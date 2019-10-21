После того, как кресло президента Украины занял Петр Порошенко, обсуждение международных вопросов на высшем уровне с участием Киева стало сводиться по большей части к двум пунктам. Украинский лидер просил выделить финансовую помощь, а затем призывал сделать что-нибудь против России.

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Приход ему на смену Владимира Зеленского показал, что подобная тактика не была прихотью Петра Порошенко, а являлась примером нового украинского подхода к дипломатии. По крайней мере, новый президент в точности повторяет эти успевшие стать традиционными пункты.

Как рассказал бывший шоумен, начиная с 2014 года, Япония оказала Украине материальную помощь, размеры которой достигли к текущему моменту 1,8 миллиарда долларов. Владимир Зеленский призвал Синдзо Абэ не останавливаться на достигнутом. Во время двусторонних переговоров они обсудили японские инвестиции в развитие украинской инфраструктуры.

Затронули они и тему отношений с Россией. Президент Украины выразил премьер-министру Японии благодарность за сохранение санкций против России, передает РИА ФАН. Отметим, экономические ограничения вводятся иностранными державами по столь широкому кругу обвинений, не находящих ни единого доказательства, что давно стали восприниматься как обыкновенная антироссийская выходка.

Зеленский похвалил Японию за антироссийские санкции, а также за финансовую помощь незалежной и

что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.

Абэ. держи карман шире! pic.twitter.com/PHtIPlIGm8