В центре Москвы автомобиль влетел в толпу рабочих

В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль ВАЗ-2114 протаранил толпу людей на остановке. Как сообщает Life.ru, инцидент произошел перед Новоарбатским мостом, где бригада рабочих чистила снег.В результате ДТП один человек погиб на месте до приезда скорой помощи, трое пострадавших были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.