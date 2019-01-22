Сделает ли Синдзо Абэ харакири после встречи с Путиным

Как и следовало ожидать, 25-я по счету встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина не привела к значимому прорыву в решении проблемы Курильских островов. Очевидно, что трехчасовые переговоры были тяжелыми, но стороны ограничились лишь дипломатическими заявлениями предстоящей кропотливой работе по поиску взаимовыгодных решений.

Перед визитом в Москву японский премьер фактически сам себя лишил хоть какой-то надежды на возвращение Курил. После обнадеживающих, как показалось Синдзо Абэ, заявлений Владимира Путина, глава правительства сделал несколько некорректных заявлений.

Эксперты сходятся во мнении, что таким образом он серьезно осложнил поиски компромисса между Москвой и Токио.

Итогом необдуманных заявлений Абэ стали плачевные результаты его сегодняшнего визита в российскую столицу. Условия мирного договора между Россией и Японией должны быть приемлемы для народов обеих стран и поддержаны общественностью, заявил после встречи с Абэ президент Владимир Путин.





Говоря простым языком, стороны пока остаются на своем: Россия Курилы не отдаст, потому что большинство граждан выступают против этого. А Япония по-прежнему будет настаивать на том, что острова принадлежат ей. А ведь всего-то, что просила Москва у Токио – признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Курилами.

Но упрямый Синдзо Абэ и его окружение решили, что острова у них уже почти в кармане и стали делать откровенно провокационные заявления. Сначала японские власти согласились на два острова (Шикотан и Хабомаи), упомянутых в декларации 1956 года. Причем, согласились так, как будто им их уже отдают.





Верхом наглости стало заявление Абэ о том, что россияне, проживающие на Курилах после смены их юридического статуса, могут спокойно оставаться там. Масла в огонь подлили американцы: в Вашингтоне пообещали не размещать свои военные базы на островах, которые Россия якобы уже готова передать Японии. Затем Синдзо Абэ поехал на могилу своего отца и поклялся на ней, что урегулирует все проблемы с Россией, вернет острова и подпишет с Москвой мирный договор.

Причиной всех этих действий и заявлений стали слова Владимира Путина о возможности переговоров на тему принадлежности островов. "При обсуждении мирного договора стороны будут искать такую формулировку, которая устроит всех", – сказал президент в конце прошлого года. Видимо, японским политикам показалась, что Россия уже фактически рассталась с частью своей территории и осталось дело за малым – сесть в Кремле и подписать мирный договор.





Но оказалось, что все не так просто и теперь Синдзо Абэ как истиному японцу остается сделать себе харакири, как когда-то самураи демонстрировали свое мужество и чистоту помыслов перед богами и людьми. Но проблема в том, что в нынешней Японии сильные духом люди перевелись, такую решимость сегодня вряд ли кто сможет продемонстрировать, да и времена сейчас совсем другие.

Поэтому речь идет, скорее, о политическом харакири. К примеру, Абэ может уйти в отставку и пообещать навсегда покинуть политическую сцену. Если предположить, что японский премьер пойдет на такой шаг, то он войдет в историю страны не как неудачник, а как человек, который сделал еще один шаг к подписанию мирного договора с Россией.