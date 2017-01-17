В Петербурге закрыли притон с путанами-иностранками

Полицейские закрыли притон, расположенный в квартире одного из домов на Лиговском проспекте в Северной столице. "Услуги интимного характера оказывали четыре женщины, среди которых были гражданка сопредельного государства и гражданка среднеазиатского государства", – цитирует Flashnord пресс-службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении путан составлены административные протоколы. Кроме того, одна иностранка привлечена к ответственности за нарушение миграционного законодательства.