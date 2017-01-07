Lamborghini разбился в ДТП в Петербурге

Сообщение об аварии с участием элитного суперкара Lamborghini появилось в группе "ДТП и ЧП. Санкт Петербург". Сообщается, что произошло столкновение на Западном скоростном диаметре – платной автомагистрали города. На фотографиях, снятых очевидцами, помимо разбитой Lamborghini присутствует еще несколько пострадавших автомобилей. Подробности произошедшего уточняются.