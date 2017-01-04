В Подмосковье погиб известный математик

В ДТП на Новорижском шоссе погиб один из создателей Московского центра непрерывного математического образования и организатор олимпиад школьников Виталий Арнольд. Он работал учителем информатики гимназии №1543 в Москве.

"Тот самый человек с большой бородой, который снимал на видео все лекции Зализняка. …Он последние годы присылал мне все видеолекции на расшифровку", – написал лингвист Дмитрий Сичинава в своем Facebook.

Виталий Арнольд родился 4 октября 1968 года. Он – выпускник 57-й московской школы и МИСиСа. Племянник выдающегося математика Владимира Арнольда. У Виталия остались жена Наталья, дочь Евгения и сын Михаил.

