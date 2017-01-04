В Подмосковье погиб известный математик

"Тот самый человек с большой бородой, который снимал на видео все лекции Зализняка. …Он последние годы присылал мне все видеолекции на расшифровку", – написал лингвист Дмитрий Сичинава в своем Facebook.
Виталий Арнольд родился 4 октября 1968 года. Он
– выпускник 57-й московской школы и МИСиСа. Племянник выдающегося
математика Владимира Арнольда. У Виталия
остались жена Наталья, дочь Евгения и сын Михаил.
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