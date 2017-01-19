В попытке убить водителя Lexus подозревают бизнесмена

Правоохранительные органы установили личность владельца автомобиля Mercedes, из которого был обстрелян 45-летний бизнесмен Леонид Нувахов, находившийся в момент покушения в своем Lexus. Машина принадлежит Алмену Г. – генеральному директору одной из столичных фирм, занимающихся оптовой торговлей, передает Life.ru.

Напомним, что нападение на предпринимателя произошло в центре Москвы, в Шмитовском проезде. В городе был объявлен план "Перехват". Автомобиль злоумышленников нашли брошенным во дворе на Пятницком шоссе. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".