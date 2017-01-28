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06:22
28 января 2017
просмотры: 123

В центре Москвы автомобиль влетел в толпу рабочих

567
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В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль ВАЗ-2114 протаранил толпу людей на остановке. Как сообщает Life.ru, инцидент произошел перед Новоарбатским мостом, где бригада рабочих чистила снег.В результате ДТП один человек погиб на месте до приезда скорой помощи, трое пострадавших были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются. 

21:54
27 января 2017
просмотры: 123

При пожаре на востоке Москвы погибли люди

567
21:13
27 января 2017
просмотры: 123

Трамп час говорил с президентом Мексики

567
21:07
27 января 2017
просмотры: 123

Закончившийся стрельбой конфликт в Москве попал на видео

567
21:01
27 января 2017
просмотры: 123

Порошенко предлагает войскам старые танки

567
20:44
27 января 2017
просмотры: 123

Подростка ранили из пистолета на юго-западе Москвы

567
20:21
27 января 2017
просмотры: 123

Недовольный американец избил мусульманку в аэропорту

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20:07
27 января 2017
просмотры: 123

Электричка сбила трех человек в Москве

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20:02
27 января 2017
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19:07
27 января 2017
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В древних Помпеях рухнула стена

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27 января 2017
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В США арестовали подростков за планирование бойни в школе

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