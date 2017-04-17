Взволнованный Абэ ждет откровенной беседы с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ждет откровенной беседы с президентом России Владимиром Путиным, на которой могут быть подняты волнующие его вопросы. Одной из самых актуальных тем переговоров считается возможность влияния на Северную Корею.

Синдзо Абэ на заседании одной из парламентских комиссий рассказал о запланированном на конец апреля визите в Россию. Он хочет встретиться с Владимиром Путиным и обсудить активность КНДР, действия которой беспокоят многие государства региона, в том числе Страну восходящего солнца.

Японский премьер-министр сообщил, что Токио при взаимодействии с Москвой, Вашингтоном, Сеулом и Пекином намерен успокоить Пхеньян, передает РИА Новости. Напомним, что Россия выступает за соблюдение международных норм и достижение компромиссов, учитывающих интересы всех участников процесса. Однако подобный подход требует откровенности от переговорщиков.

Примечательно, что США, на помощь которых также рассчитывает Япония, взяли иной курс при выстраивании внешней политики. Глава государства Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет любые меры в отношении Пхеньяна ради сдерживания его ядерной и ракетной программ.

Для устрашения Северной Кореи в Японское море вошла ударная группа кораблей США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Генштаб КНДР пригрозил нанести "внезапный превентивный удар" по американским военным объектам в случае провокации.

В связи с обострением ситуации в регионе премьер-министр Японии подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования проблемы. По словам экспертов, США лишь подталкивают КНДР к новым ракетным испытаниям: находясь в повышенной боевой готовности, страна может не опасаться американского вторжения.