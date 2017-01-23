Банк РПЦ попал под мораторий

Центробанк ввел мораторий в отношении банка "Пересвет", ключевым акционером которого является Русская православная церковь. Выполнение требований кредиторов приостановлено, пишет "Газета.ru".
"Банк России с 23 января 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "Пересвет", – сообщили на официальном сайте регулятора. Напомним, что временная администрация в банке была назначена еще 21 ноября 2016 года. Тогда же был введен первый мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
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