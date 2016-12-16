Путин рассказал о горячей "Восточной красавице"

Варваре Карауловой вынесли приговор Взрыв у метро в Москве Убийство российского посла в Анкаре Новый год 2017 "Дом-2"
Политика

Путина признали самой обсуждаемой персоной года

Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Политика

"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)

Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
партнеры
Пятница 23 декабря
Лента новостей
22:52
Новиков получил "шикарное впечатление" от допроса
21:56
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
21:44
ЖКХ в 2017 году ждут большие изменения
21:22
Нападение на экс-премьера Франции попало на видео
20:30
Исполнитель теракта в Берлине снял себя на видео
20:17
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
20:00
На дочь Трампа напали в самолете
19:59
Соседка внука Сталина: Он водил молодых девочек
19:43
В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике
19:31
Михалков получил неожиданную поддержку в конфликте с Ельцин Центром
19:30
Гонщицу Багдасарян хотят навсегда лишить водительских прав
19:24
Россиян потрясла необычная реакция на взрыв на "Коломенской"
19:16
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
19:11
В Москве раскрыли секреты и тайны звезд
19:07
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
18:51
Как встретить Новый год без вреда для здоровья
18:34
Лучший гаджет-2016
18:31
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе
18:17
Рената Литвинова лишила дочь наследства
18:14
Сурганова онемела из-за комы ребенка
18:09
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)
18:07
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"
17:50
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП
17:32
В семье Трампа случилось горе
17:30
Обнародованы фамилии российских биатлонистов из списка Макларена
17:21
Появились подробности смерти внука Сталина
17:16
Западные параноики увидели холодную войну в Москве
17:01
Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
16:57
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
16:50
Что на самом деле значат результаты рейтинга Forbes
16:32
Индусов уличили в сбросе экскрементов с самолетов
16:25
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской
16:21
Премия "Время инноваций – 2016" подвела итоги
16:18
Призера шоу "Голос" признали мировой сенсацией года
15:56
Варваре Карауловой дали 4,5 года тюрьмы
15:31
Девушку Баскова дерзко ограбили
15:29
На юго-востоке Москвы случился транспортный коллапс
15:22
Дальнобойщиков обложат двойным налогом
15:21
Разработан суперматрас для комфортного сна
15:06
Значение имени Виктория
15:03
"Боярышник" будут продавать по рецептам
14:49
Внук Сталина умер на улице в Москве
14:40
Алла Пугачева поразила невероятной худобой
14:24
Варваре Карауловой вынесли обвинительный приговор
14:18
Лукашенко решил поднять зарплаты воровством
14:09
Тяжелый опыт Светланы Ходченковой
14:07
Инна Чурикова в больнице с переломом
14:07
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
14:06
Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
13:53
Собчак резко подорожала после родов
13:36
Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
13:27
Игорь Николаев показал новую "русалку"
13:25
Скрывавшийся от полиции угонщик устроил девять ДТП в Москве
13:21
В России начнут создавать новый самолет "судного дня"
13:12
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
12:57
Украину обманули американские дроны
12:54
АвтоВАЗ анонсировал две новинки
12:53
Анисина: Я избаловала Джигурду
12:50
Панайотов назвал победителя шоу "Голос"
12:43
В ювелирную компанию "Адамас" нагрянул ОМОН
12:29
Арнтгольц родила второго ребенка
12:25
В Москве умер старейший профессор МГУ
12:22
Гришаева на последнем издыхании завалилась на бок
12:11
Посла США в Японии высмеяли за "танец любви" (видео)
12:11
Пригожин накинулся на обидчиков Валерии
12:07
Украинская армия обломала зубы о Дебальцево
12:05
Звезда "Интернов" поразила кардинальной сменой имиджа
12:01
Названы имена пострадавших при взрыве у метро
11:47
Кто из россиян потеряет работу в 2017 году
11:31
Момент мощного взрыва на "Коломенской" попал на видео
11:21
Бодров впервые откровенно о смерти сына
11:05
Сын Татьяны Васильевой проклял бывшую жену
10:55
Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры
10:53
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
10:50
Путина нашли в текстах Нострадамуса
10:48
Прохожие ранены в результате взрыва у метро "Коломенская"
10:40
Видеотрансляция прощания с послом Андреем Карловым
10:28
41-летняя Анна Банщикова ждет третьего ребенка
10:08
Россияне будут оплачивать ЖКУ по-новому
10:07
В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв
10:07
Филипп Киркоров нарядился как петух
09:41
У Макарских украли 36 миллионов
09:38
Киев выкупил банк Коломойского за один доллар
09:23
Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира
09:13
Кадыров и Захарова объединились против американского стервятника
09:10
Крик души звезды "Холостяка"
08:42
"Мажор" Прилучный с женой покидает Москву
08:39
Мировой биатлон восстал против России
08:29
Ведущая "Ревизорро": Я некомпетентна
08:13
Названо место похорон актера Вячеслава Шалевича
08:07
История Госдумы: от времен империи к федерации
07:22
На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
22:51
О Розе Сябитовой распустили грязные сплетни
22:02
Володин на встрече с Путиным обозначил приоритеты работы Думы
21:53
Путин объяснил отсутствие охраны у посла Карлова
21:41
Как быстро убрать квартиру перед Новым годом
21:17
Скончался актер Вячеслав Шалевич
21:10
Во Внуково экстренно сел неисправный самолет
20:59
В скандал с Летучей вмешался Роспотребнадзор
20:38
Раскрыта судьба гробницы Христа
партнеры

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
У Хворостовского обнаружили новую болезнь
Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
Полиция пресекла провокации Летучей
Политика

Путин рассказал о горячей "Восточной красавице"

Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин подвел итог переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Глава государства рассказал, что он "сумел прикоснуться" к горячему сакэ. Также он договорился с Токио о ведении совместного хозяйства на территории Курильских островов.
прочитано 5991 раз

По мнению Синдзо Абэ, режим совместной деятельности создаст благоприятные условия для дальнейшего решения территориального конфликта. Он отметил, что его позиция полностью совпала с мнением Владимира Путина.

ПО ТЕМЕ

Пресс-конференция Путина и Абэ. Online

Путин подарил Абэ самовар и "русскую тройку"

Японцы соблазняют Путина баней ради Курил

 Синдзо Абэ

Синдзо Абэ премьер-министр Японии

"Я договорился с президентом России о том, чтобы создать особый режим для налаживания совместной хозяйственной деятельности на этих островах. Эта совместная хозяйственная деятельность не будет осуществляться в ущерб позициям обеих сторон по проблеме мирного договора", – заявил премьер-министр Японии.

Политик подчеркнул, что жителям обеих стран следует "не только говорить об имеющихся позициях". "Мы должны прилагать совместные усилия, чтобы россияне и японцы смогли построить отношения по принципу совместной победы", – заключил Синдзо Абэ.

При этом Владимир Путин заявил, что странам необходимо перестать играть в "исторический пинг-понг" на территории южных Курил. "Нужно, в конце концов, понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования", – заключил глава государства. Он также отметил, что вместе с Синдзо Абэ прочитал "трогательные письма бывших жителей южных Курил".

Между тем большинство россиян поддерживает реализацию совместной с Японией хозяйственной деятельности на Курилах. Об этом свидетельствуют данные опроса "Рамблер/новости", в котором приняли участие порядка 45 тысяч россиян. Так, 55% респондентов положительно оценивают идею вести совместную хозяйственную деятельность на островах. 36% придерживаются противоположной точки зрения. Еще 9% опрошенных пользователей затруднились ответить на данный опрос.

Отметим, что также Россия и Япония договорились о совместной работе по преодолению последствий аварии на АЭС "Фукусима-1". "Нас просят правительство, компания TEPCO (владелец станции. – Прим. ред.), которая будет оператором всей этой работы. Работа рассчитана на несколько десятилетий и весьма затратна для бюджета Японии", – рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Президент России предложил Синдзо Абэ наладить свободное приграничное перемещение между странами. "Со своей стороны предложил ввести режим свободного приграничного перемещения в Южно-Сахалинской области и Хоккайдо", – заявил Владимир Путин.

Однако представители России и Японии обсуждали не только острые политические вопросы. Владимир Путин, например, рассказал, как в Японии он впервые попробовал сакэ.

"По поводу горячих источников, мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику – это сакэ местного производства. Называется "Восточная красавица". Очень рекомендую, но, думаю, что нужно знать меру, как у нас говорят", – поделился российский лидер.

Отметим, что во время пресс-конференции Владимир Путин и Синдзо Абэ общались друг с другом на "ты". "Хотел сказать еще раз добро пожаловать вам, президент России Путин, тебе, Владимир, искренне рады этому визиту", – обратился к главе государства японский премьер-министр. "Это замечательное место. Я, Синдзо, благодарен тебе за приглашение посетить твою малую родину", – ответил ему российский лидер.

Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину после переговоров отправиться в клуб дзюдо. "Я думаю, что мы сможем поехать вместе после пресс-конференции в Кобукан – центр дзюдо и почувствовать философию и идеи основателя дзюдо Дзигоро Кано, которого уважает Владимир Путин", – сказал японский премьер.

Всего по итогам визита российского президента в Японию компании обеих стран заключили 68 договоров. Например, "Почта России" подписала меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области почтовой связи с "Джапан Пост Ко Лтд".

Напомним, ранее сообщалось о согласовании текста заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды. "Эксперты в течение нескольких недель работали над текстом, но так и не смогли выработать текст, который подходил бы обеим сторонам. Поэтому пришлось за это взяться нашим лидерам, которые потратили, наверное, минут 40 для того, чтобы согласовать совместный текст", – заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Автор: Олег Шивалов16 декабря 2016, 10:44

Политика

Путина признали самой обсуждаемой персоной года
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Шоу-бизнес

Беременная жена нанесла Казаченко новый удар
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
Рената Литвинова лишила дочь наследства

Проишествия

Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
Подробности гибели дочки турецкого дипломата
Проклятие фиолетовой ветки столичного метро

Lifestyle

Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
Как быстро убрать квартиру перед Новым годом
Происшествия

Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира

Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
Шоу-бизнес

Арнтгольц родила второго ребенка

В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал новую "русалку"

Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Шоу-бизнес

Сурганова онемела из-за комы ребенка

Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии

Гороскоп

Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака
Колдуны раскрыли тайны Пелагеи
Дмитрий Тарасов женится в третий раз

Фоторепортажи

Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
Филипп Киркоров нарядился как петух
Знаменитые актеры из Австралии

Спорт

Российскому биатлону вынесли приговор
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)

Регионы

Учительницу музыки уволили за разврат и гей-пропаганду
На месте строительства Керченского моста нашли клад
Пенсионер устроил дебош на борту самолета из-за чертей (видео)
Сын депутата выбил единственный глаз посетителю ночного клуба
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru