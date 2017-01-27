У гонщицы Багдасарян нашли еще 32 неоплаченных штрафа

У скандальной гонщицы Мары Багдасарян нашли еще 32 неоплаченных штрафа. Материалы новых административных дел уже поступили в Савеловский суд Москвы. Стритрейсерше снова грозит арест на 15 суток, передает РИА Новости.



Как писали Dni.Ru, в декабре 2016 года мировой суд приговорил Мару Багдасарян к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту на десять и 14 суток. Гонщицу отправили перекладывать бумаги в управляющую компанию ГБУ "Жилищник". Работать дворником, как выяснилось, ей не позволяет здоровье.

Спустя два дня девушка перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд. В итоге Багдасарян вновь была взята под стражу за прогулы обязательных работ.



