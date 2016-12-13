Японцы готовят Путину царский прием

Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал о визите главы государства в Японию и его встречу с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Между тем страна восходящего Солнца намерена оказать Владимиру Путину грандиозный прием.

Ушаков отметил, что Москва хочет окончательно нормализовать отношения с Токио. По его словам, наиболее чувствительным вопросом современной российско-японской повестки дня остается территориальный спор и отсутствие мирного договора между двумя странами.

Он подчеркнул, что точкой отсчета серьезного двухстороннего диалога стало бы признание итогов Второй мировой войны. Кроме того, дипломат отметил, что переговоры с японской стороной будут вестись исключительно исходя из национальных интересов России.

В то же время Ушаков заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет Владимира Путина "как не принимал никого из иностранных гостей". Первый день визита пройдет в префектуре Ямагути, городе Нагато – родине нынешнего главы кабинета министров Японии.

Помощник президента по вопросам внешней политики назвал это "символичным". Между тем японские СМИ отмечают, что глава российского государства будет размещен в традиционной японской гостинице рёкане, где помимо изысканной кухни, к услугам Владимира Путина будут обладающие полезными свойствами горячие источники. По всей видимости, японцы готовятся оказать российскому президенту воистину царский прием.



Чиновник ответил также на интересующий всех вопрос о возможных договоренностях по Курильским островам. По словам Ушакова, лидеры государств могут объявить о совместной экономической и хозяйственной деятельности на четырех островах Южнокурильской гряды. "Прорабатывается вариант совместного заявления президента и премьер-министра., – сказал он. при этом он добавил, что к подписанию готовятся более 50 контрактов, при этом не уточнив, связаны ли они как-то с возможной совместной деятельностью двух государств на четырех островах Курил.

При этом сообщается, что сопровождать Владимира Путина будут министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр энергетики Александр Новак, а также ряд других высокопоставленных российских чиновников. Кроме того, анонсировано участие в российской делегации главы "Роснефти" Игоря Сечина, а также руководителя "Газпрома" Алексея Миллера.





Dni.Ru сообщали ранее, что глава префектуры Ямагути на юго-западе Японии Цугумаса Мураока признался СМИ, что хотел бы пригласить отдохнуть Владимира Путина в одном из местных горячих источников, а также угостить его сакэ с морепродуктами. Губернатор отметил, что дружественная атмосфера и тихая, спокойная обстановка поспособствовали бы нахождению компромисса по ряду вопросов двусторонних отношений между Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Визит Владимира Путина в Японию состоится 15 декабря и продлится два дня.

