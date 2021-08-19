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Горожане закидали камнями Николь Кидман из-за особого положения

Горожане закидали камнями Николь Кидман из-за особого положения

Актриса получила послабление от властей.
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На прошлой неделе актриса Николь Кидман прилетела в Гонконг, чтобы сниматься в сериале "Экспаты". Правительство страны сделало для голливудской дивы исключение и разрешило ей не соблюдать обязательную самоизоляцию.

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Николь Мэри Кидман

Николь Мэри Кидман Актриса, певица, продюсер

Сегодня в Гонконге установлены очень строгие правила для всех въезжающих на территорию города. Приезжающий обязан самоизолироваться в специализированной гостинице на срок от одной недели до 21 дня. Эти предписания обязаны соблюдать даже привитые. Продолжительность самоизоляции зависит от региона прибытия.

54-летнюю Николь Кидман освободили от необходимости сидеть взаперти три недели. Актриса свободно передвигается по улицам города, ходит за покупками и участвует в съемках.

Жители Гонконга пришли в бешенство из-за того, что актриса получила послабление. Из-за коронавирусных ограничений многие обитатели мегаполиса уже почти два года не могут увидеть своих родных и близких. Разгорелся настоящий скандал, в центре которого оказалась Кидман. Гонконгцы закидали Николь камнями в Интернете.

Международное агентство новостей Reuters обратилось к властям Гонконга за разъяснениями. В итоге Бюро торговли и экономического развития опубликовало заявление. По данным ведомства, голливудская звезда избегает обязательной изоляции на том основании, что ее съемочная работа "способствует поддержанию необходимого функционирования и развития экономики Гонконга".

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Фото: Mayer / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 13:27 Источник: THE CORONAVIRUS PANDEMIC ✓ Надежный источник
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