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Политика

Сделает ли Синдзо Абэ харакири после встречи с Путиным

Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото:kremlin.ru
Как и следовало ожидать, 25-я по счету встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина не привела к значимому прорыву в решении проблемы Курильских островов. Очевидно, что трехчасовые переговоры были тяжелыми, но стороны ограничились лишь дипломатическими заявлениями предстоящей кропотливой работе по поиску взаимовыгодных решений.
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Перед визитом в Москву японский премьер фактически сам себя лишил хоть какой-то надежды на возвращение Курил. После обнадеживающих, как показалось Синдзо Абэ, заявлений Владимира Путина, глава правительства сделал несколько некорректных заявлений.

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 Синдзо Абэ

Синдзо Абэ премьер-министр Японии

Эксперты сходятся во мнении, что таким образом он серьезно осложнил поиски компромисса между Москвой и Токио.

Итогом необдуманных заявлений Абэ стали плачевные результаты его сегодняшнего визита в российскую столицу. Условия мирного договора между Россией и Японией должны быть приемлемы для народов обеих стран и поддержаны общественностью, заявил после встречи с Абэ президент Владимир Путин.

Фото:flickr.com/photos/kvoloshin

Говоря простым языком, стороны пока остаются на своем: Россия Курилы не отдаст, потому что большинство граждан выступают против этого. А Япония по-прежнему будет настаивать на том, что острова принадлежат ей. А ведь всего-то, что просила Москва у Токио – признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Курилами.

Но упрямый Синдзо Абэ и его окружение решили, что острова у них уже почти в кармане и стали делать откровенно провокационные заявления. Сначала японские власти согласились на два острова (Шикотан и Хабомаи), упомянутых в декларации 1956 года. Причем, согласились так, как будто им их уже отдают.

Синдзо Абэ. Фото:kremlin.ru

Верхом наглости стало заявление Абэ о том, что россияне, проживающие на Курилах после смены их юридического статуса, могут спокойно оставаться там. Масла в огонь подлили американцы: в Вашингтоне пообещали не размещать свои военные базы на островах, которые Россия якобы уже готова передать Японии. Затем Синдзо Абэ поехал на могилу своего отца и поклялся на ней, что урегулирует все проблемы с Россией, вернет острова и подпишет с Москвой мирный договор.

Причиной всех этих действий и заявлений стали слова Владимира Путина о возможности переговоров на тему принадлежности островов. "При обсуждении мирного договора стороны будут искать такую формулировку, которая устроит всех", – сказал президент в конце прошлого года. Видимо, японским политикам показалась, что Россия уже фактически рассталась с частью своей территории и осталось дело за малым – сесть в Кремле и подписать мирный договор.

Кадр из фильма "Харакири 3D"

Но оказалось, что все не так просто и теперь Синдзо Абэ как истиному японцу остается сделать себе харакири, как когда-то самураи демонстрировали свое мужество и чистоту помыслов перед богами и людьми. Но проблема в том, что в нынешней Японии сильные духом люди перевелись, такую решимость сегодня вряд ли кто сможет продемонстрировать, да и времена сейчас совсем другие.

Поэтому речь идет, скорее, о политическом харакири. К примеру, Абэ может уйти в отставку и пообещать навсегда покинуть политическую сцену. Если предположить, что японский премьер пойдет на такой шаг, то он войдет в историю страны не как неудачник, а как человек, который сделал еще один шаг к подписанию мирного договора с Россией.

Автор: Александр Комаров22 января 2019, 22:01

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