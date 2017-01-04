У 65-летней пенсионерки из Люберец нашли килограмм героина

В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали за хранение крупной партии наркотиков 65-летнюю местную жительницу, Как сообщает "Московский комсомолец", в квартире у пожилой женщины было изъято при личном досмотре 48 граммов героина, при дальнейшем обыске жилья – еще 886 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело.