Путин разулся и вышел на татами с Абэ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после пресс-конференции посетили токийский центр дзюдо "Кодокан". В нем представители двух стран вышли на татами для просмотра показательных выступлений.

Российский лидер и японский премьер разулись, прошли на татами и сели на стоящие на нем стулья. Спортсмены устроили для представителей государств показательные бои, сообщает РЕН ТВ.

После выступления Путин и Абэ пообщались с дзюдоистами центра. В частности, российский лидер побеседовал со своим старым знакомым – олимпийским чемпионом по дзюдо Ясухиро Ямаситой, уточняет "Интерфакс".

Синдзо Абэ сказал, что и сам был не прочь принять участие в поединке. По словам российского президента, он "держал" японского премьера "за руку", чтобы тот не вступил в схватку с дзюдоистами.

Прежде Владимир Путин уже посещал центр "Кодокан". В 2000 году в Токио ему вручили пояс шестого дана как свидетельство высоких достижений в дзюдо.

Напомним, президент России занимается единоборствами с 11 лет, имеет звание мастера спорта по дзюдо. В 2006 году он стал президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м получил почетный диплом "доктора в области дзюдо".