Абэ попросил Путина подраться с главой Монголии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился с неожиданным предложением к Владимиру Путину во время экономического форума во Владивостоке. Он пригласил российского лидера поучаствовать в поединке по дзюдо с президентом Монголии.

"У президента России Владимира Путина есть черный пояс по дзюдо. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга также имеет черный пояс. Что, если пригласить по линии федерации дзюдо двух президентов – обладателей черных поясов – в Японию? Тогда мы могли бы провести показательные поединки", – обратился Синдзо Абэ к присутствовавшему в зале золотому медалисту Олимпийских игр по дзюдо Ясухиро Ямасите.



Сам премьер-министр Страны восходящего солнца не захотел сражаться с Путиным, передает "Интерфакс". По словам Абэ, у него нет черного пояса и он не хотел бы получить травму. "Так что я, пожалуй, посмотрю тихонько со стороны на эти замечательные поединки", – добавил политик.

Напомним, что в декабре 2016 года Абэ и Путин после пресс-конференции в Токио вышли на татами в центре дзюдо "Кодокан". Представители двух стран посмотрели показательные бои, а после пообщались со спортсменами.

Тогда Абэ заявил, что был бы не прочь принять участие в поединке. В свою очередь российский президент отметил, что ему пришлось "держать за руку" японского премьера, дабы тот не вступил в схватку с дзюдоистами.

Напомним, что Владимир Путин занимается единоборствами с 11 лет и имеет звание мастера спорта по дзюдо. В 2006 году он возглавил Европейский союз дзюдо, а в 2010-м получил почетный диплом доктора в области дзюдо.