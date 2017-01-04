Во Внуково произошло ЧП с Boeing 737

В столичном аэропорту Внуково едва не столкнулись Boeing 737 и частный самолет. Как сообщает Life.ru, экипажу пассажирского лайнера при посадке пришлось экстренно уходить на второй круг из-за Hawker 750, несанкционированно занявшего ВПП.

Инцидент произошел 3 января, когда около 11:45 экипаж частного самолета, следуя указанию диспетчера, готовился ко взлету. При этом экипаж остановил воздушное судно в 15 метрах от кромки ВПП и оказался на пути заходившего пассажирского лайнера. В результате Boeing вынужден был уйти на второй круг, но затем успешно сел во Внуково. Пострадавших нет.