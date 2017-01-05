В гощника на ралли "Дакар" ударила молния

Во время третьего этапа ралли-марафона "Дакар" в словацкого мотогонщика Ивана Якеша ударила молния. Разряд прошел сквозь спортсмена, когда тот поставил ногу на землю, сидя за рулем транспортного средства.

По всей видимости, спортсмен отделался легким испугом: он чувствует себя хорошо и намерен продолжить гонку. Решение об участии Якеша в соревнованиях примут врачи после комплексного обследования, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.