачный опыт, ей все же удалось сохранить открытое сердце. С тех пор Кидман счастлива в браке с музыкантом.
Ранее "Дни.ру" писали о бегстве Николь Кидман с очередных съемок.
Популярные темы форума
Муж сказал, что я истеричка
Что вы думаете о тиктоке?
Можно ли вернуться к бывшему мужу?
Что делать если парень не дает проходу
Что происходит в России?