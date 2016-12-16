Путин рассказал о горячей "Восточной красавице"

Президент России Владимир Путин подвел итог переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Глава государства рассказал, что он "сумел прикоснуться" к горячему сакэ. Также он договорился с Токио о ведении совместного хозяйства на территории Курильских островов.

По мнению Синдзо Абэ, режим совместной деятельности создаст благоприятные условия для дальнейшего решения территориального конфликта. Он отметил, что его позиция полностью совпала с мнением Владимира Путина.



"Я договорился с президентом России о том, чтобы создать особый режим для налаживания совместной хозяйственной деятельности на этих островах. Эта совместная хозяйственная деятельность не будет осуществляться в ущерб позициям обеих сторон по проблеме мирного договора", – заявил премьер-министр Японии.

Политик подчеркнул, что жителям обеих стран следует "не только говорить об имеющихся позициях". "Мы должны прилагать совместные усилия, чтобы россияне и японцы смогли построить отношения по принципу совместной победы", – заключил Синдзо Абэ.

При этом Владимир Путин заявил, что странам необходимо перестать играть в "исторический пинг-понг" на территории южных Курил. "Нужно, в конце концов, понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования", – заключил глава государства. Он также отметил, что вместе с Синдзо Абэ прочитал "трогательные письма бывших жителей южных Курил".

Между тем большинство россиян поддерживает реализацию совместной с Японией хозяйственной деятельности на Курилах. Об этом свидетельствуют данные опроса "Рамблер/новости", в котором приняли участие порядка 45 тысяч россиян. Так, 55% респондентов положительно оценивают идею вести совместную хозяйственную деятельность на островах. 36% придерживаются противоположной точки зрения. Еще 9% опрошенных пользователей затруднились ответить на данный опрос.

Полтора часа уже общаются Путин и Абэ за закрытыми дверями: в Нагато тем временем стемнело, уже вечер в Японии pic.twitter.com/RXHY2SAGhm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 декабря 2016 г.

Отметим, что также Россия и Япония договорились о совместной работе по преодолению последствий аварии на АЭС "Фукусима-1". "Нас просят правительство, компания TEPCO (владелец станции. – Прим. ред.), которая будет оператором всей этой работы. Работа рассчитана на несколько десятилетий и весьма затратна для бюджета Японии", – рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Президент России предложил Синдзо Абэ наладить свободное приграничное перемещение между странами. "Со своей стороны предложил ввести режим свободного приграничного перемещения в Южно-Сахалинской области и Хоккайдо", – заявил Владимир Путин.

Путин: Курилы могут стать не яблоком раздора, а объединяющим нас фактором. И основой для заключения мирного договора, который нужен всем pic.twitter.com/70zCtVGVod — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 декабря 2016 г.

Однако представители России и Японии обсуждали не только острые политические вопросы. Владимир Путин, например, рассказал, как в Японии он впервые попробовал сакэ.

"По поводу горячих источников, мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику – это сакэ местного производства. Называется "Восточная красавица". Очень рекомендую, но, думаю, что нужно знать меру, как у нас говорят", – поделился российский лидер.

Путин: Мне удалось в Японии прикоснуться только к одному горячему источнику - местному саке. Всем рекомендую, но надо знать меру pic.twitter.com/WV0tkFIYvA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 декабря 2016 г.

Отметим, что во время пресс-конференции Владимир Путин и Синдзо Абэ общались друг с другом на "ты". "Хотел сказать еще раз добро пожаловать вам, президент России Путин, тебе, Владимир, искренне рады этому визиту", – обратился к главе государства японский премьер-министр. "Это замечательное место. Я, Синдзо, благодарен тебе за приглашение посетить твою малую родину", – ответил ему российский лидер.

Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину после переговоров отправиться в клуб дзюдо. "Я думаю, что мы сможем поехать вместе после пресс-конференции в Кобукан – центр дзюдо и почувствовать философию и идеи основателя дзюдо Дзигоро Кано, которого уважает Владимир Путин", – сказал японский премьер.

Всего по итогам визита российского президента в Японию компании обеих стран заключили 68 договоров. Например, "Почта России" подписала меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области почтовой связи с "Джапан Пост Ко Лтд".

Путин подарил Абэ самовар и картину "Русская тройка в Коломенском", а получил копию картины "Прибытие Путятина" о визите русского адмирала pic.twitter.com/WeGZvF9xzE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 декабря 2016 г.

Напомним, ранее сообщалось о согласовании текста заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды. "Эксперты в течение нескольких недель работали над текстом, но так и не смогли выработать текст, который подходил бы обеим сторонам. Поэтому пришлось за это взяться нашим лидерам, которые потратили, наверное, минут 40 для того, чтобы согласовать совместный текст", – заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

