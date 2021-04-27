Мурашки по коже: народ пришел в ужас от Николь Кидман

Опубликован трейлер ленты "Девять совсем незнакомых людей". Центральную роль в сериале доверили Николь Кидман. Персонаж артистки – хозяйка пансионата, красавица из России Маша.
Основой многосерийного фильма стал одноименный роман Лианы Мориарти, которая, к слову, написала сценарий для картины "Большая маленькая ложь", где Николь Кидман тоже играла одну из главных ролей.
Действие сериала "Девять совсем незнакомых людей" разворачивается в австралийской глуши. В пансионат приезжают подлечиться и восстановить нервы девять постояльцев. Гостей центра ждет роскошная обстановка, правильное питание, медитация, спорт и групповые собрания под руководством хозяйки заведения Марии. Персонажи не подозревают, что окажутся на краю гибели. Картину представил сервис Hulu.
Тридцатисекундном трейлере сериала внимание сконцентрировано на персонаже Николь Кидман. Судя по кадрам ролика, героиня актрисы заставит постояльцев лежать в свежевыкопанных могилах. У многих пользователей Сети от перевоплотившейся Кидман мурашки бегали по коже. Холодная красота Николь внушает ужас, оторопь, отмечают зрители.
"Еще одна "Эмми" придет за Николь", "Николь Кидман феноменальна в этих загадочных женских ролях", "Николь Кидман может быть ужасной", – рассуждают интернет-обитатели.
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